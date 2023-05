Adiós a la rotonda Baquedano: Directorio de proyecto eje Alameda Providencia acuerda reemplazar el tradicional epicentro urbano con un nuevo espacio público

Una reunión de directorio que lleva el proyecto eje Alameda-Providencia encabezó este jueves la ministra del Interior, Carolina Tohá, en el palacio de La Moneda. La instancia -que es conformada por el Gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego; los jefes comunales de Providencia, Estación Central y Lo Prado, más el titular de Transporte, Juan Carlos Muñoz- arribó a sus primeras definiciones sobre el diseño de la avenida.

De tal manera, si bien la ministra dio cuenta de un acuerdo parcial entre las distintas partes, aseguró que “hay algunas cosas que ya están claras”.

“Una cosa que está clara es que la Plaza Italia debe pasar a tener un lugar que tenga una vocación preferente por sus usuarios, los peatones, el espacio público, la caminabilidad tiene que ser lo que se priorice en ese lugar y en ese sentido en lugar de una rotonda para organizar el tránsito, lo que vamos a tener es un gran espacio público al norte de la avenida”, anunció.

Apuntando a un segundo acuerdo, la titular de Interior señaló que “esta modificación va a significar más espacio para los peatones y menos espacio para los vehículos particulares y también de consecuencia un tránsito más despejado para el transporte público, una vocación preferencial por el transporte público”.

Adicionalmente, indicó que “las tres partes que son parques estructurantes de nuestra ciudad, que convergen alrededor de la plaza, van a estar más comunicados”, y añadió que el “cuarto acuerdo, por construirse aun, es cómo el diseño vial va a recoger estas ideas, porque necesitamos que mientras se exprese el espacio público, mientras le damos espacio a los peatones, organicemos de una manera distinta como es actualmente la circulación de vehículos y ahí todavía tenemos cosas que despejar”.

“Nos hemos dado algunas semanas para que el Ministerio de Transporte trabaje con las distintas partes de este directorio y proponga distintas modelaciones de cómo organizar el tránsito. Ya hay acuerdo de que al menos una de las pistas de Providencia al llegar a la plaza va a eliminarse, pero vamos a explorar otras posibilidades”, acotó Tohá.

A su vez, el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, precisó que la idea es “priorizar el movimiento peatonal entre los tres parques, al mismo tiempo velar para que el espacio que quede en el parque sea un espacio valioso, un espacio nuevo entre la ribera y el eje Providencia sea un espacio atractivo. También, de que el espacio que quede para que los vehículos circulen sea un espacio, una vía, que no facilite las altas velocidades sino que por el contrario que sea compatible con un lugar que esperamos que los peatones se sientan protagónicos”.

Al respecto, el Gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, relevó que “lo más significativo es este nivel de acuerdo de que vamos a priorizar a los peatones, vamos a priorizar el espacio público sobre los autos. La solución que se está teniendo hoy día en el caso de Plaza Italia, Baquedano, aumenta en más de 8 mil metros cuadrados el esapcio público y disminuye en un 52% el espacio para los autos”.

En tanto, la alcaldesa de Providencia Evelyn Matthei advirtió que “todavía hay harto que conversar, nos hemos dado algunos plazos”.

“Lo que Providencia está pidiendo es básicamente más espacios verdes, que no hayan islas de calor, que no haya una jungla de cemento y nos parece que todavía no se puede hablar de unión de partes con el diseño que hay hoy día”, añadió, aduciendo que “nosotros todavía estamos pidiendo varias cosas más, de tal manera que este de verdad sea un espacio grato, que sea un espacio grato para los peatones, que de verdad una los parques y en ese sentido nos hemos dado algunos espacios para seguir conversando”.