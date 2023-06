204072306d

ed3a05ebd6

Entrevista Nacional Política Salud Diputada Ana María Gazmuri por colapso de camas pediátricas: “No era un momento que no fuera predecible” La presidenta de la comisión de Salud de la Cámara criticó la gestión del Gobierno sobre la situación sanitaria que afecta especialmente a menores de edad y apuntó a responsabilidades políticas. "Aquí es importante pesquisar lo que pasó", afirmó. Diario UChile Viernes 9 de junio 2023 10:51 hrs.

Compartir en

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la diputada de Acción Humanista y presidenta de la comisión de Salud de la Cámara, Ana María Gazmuri, profundizó sobre la crisis en la ocupación de camas pediátricas por el alza de virus respiratorios en el país. La parlamentaria sostuvo que sobre la situación actual “es importante señalar que no era un momento que no fuera predecible, si vemos las cifras hace un mes se veía que esta crisis venía, sobre todo porque ya se ha explicado largamente, aquí se juntan varios factores: El encierro de la pandemia, el desplome de la inmunidad en niños, niñas y adolescentes, pero también en lactantes y lo que es de alguna forma este agotamiento inmunológico por las repetidas vacunaciones”. En ese sentido, Gazmuri fue crítica sobre la gestión y temporalidad con que las autoridades sanitarias se han hecho cargo de este hecho, calificando como “grave” el deceso de una lactante de tres meses en el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, a causa del virus sincicial. “Creo que hoy día el llamado es a actuar con rapidez, a caminar rápidamente como ya se ha señalado de integración público-privada. La reconversión de camas es compleja, sobre todo la de camas de adultos a pediátricas, no es tan simple, pero aquí es necesario activar toda la cooperación que se pueda para estar preparados para enfrentar este escenario”, expresó. Asimismo, apuntó que “hay responsabilidad política en todo esto que está ocurriendo, así que es importante seguir trabajando, pero también pesquisar qué es lo que pasó, qué es lo que no se hizo bien, qué se pudo haber hecho de otra manera, para poder corregir para adelante y poder realmente despejar esta situación. Aquí es importante escuchar a los funcionarios de salud, las quejas que ellos mismos han levantado, que tiene que ver con mejorar los protocolos, la coordinación, ha habido un problema en la gestión de camas críticas”. “Acá vemos algo que no ha funcionado bien y por eso hemos oficiado a (la Subsecretaría de) Redes Asistenciales, porque necesitamos recabar información, entender en detalle cómo operan actualmente los protocolos de traslado, como para saber qué pasó en esta situación en particular. Entender los centros de mayor complejidad, con cuántas ambulancias cuentan, con cuántas unidades críticas nocturnas, porque esta información a veces no está disponible y cuando uno conversa con los funcionarios de salud te das cuenta que ellos también están en situación crítica de insumos, de financiamiento y que todo lo que en el papel debe estar, en la práctica no está”, puntualizó la legisladora. Por lo mismo, remarcó que “mientras eso ocurre, tenemos esta diferencia entre lo que se plantea en la teoría y lo que ocurre en la práctica, es muy difícil poder pararnos con otras medidas totalmente distintas para enfrentar estas emergencias que, por lo demás, son predecibles”. En concreto, sobre la situación en particular del Hospital Claudio Vicuña, mencionó que “hemos recabado mucha información con funcionarios, con la red de usuarios y aquí hay una queja que se repite, que es la falta de fiscalización. Hay funcionarios comprometidos que se empeñan en tratar de salir adelante, con pocos recursos, con condiciones paupérrimas, con un ausentismo del personal de hasta un 50%, eso a veces se deja en el tintero”. “Entonces, cuando hablamos de que se cumplen las metas en un 80%, 90%, pero con una dotación del personal de un 50%, estamos hablando de un personal agotado”, enfatizó. Revisa la entrevista acá:

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la diputada de Acción Humanista y presidenta de la comisión de Salud de la Cámara, Ana María Gazmuri, profundizó sobre la crisis en la ocupación de camas pediátricas por el alza de virus respiratorios en el país. La parlamentaria sostuvo que sobre la situación actual “es importante señalar que no era un momento que no fuera predecible, si vemos las cifras hace un mes se veía que esta crisis venía, sobre todo porque ya se ha explicado largamente, aquí se juntan varios factores: El encierro de la pandemia, el desplome de la inmunidad en niños, niñas y adolescentes, pero también en lactantes y lo que es de alguna forma este agotamiento inmunológico por las repetidas vacunaciones”. En ese sentido, Gazmuri fue crítica sobre la gestión y temporalidad con que las autoridades sanitarias se han hecho cargo de este hecho, calificando como “grave” el deceso de una lactante de tres meses en el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, a causa del virus sincicial. “Creo que hoy día el llamado es a actuar con rapidez, a caminar rápidamente como ya se ha señalado de integración público-privada. La reconversión de camas es compleja, sobre todo la de camas de adultos a pediátricas, no es tan simple, pero aquí es necesario activar toda la cooperación que se pueda para estar preparados para enfrentar este escenario”, expresó. Asimismo, apuntó que “hay responsabilidad política en todo esto que está ocurriendo, así que es importante seguir trabajando, pero también pesquisar qué es lo que pasó, qué es lo que no se hizo bien, qué se pudo haber hecho de otra manera, para poder corregir para adelante y poder realmente despejar esta situación. Aquí es importante escuchar a los funcionarios de salud, las quejas que ellos mismos han levantado, que tiene que ver con mejorar los protocolos, la coordinación, ha habido un problema en la gestión de camas críticas”. “Acá vemos algo que no ha funcionado bien y por eso hemos oficiado a (la Subsecretaría de) Redes Asistenciales, porque necesitamos recabar información, entender en detalle cómo operan actualmente los protocolos de traslado, como para saber qué pasó en esta situación en particular. Entender los centros de mayor complejidad, con cuántas ambulancias cuentan, con cuántas unidades críticas nocturnas, porque esta información a veces no está disponible y cuando uno conversa con los funcionarios de salud te das cuenta que ellos también están en situación crítica de insumos, de financiamiento y que todo lo que en el papel debe estar, en la práctica no está”, puntualizó la legisladora. Por lo mismo, remarcó que “mientras eso ocurre, tenemos esta diferencia entre lo que se plantea en la teoría y lo que ocurre en la práctica, es muy difícil poder pararnos con otras medidas totalmente distintas para enfrentar estas emergencias que, por lo demás, son predecibles”. En concreto, sobre la situación en particular del Hospital Claudio Vicuña, mencionó que “hemos recabado mucha información con funcionarios, con la red de usuarios y aquí hay una queja que se repite, que es la falta de fiscalización. Hay funcionarios comprometidos que se empeñan en tratar de salir adelante, con pocos recursos, con condiciones paupérrimas, con un ausentismo del personal de hasta un 50%, eso a veces se deja en el tintero”. “Entonces, cuando hablamos de que se cumplen las metas en un 80%, 90%, pero con una dotación del personal de un 50%, estamos hablando de un personal agotado”, enfatizó. Revisa la entrevista acá: