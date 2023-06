d515b03476

Isapres Nacional Política Salud Foro “Crisis de las Isapres”: Exministros de Salud debaten sobre el porvenir de las aseguradoras Emilio Santelices y Osvaldo Artaza reconocieron que con la actual fragmentación del Congreso Nacional es poco probable lograr una eventual reforma de salud. Sin embargo, sostienen que sí es posible avanzar en ciertos puntos comunes. Diario UChile Jueves 8 de junio 2023 20:56 hrs.

En el foro “Crisis de las Isapres” organizado por Radio Universidad de Chile, los médicos, académicos y exministros de Salud, Emilio Santelices y Osvaldo Artaza, abordaron las deudas del sistema con la población, así como también debatieron sobre del futuros de las aseguradoras ante su actual crisis. Santelices que estuvo a cargo de la secretaría de Estado durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, sostuvo que el lamentable hecho de la bebé que falleció a causa de falta de camas pediátricas refleja la fragilidad que todavía tiene el sistema de salud del país y que es responsabilidad de la clase política llegar a soluciones y acuerdos para mejorarlo. En ese sentido, el exministro de Salud de Ricardo Lagos, Osvaldo Artaza, señaló que existen amplios consensos “respecto a los problemas que tiene (el sistema de salud nacional), pero ha habido gran dificultad para hacer reformas”. “La reforma grande, en la que a mí me tocó jugar un papel, tuvo un nivel de conflicto impresionante. La oposición de distintos sectores fue brutal, lo que da cuenta que hacer cambios en salud no es fácil”, declaró. Así, Artaza concordó con Santelices en cuanto a que los actores políticos del país tienen una deuda enorme ante la ciudadanía, porque “han tenido a la vista los problemas y no han sido capaces de resolverlos”. El exministro de Piñera indicó que problemáticas tales como las largas listas de espera, la falta de especialistas en el sistema de salud público y la incapacidad de realizar más operaciones son “síntomas de la distribución sistémica que hay que darle al financiamiento de la salud y el modelo de prestadores”. Santelices expuso que algunos de los desafíos que tiene Chile en este ámbito dada las complejidades que arrastró la pandemia, “el aumento de enfermedades crónicas, la expectativa de vida y los costos de la salud”, tienen que ver con que el modelo actual de financiamiento ya no da abasto para esas demandas. Por ello, el médico apuntó que las modificaciones en torno a la seguridad social en materia de financiamiento, es un elemento necesario de analizar y abordar, “entendiendo que por el lado de los prestadores estamos llegando tarde”. Asimismo, Artaza expuso que el gasto público en salud de Chile es bajo, puesto que es alrededor del 4.2 del Producto Interno Bruto. “Eso explica el tremendo gasto de bolsillo que tienen las chilenas y los chilenos. Es un tremendo problema que la gente tenga que hacer eventos o empobrecerse para enfrentar un problema de salud”, dijo. Futuro incierto de las Isapres El exministro de Salud de Ricardo Lagos, Osvaldo Artaza, considera que hoy en Chile nadie discute que las prestaciones de salud deben ser mixtas, es decir, un solo fondo para todas y todos los chilenos que incorpore contribuciones públicas y privadas. “Donde está la discrepancia es que si mancomunamos los fondos, cuál rol deberían tener los privados”, cuestionó. “Una alternativa es que los privados actúen solo como seguros complementarios para alguien que quiere tener más márgenes de libertad de elegir prestador o quiera mejor hotelería. Y hay otra postura que defiende que debería haber un rol en la administración de un plan de salud, que deberían participar los privados, pero en condiciones diferentes a como hoy actúan las Isapres”, detalló. En esa misma línea, Santelices destacó que la libertad de elegir es valorada en Chile. “Yo creo que los chilenos queremos abrazar la solidaridad, que nadie se quede atrás, pero también respetar espacios de libertad sin tenerle temor a ellas. No hay que tenerle miedo a las decisiones de las personas, al contrario, hay que contribuir y tener un Estado que tenga capacidades regulatorias para evitar los abusos”, opinó. De esa manera, el académico instó a que en la discusión política sobre esta materia se deben aprovechar los puntos en común para finalmente avanzar a un mejor sistema de salud. Algunos de esos puntos de acuerdo, según señaló el médico, son tener un plan universal de salud y avanzar en la mancomunión de fondos. Ambos expertos reconocieron que con la actual fragmentación del Congreso Nacional, al menos en este periodo legislativo es muy difícil que se llegue a un acuerdo respecto a las reformas en el sistema de salud. Sin embargo, Artaza manifestó que sí se puede avanzar en cuanto “a las condiciones técnicas que puedan habilitar una resolución inteligente y que puedan resolver los problemas más graves”. Imagen de portada: Tito Carreño

