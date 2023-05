Tomás Hirsch, sobre comités políticos acotados: “Siempre he manifestado que lo mejor es la comunicación directa”

Una nueva modalidad de comité político ampliado se inauguró a comienzos de esta semana en el palacio de La Moneda. La tradicional cita de los días lunes entre el equipo político del Presidente Boric y las dirigencias de los partidos oficialistas no se realizó -como es habitual- con los presidentes de los 11 partidos de Gobierno, sino con dos representantes de Socialismo Democrático y dos de Apruebo Dignidad, quienes tomaron la representación de sus pares para abordar con la ministra del Interior, Carolina Tohá y el titular de Segpres, Álvaro Elizalde, los principales puntos de la agenda.

La fórmula, que nace de la instrucción de la jefa de gabinete, es de carácter rotativa -en términos de que los representantes de los partidos irán variando semana a semana- y se complementa con la reanudación de las reuniones de la alianza de los días viernes y un cónclave al mes en Cerro Castillo.

Si bien la modalidad se materializó ocho días después de las elecciones del 7 de mayo, cuyo resultado radicó en una debacle electoral para el oficialismo al quedar debajo de los 21 escaños que requería para vetar normas constitucionales -en un hemiciclo que, previo a los comicios, ya se proyectaba hegemonizado por el Partido Republicano- la idea de un comité político acotado venía sopesándose previo a las elecciones.

Así dan cuenta algunas dirigencias oficialistas que apuntan como poco fructífera la reunión en La Moneda. De ahí que el presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, dio puntapié a la nueva metodología indicando que la coyuntura “implica también un esfuerzo de parte de los partidos de la alianza de hacer mucho más expeditos los debates, más ejecutivas las reuniones, del punto de vista de ir concretando avances que le importan a la ciudadanía”.

Más lejos fue el timonel del Partido Radical, Leonardo Cubillos, al sincerar que “había una forma de trabajar que en definitiva no estaba rindiendo los frutos que esperábamos y en definitiva eso lo percibimos como alianza”.

Si bien hay dirigentes oficialistas que desdramatizan este cambio, teniendo a la vista la posibilidad de realizar bilaterales con algunos ministros o bien de llamar directamente a algunos funcionarios del Palacio, para otros la nueva modalidad suscitó algunas diferencias.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el diputado y líder de Acción Humanista, Tomás Hirsch, indicó que “yo siempre he manifestado que lo mejor es la comunicación directa y la comunicación directa se produce cuando estamos todos sentados en una misma mesa intercambiando y conversando, pero por otro lado, quien ha definido estas reuniones es La Moneda, son ellos los que invitan y por lo tanto, son los que definen también el mecanismo”.

En todo caso, el parlamentario señaló que “nosotros en los partidos ya fijamos un modo de trabajo que nos va a permitir mantener un trabajo colectivo, definir juntos cuáles son los temas que nos interesa plantear y conversar con el comité político y llevar, quien vaya en forma rotativa a las reuniones de los lunes, estos temas, conversarlos y a su vez, en las reuniones presentar una síntesis de los temas tratados”.

Por lo tanto, “más allá de que uno prefiera un sistema u otro, si funcionaremos adecuadamente en la medida que reforcemos el trabajo conjunto del oficialismo con las reuniones que estamos fijando para los días viernes“, añadió Hirsch.

Dicho eso, el legislador descartó la posibilidad de que algunas colectividades puedan verse subrepresentadas en el nuevo comité político. “Vamos a participar por igual en forma rotativa (…) va a ser por turnos y en esta ocasión participó por Apruebo Dignidad Lautaro Carmona y Diego Ibáñez y es posible que la próxima semana esté participando yo o Flavia (Torrealba) de los Regionalistas y así siguiendo. Siempre vamos a tener un circuito de turnos para estar los días lunes en la mañana”, enfatizó.

Por lo demás, el diputado se mostró en desacuerdo con su par del PR que apuntó que la anterior modalidad de trabajo no estaba funcionando. “Hemos tenido gran permanencia en la reunión de los lunes en La Moneda, se han realizado permanentemente y con buen espacio de intercambio, de reflexión, de presentar las distintas miradas”, señaló.

“Por supuesto que es una reunión donde participamos 11 fuerzas políticas, a veces falta tiempo, muchas veces necesitamos tener un tiempo adicional para poder aportar en otros temas, pero yo no diría que no estaban funcionado”, añadió, aseverando que “hemos tenido un intercambio que muchas veces ha sido muy enriquecedor tanto para los partidos y yo me imagino que también para el Gobierno y eso se ha complementado con los encuentros que hemos tenido en Cerro Castillo con el Presidente, donde por supuesto hemos podido profundizar más en los lineamientos que ha llevado adelante el Gobierno”.

Sobre los encuentros de la propia alianza, Hirsch indicó que “tomamos la decisión de ahora sí retomar las reuniones de los días viernes en la mañana y darle permanencia de los presidentes de partidos y si algún presidente no puede ir, irá un reemplazante, el secretario general del partido, quien le estime, pero no vamos a suspender reuniones porque algunos no puedan participar, eso fue un acuerdo claro”.

“La idea es que esas reuniones se puedan realizar semanalmente de tal modo de poder tener un diálogo fluido, una reflexión profunda, un intercambio y consensuar miradas que permitan aportar también al Gobierno de buena manera”, agregó

Finalmente, consultado por la selección del próximo portavoz de la alianza de Gobierno, Hirsch reconoció que “no es un tema que hayamos tocado”. No obstante comentó que “seguramente vamos a buscar un mecanismo que permita dar a conocer las conclusiones, las propuestas y las iniciativas que tomamos como oficialismo”.