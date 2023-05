8f55681edb

Nacional Política seguridad “Siguen delinquiendo a diestras y siniestras”: Los descargos de Urban por ataques en La Araucanía y el control de daños de Monsalve en La Moneda El ataque contra el consejero republicano abrió un flanco para el Gobierno a partir de los cuestionamientos que se dirigieron a la efectividad del estado de excepción vigente hace casi un año en la región de La Araucanía. Maria Luisa Cisternas Miércoles 10 de mayo 2023 18:42 hrs.

Al palacio de La Moneda arribó este miércoles el consejero constitucional de Republicanos electo por la Región de La Araucanía, Héctor Urban, cuyo domicilio fue blanco de una balacera que destruyó parte de la fachada del inmueble. Lo propio sucedió con el vehículo en el que se desplazaba su padre, René Urban, en la comuna de Ercilla. El constituyente concurrió a la sede de Gobierno convocado por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien previamente sostuvo una reunión con el jefe del Estado Mayor Conjunto, los jefes de las policías y el subsecretario de Defensa para reforzar las medidas de fiscalización en la zona. “Vinimos a poner en tabla lo que está pasando en la región”, sostuvo Urban tras la cita con la autoridad de Interior. Acompañado de la secretaria general del Partido, Ruth Hurtado, el consejero electo agradeció la recepción del Ejecutivo, no obstante señaló que “venimos a pedir que este estado de excepción empiece a funcionar de mejor manera”. “La percepción que tenemos allá es que no se está cumpliendo y que estos personajes siguen delinquiendo a diestras y siniestras sin que esto los puedan detener”, señaló, apuntando que “eso es una tremenda preocupación. Sin duda que estoy preocupado por mi seguridad y la de mi familia sobre todo, pero por la seguridad de todos los habitantes de la región que están sufriendo a diario estos vejámenes y estos ataques terroristas que no corresponden que sigan”. En esa línea, advirtió que previo a los ataques “se hizo un anuncio de parte de algunas comunidades radicales que iban a hacer a las ocho de la noche una manifestación donde llaman a hacer barricadas y quemar neumáticos entonces el llamado a las autoridades, si esta información era sabida, por qué no se adelantaron a estos hechos y esperaron que pasara todo esto”. Por lo demás, Urban señaló que en la región “hay comunidades y grupos radicalizados que continúan con la violencia y por lo visto ellos no están dispuestos a buscar una solución o un acuerdo mediante el diálogo. Ellos siguen atentando y tratando de asesinar gente y no creo que sea la forma y así no se construye una nación con violencia y con tratar de matar a las personas”. La contención de Monsalve El ataque contra Urban, sumado a la seguidilla de hechos delictivos que se reportaron en la Región de La Araucanía y que resultaron con Carabineros y trabajadores lesionados, abrió un flanco para el Gobierno en términos de los cuestionamientos que se dirigieron a la efectividad que tiene el estado de excepción decretado en la Macrozona Sur. Por lo demás, ambos ataques hacia el consejero electo dejaron al Ejecutivo expuesto a las críticas del partido adversario que más se vio fortalecido por las elecciones de consejeros constitucionales, en desmedro de la apuesta oficialista que no concitó los 21 votos a los que aspiraba para incidir en el debate constitucional. De tal forma, el control de daños lo llevó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, al encabezar una reunión extraordinaria en La Moneda con el jefe del Estado Mayor Conjunto, Jean Pierre Desgroux; el general de Carabineros, Carlos González y el subsecretario de Defensa, Jaime Barruto. Tras la instancia, la autoridad de Interior dio cuenta de las medidas que se reforzaron en materia de fiscalización, dando cuenta de una “alerta roja” en la región de La Araucanía. “El Jefe de Defensa Nacional que está desplegado en la Macrozona Sur, ha declarado lo que en términos de definición de riesgos es una alerta roja. ¿Y qué implica en términos prácticos? A partir de esa definición hay un 50% del contingente presente en la zona que se despliega para cumplir labores de control y de fiscalización”, precisó. Asimismo, Monsalve anunció que otros dos helicópteros se trasladarán a la zona para reforzar las tareas de seguridad, y también dijo que se deberán adquirir más vehículos blindados. Previo a la reunión con Urban, el subsecretario señaló que “esperamos poder recibir al consejero constitucional, hemos llevado adelante las gestiones para que ese encuentro se produzca. Hay una medida de protección dictada en torno a la familia y, por tanto, hay funcionarios policiales que están cumpliendo con la medida de protección”. Por lo demás, la autoridad anunció que comenzarán a funcionar una nueva base militar en Curacautín, que se sumará a las que ya habían instalado en Capitán Pastene y Lautaro. Imagen: Agencia ATON.

