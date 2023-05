313e6e9f63

Economía Nacional Política Trabajo Gobierno y la CUT emplazan a Chile Vamos a aprobar proyecto que incrementa el salario mínimo La iniciativa será analizada esta tarde en el Parlamento. Desde el Ejecutivo, la vocera Camila Vallejo sostuvo que “no votarlo para que no sea parte de la Cuenta Pública sería de una mezquindad y de una pequeñez política tremenda”. Osciel Moya Plaza Lunes 29 de mayo 2023 14:14 hrs.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, afirmó que sería de “una mezquindad y de una pequeñez política tremenda” si la oposición no vota el proyecto de reajuste de salario mínimo para que no sea parte de la Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric el próximo jueves 1 de junio. Esta tarde, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados votará el proyecto de ley que reajusta el ingreso mínimo a 500 mil pesos mensuales a partir del 2024, iniciativa que, además, aumenta el universo de beneficiarios de la asignación familiar y maternal y extiende el ingreso mínimo garantizado y el subsidio temporal a las micro, pequeñas y medianas empresas. El proyecto, despachado para su tercer trámite, busca implementar el nuevo salario de forma escalonada, con un primer incremento a $440 mil de forma retroactiva desde el 1 de mayo de 2023, luego a $460 mil el 1 de septiembre próximo y el 1 de julio de 2024 llegará a los $500 mil. Al ser consultada sobre la sesión de esta tarde y ante la posibilidad que la oposición rechace el proyecto, la secretaria de Estado afirmó que “la ciudadanía, independiente de su posición política, lo que menos espera es el juego de gallitos, de las peleas pequeñas, de que no quiere votar hoy día el proyecto de salario mínimo para que no lo pueda contar en su Cuenta Pública. Eso no puede ser la centralidad del debate”. Vallejo agregó que “la política tiene que ser capaz de responder ante la demanda ciudadana y nadie podría desconocer que es una demanda ciudadana el mejorar los niveles de salario y de ingreso de las familias trabajadoras. 500 mil pesos es lo mínimo que podemos garantizar a nuestros compatriotas que tienen el salario mínimo, producto del contexto económico que estamos viviendo”. “Entonces no querer votarlo ahora para no permitir que sea parte de la Cuenta Pública sería de una mezquindad y de una pequeñez política tremenda”, expresó la ministra. La secretaria de Estado espera que “ese no sea el ánimo, espero que el ánimo sea discutir el tema de fondo, que hoy demos el debate de ideas, pero que al final votemos a conciencia en función de lo que creemos justo, no si esto beneficia a un gobierno o lo perjudica. Al final eso da lo mismo. Lo que importa es si somos capaces de concretar los cambios que la ciudadanía espera y para eso se necesita no sólo la voluntad y disposición del gobierno que ha presentado este proyecto, sino también los votos y el respaldo de las y los parlamentarios en el día de hoy en el Congreso”. Por su parte, el presidente de la CUT, David Acuña, pidió que el proyecto sea probado y que la derecha “deje de sacar provecho o darse gustitos políticos con las necesidades de las y los trabajadores. Es necesario poder contar con seguridad económica y poder avanzar en más y mejores beneficios para todos y todas”. En tanto, el diputado independiente-PPD y miembro de la Comisión de Trabajo, Héctor Ulloa, afirmó que esta semana podría ser histórica para más de un millón de trabajadores que reciben el salario mínimo. “Necesitamos avanzar para dar mayor dignidad a prácticamente un millón de personas que viven bajo la línea de pobreza, por tanto, es muy importante aprobar este reajuste salarial”, indicó. Por ello, el legislador hizo un llamado a la oposición a aprobar la iniciativa. “El Partido Republicano ya ha rechazado este proyecto, pero esperamos contar con cierto sector de la derecha y es muy importante acordar, para seguir avanzando en mayor dignidad para nuestros trabajadores y sobre todo, no solo para tener un acuerdo en este tema de salario mínimo, sino en materia de reforma a las pensiones”. Ulloa puntualizó que “este es un proyecto perfectible, pero partimos de la base que es un muy buen proyecto”.

