Cristian Rebolledo y estado de la red hospitalaria: Es “irresponsable considerar que eso tiene que ver con una falta de reacción”

En conversación con nuestro medio, el académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Cristian Rebolledo, se refirió al alza de los virus respiratorios y las medidas que el Ejecutivo ha adoptado para enfrentarse a la emergencia sanitaria. Consultado respecto a cómo ha sido esa gestión, Rebolledo aseguró que no se pueden hacer diagnósticos solo en base a la cantidad de muertes que se registren, sino que también se deben considerar otros factores. “Yo creo que lo que ha sucedido en las últimas horas es muy grave, es terrible que hayan fallecido dos niños, pero me parecería súper irresponsable considerar que eso tiene que ver con una falta de reacción”, estimó el especialista y Jefe Programa Políticas, Sistemas y Gestión en Salud de la Escuela de Salud Pública. “Uno efectivamente podría hacer un análisis basado en esto, ya habiendo muertes de niños es una cosa muy grave, pero me parece que las muertes y los resultados en salud no responden necesariamente a la respuesta que han tenido los sistemas, sino que a elementos mucho más complejos. En este caso, por ejemplo, no podemos abstraernos de que tenemos una generación de niños que lleva tres años en los que no se han visto expuestos al virus sincicial”. Rebolledo además evaluó algunas de las propuestas que se han hecho desde la oposición, como el incorporar a la Subsecretaría de Redes Asistenciales a una figura que trabaje más en terreno y visite los centros asistenciales. “Eso entiendo yo responde a lógicas más de pasar cuenta política que a estrategias reales de enfrentar este tema. Creo que lo que efectivamente tendría que pasar sería que hubiese una reintensificación, un fortalecimiento de la exigencia hacia las clínicas privadas como lo hubo durante la pandemia, porque hoy en día las clínicas ponen a disposición sus camas, pero no hay un aumento, una expansión de camas como hubo durante la pandemia. Eso puede ser, porque hoy día la oferta total del sector privado es menor”, opinó. El doctor en Salud Pública además recomendó otras medidas, como inyectar más recursos para contrataciones extraordinarias de personal o llevar ciertas atenciones a la telemedicina. “Eso sería en el ámbito de la respuesta de atención, pero hay otras cosas que hay que hacer y que vienen por el lado de la salud pública. Yo creo que efectivamente a estas alturas hay que evaluar el tema de las vacaciones y con eso, revisar la posibilidad de flexibilizar el trabajo, porque no es trivial para muchas familias tener una semana más a los niños en la casa”. Asimismo, el experto sugirió retomar el uso de mascarillas en espacios cerrados y reforzar la vacunación, “porque ahora estamos hablando de niños y del virus sincicial, pero también está la influenza y está proyectado que en un par de semanas pueden aumentar los casos en adultos mayores. Los adultos mayores no están muy vacunados, solamente el 50% de la población se encuentran vacunados y ahí hay que reforzar ese tema”. Por último, Rebolledo apuntó a quienes han comparado la situación actual con lo que ocurrió en pandemia, dos momentos que a su juicio, se diferencian bastante. “De partida porque epidemiológicamente es muy distinto y ahora, además, no se ha generado ninguna restricción al movimiento, los niños están yendo a clases, etcétera. Incluso, en pandemia hubo incorporación de medidas que no son propias del sector de salud, como el toque de queda y por eso es intelectualmente deshonesto plantear que los equipos médicos fueron responsables de los resultados de la pandemia”. En esa misma línea, el especialista desmintió el que nunca se haya vivido el dilema de la última cama en Chile: “Durante la pandemia hubo gente que murió porque no hubo camas disponibles y no solamente porque tenía COVID, sino gente que tenía otras patologías y que lamentablemente llegó a un sistema de salud colapsado”. “Entonces, me parece deshonesto el hacer esta comparación, porque en pandemia hubo exceso de muertes por colapso del sistema sanitario y gente que no se atendió como correspondía”, aseveró.

