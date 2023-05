e00c4640fd

16bdfc8a81

Política Proceso Constituyente Candidato acusado por graves ofensas al pudor asumirá cargo como consejero El candidato electo al Consejo Constitucional, Aldo Sanhueza, se refirió a su formalización y reafirmó su "compromiso al cargo de consejero constitucional". Diario UChile Jueves 11 de mayo 2023 8:43 hrs.

Compartir en

El candidato electo al Consejo Constitucional por la región del Biobío, Aldo Sanhueza, se refirió a su formalización por graves ofensas al pudor y anunció su renuncia al Partido Republicano. Según indicó Fiscalía en la audiencia, el hecho ocurrió en 2019 en un bus Pullman que se desplazaba por la Ruta 150 en dirección a Concepción. A la altura del enlace Penco, la víctima fue tocada en una parte íntima por Sanhueza, quien fue detenido ese mismo día por Carabineros después de la denuncia de la mujer. En este contexto, mediante una declaración difundida en redes sociales, el candidato constitucional confirmó que “efectivamente fui objeto de una denuncia, que derivó en un proceso judicial. En este proceso, siempre mantuve mi total inocencia sobre la acusación formulada, cuyos hechos negué en su oportunidad enfáticamente”. “Ignoro las razones por las cuales la denunciante efectuó tal imputación, al respecto cabe precisar que el único antecedente que existió fue la mera declaración de la supuesta afectada”, agregó. En esta línea, Sanhueza puntualizó que “el Ministerio Público se mostró dispuesto a llegar a una salida alternativa“, la cual “fue aprobada por el Juzgado de Garantía, imponiendo el cumplimiento de dos condiciones, estas fueron, no acercarse a la supuesta víctima y fijar domicilio, durante el plazo de 1 año”. Luego del cumplimiento de las condiciones, el Tribunal decretó el sobreseimiento definitivo de la causa en 2020. “Dada la sensibilidad que tienen hoy ante la opinión pública la clase de hechos denunciados y para reducir al mínimo los costos personales y económicos de enfrentar un juicio penal, en el que creo firmemente habría sido absuelto, acepté la salida alternativa y los términos impuestos”, expresó. En este sentido, Sanhueza precisó que “jamás reconocí los hechos materia de la denuncia, ya que no son efectivos”. Asimismo, abordó su renuncia al Partido Republicano y detalló que “entendiendo la repercusión política que puede tener para mi partido la situación en que me he visto envuelto y con el ánimo que esta no afecte de manera alguna su proyecto político, he tomado la decisión voluntaria de renunciar a la militancia“. Además, comentó acerca de su permanencia como parte del órgano redactor, Sanhueza señaló que “considerando que tengo el absoluto convencimiento de mi inocencia, y que no he realizado ninguna acción como aquella de la que se me acusó infundadamente, es que reafirmo mi compromiso al cargo de consejero constitucional”. Cabe señalar que el candidato por el Partido Republicano fue electo este domingo al Consejo Constitucional con el 12,30% de las preferencias en la región del Biobío.

El candidato electo al Consejo Constitucional por la región del Biobío, Aldo Sanhueza, se refirió a su formalización por graves ofensas al pudor y anunció su renuncia al Partido Republicano. Según indicó Fiscalía en la audiencia, el hecho ocurrió en 2019 en un bus Pullman que se desplazaba por la Ruta 150 en dirección a Concepción. A la altura del enlace Penco, la víctima fue tocada en una parte íntima por Sanhueza, quien fue detenido ese mismo día por Carabineros después de la denuncia de la mujer. En este contexto, mediante una declaración difundida en redes sociales, el candidato constitucional confirmó que “efectivamente fui objeto de una denuncia, que derivó en un proceso judicial. En este proceso, siempre mantuve mi total inocencia sobre la acusación formulada, cuyos hechos negué en su oportunidad enfáticamente”. “Ignoro las razones por las cuales la denunciante efectuó tal imputación, al respecto cabe precisar que el único antecedente que existió fue la mera declaración de la supuesta afectada”, agregó. En esta línea, Sanhueza puntualizó que “el Ministerio Público se mostró dispuesto a llegar a una salida alternativa“, la cual “fue aprobada por el Juzgado de Garantía, imponiendo el cumplimiento de dos condiciones, estas fueron, no acercarse a la supuesta víctima y fijar domicilio, durante el plazo de 1 año”. Luego del cumplimiento de las condiciones, el Tribunal decretó el sobreseimiento definitivo de la causa en 2020. “Dada la sensibilidad que tienen hoy ante la opinión pública la clase de hechos denunciados y para reducir al mínimo los costos personales y económicos de enfrentar un juicio penal, en el que creo firmemente habría sido absuelto, acepté la salida alternativa y los términos impuestos”, expresó. En este sentido, Sanhueza precisó que “jamás reconocí los hechos materia de la denuncia, ya que no son efectivos”. Asimismo, abordó su renuncia al Partido Republicano y detalló que “entendiendo la repercusión política que puede tener para mi partido la situación en que me he visto envuelto y con el ánimo que esta no afecte de manera alguna su proyecto político, he tomado la decisión voluntaria de renunciar a la militancia“. Además, comentó acerca de su permanencia como parte del órgano redactor, Sanhueza señaló que “considerando que tengo el absoluto convencimiento de mi inocencia, y que no he realizado ninguna acción como aquella de la que se me acusó infundadamente, es que reafirmo mi compromiso al cargo de consejero constitucional”. Cabe señalar que el candidato por el Partido Republicano fue electo este domingo al Consejo Constitucional con el 12,30% de las preferencias en la región del Biobío.