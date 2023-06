fd904f4e69

Economía Nacional Política Marcel y detalle de anuncios económicos: “Tenemos que generar los recursos que se requieren para satisfacer las necesidades de los chilenos” El titular de Hacienda subrayó que en su discurso el Presidente Gabriel Boric anunció un pacto fiscal para recaudar los fondos para diferentes compromisos, entre ellos el aumento de la PGU y el pago de la deuda histórica con los profesores. Raúl Martínez Jueves 1 de junio 2023 17:14 hrs.

Varios de los anuncios realizados por el Presidente Gabriel Boric durante su cuenta anual ante el pleno del Congreso están condicionados por la recaudación de nuevos recursos que se espera conseguir con la aprobación de una reforma al sistema tributario. Entre ellos se cuentan por ejemplo el incremento de fondos para seguridad, así como el aumento de la Pensión Básica Garantizada (PGU), la reducción de la lista de espera en la salud pública y el aumento del per cápita en la atención primaria del sistema de salubridad. Al respecto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó que el mandatario habló de un “pacto fiscal”, con lo cual “hace alusión no solamente a las modificaciones tributarias, sino al destino de los recursos y a las características del sistema tributario que queremos construir”. Marcel destacó que “las prioridades en las asignaciones de los recursos, las prioridades tentativas, porque el Presidente ha señalado claramente que es nuestro planteamiento, pero que está abierto a escuchar otras visiones, son por supuesto el financiamiento de la reforma previsional, especialmente el aumento de la PGU a 250 mil pesos, la reducción de las listas de espera en los hospitales y el aumento del per cápita de la salud primaria”. Otro de los temas que se busca financiar con esos recursos son “la sala cuna como un beneficio universal, sin discriminación por madre o padre, la construcción de un sistema de cuidados, el financiamiento de las inversiones que se requieren en materia de seguridad ciudadana y el saldo de la deuda histórica de los profesores”. De esta forma, el Gobierno deja amarrado el debate a un potente movimiento social como es el de los docentes que ya durante décadas han reclamado sin éxito por superar el perjuicio que les significó el traspaso obligatorio que hizo la dictadura de los educadores al sistema privado e individual de pensiones. Marcel puntualizó que el mandatario al hablar de pacto fiscal “es para que nos pongamos de acuerdo sobre las prioridades de gasto sobre lo que el país necesita, cuáles son los recursos que se requieren y cómo los vamos a financiar por el lado tributario”. El titular de Hacienda destacó que los recursos deben ser nuevos y no pueden provenir de otras fuentes como el royalty que ya tiene comprometidos sus recursos al menos en el mediano plazo. “El royalty minero genera recaudación fundamentalmente a partir del año 2025 y ya para ese año un tercio de los recursos están comprometidos en aporte a regiones y municipios”, explicó. A eso sumó que “el resto de los recursos, hay 350 millones de dólares comprometidos para seguridad ciudadana y 200 millones para inversiones en las regiones del norte del país. Eso agota la recaudación que va a generar el royalty minero”. Por otro lado, “en cuanto al litio, ya está incorporado en las proyecciones fiscales y no podemos esperar que sea capaz de resolver necesidades de gasto tan importantes como esta. Pensemos que en el caso del sistema previsional, solo el aumento de la PGU a 250 mil pesos y el aporte que tendría que hacer el Estado como empleador al aumentar la tasa de cotización de los empleadores, eso equivale a 1,3 puntos porcentuales del producto”. Consultado por los recursos para terminar con la deuda del Crédito con Aval del Estado, Marcel indicó que se trata de “un tema distinto”. “Es un tema que está referido a un proyecto después de la reforma tributaria. Pero va a tener su propio mecanismo de financiamiento”, señaló. “Es evidente que si no tenemos estos recursos, si no tenemos los recursos provenientes de este pacto fiscal, no podemos cumplir con el otro lado del gasto fiscal que es lado del gasto”, subrayó el ministro. Además, puntualizó en que el discurso, “el Presidente anunció un conjunto de medidas inmediatas, algunas de ellas para aliviar las deudas que tienen muchos hogares, para incrementar el bono de invierno para los adultos mayores, para generar un nuevo mecanismo de incentivo a la contratación y la creación de empleos. Hay varias de estas medidas que las vamos a estar presentando en las próximas semanas al Congreso”. Esas medidas “ayudan a combatir, a mitigar el efecto de la inflación y a estimular la actividad y la demanda interna”, agregó. Mario Marcel indicó además que “lo que tenemos que tener claro es que hoy día para estimular la inversión, lo primero, lo más importante que no equipara a ninguna otra medida es despejar el tema tributario, despejar la incertidumbre en materia tributaria”. Al respecto, recordó que al “igual como lo hicimos en el caso del royalty minero que nos va a facilitar la inversión minera, también tenemos que hacer lo mismo con la reforma tributaria, incorporar los incentivos a la inversión”. Para todo esto, adelantó que “vamos a profundizar la conversación que hemos tenido con los partidos en los últimos dos meses, vamos a presentarles propuestas concretas y vamos a recibir sus propuestas y vamos a buscar el espacio de convergencia”. De todas maneras, reconoció que “el Presidente ha sido claro de que nadie aquí va a conseguir el 100 por ciento de lo que quiere. Lo que todos tenemos que hacer es generar el espacio común para que podamos generar los recursos que se requieren para satisfacer las necesidades de los chilenos”, concluyó. Imagen de portada: Agencia ATON

