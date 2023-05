05b300af09

Eric Campos, dirigente CUT: "El envío del proyecto de Ley de Negociación Colectiva Ramal es un acuerdo que tenemos con el Gobierno" A pocos días de la Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric, desde la Central Unitaria de Trabajadores esperan el anuncio de una de las iniciativas más sentidas para "devolver el poder de negociación al movimiento sindical". Osciel Moya Plaza Domingo 28 de mayo 2023 15:29 hrs.

Un proyecto de ley de negociación colectiva ramal, es uno de los anuncios más importantes que el movimiento sindical espera del Presidente Gabriel Boric en su Cuenta Pública a la Nación del próximo jueves 1 de junio. Al menos es una de las expectativas que tiene el Secretario General de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Eric Campos, quien hizo un repaso de la gestión del primer año de la administración del Mandatario, que la próxima semana dará a conocer a la ciudadanía un balance de su política económica y social. Campos indicó que, si bien este es un Gobierno que planteó “un programa de transformaciones”, al hacer una revisión de lo avanzado hay que considerar que “tiene una correlación de fuerzas en el parlamento adversa” que le ha impedido cumplir con las promesas. Sin embargo, indicó que el tema “laboral no es un eje más. Ahí el gobierno tiene que mejorar y lo laboral debiera ser parte del relato principal y, es más, del legado”. Por ello, indicó que “de las cuestiones más valoradas por la ciudadanía en este primer año de gobierno, está el alza del salario mínimo y la reducción de la jornada laboral que no pueden ser consideradas como dos medidas aisladas, sino que avanzan en el objetivo estratégico de construir un trabajo decente en Chile, en los marcos que señala la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Por lo tanto, lo que me parece que es destacable, es también un desafío”. En materia salarial, Campos destacó que el reajuste del sueldo mínimo “es el más importante en términos reales desde el gobierno de (Eduardo) Frei, de un 5 por ciento real si se considera en cifras anualizadas y, por lo tanto, destacaría que esas medidas tienen que ser comunicadas como parte del eje fundamental del Gobierno de Gabriel Boric”. 40 horas semanales Otro de los aspectos que destacó el dirigente de la CUT es la ley de las 40 horas semanales y respondió a las críticas que desde distintos sectores, han planteado a la norma. “Evidentemente que no es el proyecto de ley que demandamos las y los trabajadores en un mundo perfecto. También hay que decir que el proyecto que salió de la Cámara de Diputados y Diputadas en un principio, consideraba una mensualización de tres meses. Es decir, que un trabajador podría trabajar una jornada de 40 horas a la semana durante tres meses”, dijo. Agregó que “eso se redujo a cuatro semanales y lo concreto es que después de 4 semanas continuas de trabajo, una persona va a laborar dos días y medio menos. No es cierto que se van a trabajar 52 horas. Eso es solo posible con un acuerdo con el sindicato, lo que evidentemente implica otro tipo de compensaciones y esas 52 horas sólo pueden ser hasta 2 semanas y las dos semanas restantes se tienen que cumplir 28 horas”. De todas maneras, Campos afirmó que “hay que esperar las particularidades porque en agosto recién la Dirección del Trabajo va a dictaminar las resoluciones o va a emanar los dictámenes en específicos que van a implementar la regulación de la ley. Pero lo que hemos conversado en la base, con las y los trabajadores en las asambleas, es que, si bien es una ley que no es la que esperábamos, no es una mala ley para efectos de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores”. Negociación por ramas Respecto de las políticas laborales que podría anunciar el Presidente Boric en su próxima Cuenta Pública, el dirigente sindical espera que “se avance en una ley que permita proyectar una política nacional de cuidados. Creemos que es necesario conciliar el trabajo con las actividades familiares”. Asimismo, Campos afirmó que entre las políticas que se deberían destacar, y que se implementen en el marco de un diálogo social donde estén incluidos los empresarios, es el “pronunciamiento bien concreto sobre devolverle poder al movimiento sindical y eso se va a traducir en el anuncio de un proyecto de ley de negociación colectiva de multinivel o ramal”. Agregó que el envío de una iniciativa “de negociación colectiva ramal, sin lugar a dudas va a devolver poder a los sindicatos y eso promueve la afiliación sindical. Es un hecho que la negociación colectiva por empresas ha moldeado un sistema de relaciones laborales donde tenemos un movimiento sindical fragmentado, con más de 12 mil sindicatos en el país, lo que es una locura si uno le quiere atribuir al sindicalismo un poder real de negociación”. Por lo tanto, precisó “va a ser central en el fortalecimiento del movimiento sindical la posibilidad de enviar el proyecto de ley ramal que es, además, un acuerdo que tenemos cuando se estableció el salario mínimo que firmamos con el Gobierno durante el mes de abril”. Por otro lado, el dirigente de la multisindical afirmó que otro de los aspectos que se debe avanzar es en el incremento de las jubilaciones, donde el Ejecutivo no ha podido concretar porque no tiene mayorías en el parlamento. Sin embargo, indicó que “creemos que se puede avanzar en un proyecto que se incorpore un eje de solidaridad. No es posible aumentar las pensiones si no se orienta la recaudación del 6 por ciento adicional y se lleve a reparto y a subir de inmediato las pensiones que hoy día se están pagando”. Puntualizó que “necesitamos que se anuncie la PGU a 250 mil pesos, ya se tendrá que discutir de dónde se van sacar los recursos, pero es fundamental cumplir con la promesa que un proyecto que emane del gobierno debe incorporar un actor público macizo en el sistema de pago de pensiones y eliminar las AFP como las conocemos hoy, porque no han resuelto el problema central de pagar pensiones dignas”.

