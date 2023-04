b9d6713413

d536944264

Internacional Migración Nacional Política Ministro de Defensa del Perú y despliegue militar en la frontera con Chile: “Es un trabajo de apoyo a nuestras policías” Jorge Chávez llegó a la zona del límite donde revisó el rol que jugarán los uniformados para evitar el paso de migrantes varados en el sector entre ambos países. El secretario de Estado indicó que hay coordinación con las fuerzas militares chilenas. Diario UChile Viernes 28 de abril 2023 18:16 hrs.

Compartir en

Hasta la zona fronteriza entre Chile y Perú llegó el ministro de Defensa peruano Jorge Chávez, donde se reunió con los integrantes de la Tercera Brigada de Caballería de su país en el despliegue que están realizando para reforzar el trabajo de control ante la presencia de cientos de migrantes de diferentes nacionalidades varados en ese sector del límite. Recordemos que los migrantes están sin documentos que les permitan seguir su viaje a Perú y también les impide regresar a Chile, por lo que se mantienen en un verdadero limbo en medio del desierto entre las ciudades de Arica y Tacna. Chávez explicó que “estamos haciendo un trabajo conjunto. No estamos haciendo un trabajo única y exclusivamente con nuestras fuerzas armadas, es un trabajo de apoyo a nuestras policías para garantizar la misión de vigilancia y control de la frontera”. Además, sostuvo que “lo que queremos es asegurar que ningún paso por donde estamos pudiendo apreciar que están ingresando de manera irregular, se lleve a cabo”. Consultado si se tomó contacto con las autoridades chilenas ante la presencia militar peruana en la frontera, Chávez señaló que se han tomado todas comunicaciones y las medidas para evitar cualquier roce con sus vecinos. “Se han tomado todas las acciones en el cumplimiento de la cartilla de seguridad cuando existen fuerzas armadas en una zona fronteriza. ¿Qué dice esa cartilla de seguridad? Ustedes pueden apreciar esa loma que se ve ahí, esa loma vista de la zona de frontera, 100 metros. Fuerzas militares no pueden ingresar a más de 100 metros. La cartilla de seguridad indica de cien metros hacia retaguardia. Nosotros estamos estableciendo entre 100 y 120 metros el control conjunto con nuestra policía nacional”, subrayó la autoridad. A eso agregó que “el señor comandante general de la Tercera Brigada de Caballería nos ha informado que ha tomado contacto con su par, que es el comandante general de la Primera Brigada Acorazada de Chile, en el cual se mantienen unas muy buenas relaciones, como debe de ser en una zona fronteriza y que se está llevando a cabo este tipo de acciones”. Respecto a las diferencias que ha generado esta crisis fronteriza por la presencia de migrantes indocumentados y las declaraciones altisonantes en particular de autoridades peruanas, Chávez subrayó que “nuestra cancillería está tomando las acciones correspondientes. Y es que le corresponde a la cancillería dar solución y ver los problemas que se están presentando en ese ámbito”. A eso agregó que se suma a las afirmaciones del primer ministro peruano, Alberto Otárola, quien durante el jueves llamó al Presidente Gabriel Boric a que “solucione sus problemas y no los tire a otro país”. “Yo he sido consecuente con lo expresado por el señor premier, en el sentido de que las acciones y decisiones que tome un país no pueden afectar a otro. Yo me ratifico en esa posición. Pero todos los temas relacionados en el marco del derecho internacional, vuelvo a repetir, lo está viendo nuestra cancillería”, puntualizó. Actualmente el Perú mantiene bajo Estado de Emergencia a siete regiones, entre ellas las norteñas Puno y Tumbes en la frontera con Ecuador.

Hasta la zona fronteriza entre Chile y Perú llegó el ministro de Defensa peruano Jorge Chávez, donde se reunió con los integrantes de la Tercera Brigada de Caballería de su país en el despliegue que están realizando para reforzar el trabajo de control ante la presencia de cientos de migrantes de diferentes nacionalidades varados en ese sector del límite. Recordemos que los migrantes están sin documentos que les permitan seguir su viaje a Perú y también les impide regresar a Chile, por lo que se mantienen en un verdadero limbo en medio del desierto entre las ciudades de Arica y Tacna. Chávez explicó que “estamos haciendo un trabajo conjunto. No estamos haciendo un trabajo única y exclusivamente con nuestras fuerzas armadas, es un trabajo de apoyo a nuestras policías para garantizar la misión de vigilancia y control de la frontera”. Además, sostuvo que “lo que queremos es asegurar que ningún paso por donde estamos pudiendo apreciar que están ingresando de manera irregular, se lleve a cabo”. Consultado si se tomó contacto con las autoridades chilenas ante la presencia militar peruana en la frontera, Chávez señaló que se han tomado todas comunicaciones y las medidas para evitar cualquier roce con sus vecinos. “Se han tomado todas las acciones en el cumplimiento de la cartilla de seguridad cuando existen fuerzas armadas en una zona fronteriza. ¿Qué dice esa cartilla de seguridad? Ustedes pueden apreciar esa loma que se ve ahí, esa loma vista de la zona de frontera, 100 metros. Fuerzas militares no pueden ingresar a más de 100 metros. La cartilla de seguridad indica de cien metros hacia retaguardia. Nosotros estamos estableciendo entre 100 y 120 metros el control conjunto con nuestra policía nacional”, subrayó la autoridad. A eso agregó que “el señor comandante general de la Tercera Brigada de Caballería nos ha informado que ha tomado contacto con su par, que es el comandante general de la Primera Brigada Acorazada de Chile, en el cual se mantienen unas muy buenas relaciones, como debe de ser en una zona fronteriza y que se está llevando a cabo este tipo de acciones”. Respecto a las diferencias que ha generado esta crisis fronteriza por la presencia de migrantes indocumentados y las declaraciones altisonantes en particular de autoridades peruanas, Chávez subrayó que “nuestra cancillería está tomando las acciones correspondientes. Y es que le corresponde a la cancillería dar solución y ver los problemas que se están presentando en ese ámbito”. A eso agregó que se suma a las afirmaciones del primer ministro peruano, Alberto Otárola, quien durante el jueves llamó al Presidente Gabriel Boric a que “solucione sus problemas y no los tire a otro país”. “Yo he sido consecuente con lo expresado por el señor premier, en el sentido de que las acciones y decisiones que tome un país no pueden afectar a otro. Yo me ratifico en esa posición. Pero todos los temas relacionados en el marco del derecho internacional, vuelvo a repetir, lo está viendo nuestra cancillería”, puntualizó. Actualmente el Perú mantiene bajo Estado de Emergencia a siete regiones, entre ellas las norteñas Puno y Tumbes en la frontera con Ecuador.