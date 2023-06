6b85733091

Política Catalina Pérez: “No he cometido ningún error ni tengo ninguna responsabilidad” La diputada de RD se refirió a la polémica entre la Seremi de Vivienda y Urbanismo y la fundación Democracia Viva y señaló que "no estoy disponible a tolerar, que se busque endosarme a mí responsabilidades de actos que cometen terceros". Diario UChile Martes 20 de junio 2023 9:12 hrs.

La diputada de Revolución Democrática (RD), Catalina Pérez, se refirió a la criticas que ha recibido en medio de la polémica entre la Seremi de Vivienda y Urbanismo y la fundación Democracia Viva. El sábado pasado se hizo pública la renuncia de Carlos Contreras a la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de Antofagasta, en medio de controversias relacionadas con tres convenios que habría firmado con la fundación Democracia Viva. Según informó el medio “El Diario de Antofagasta”, la entidad habría sido beneficiada con un monto de $426 millones, siendo representada legalmente por Daniel Andrade, pareja de la parlamentaria de RD.

En ese contexto, este lunes, Pérez sostuvo que “no tengo ninguna injerencia, interés o participación en la firma de los convenios que han suscrito dos hombres adultos exfuncionarios de la administración del Estado“. “No me parece bien, no estoy disponible a tolerar, a aceptar que se busque endosarme a mí responsabilidades de actos que cometen terceros”, subrayó la diputada. En ese sentido, enfatizó que “he construido una carrera política, con muchísimo esfuerzo, basada en cómo elevamos los estándares de probidad y transparencia, incluso más allá de lo legal. Y eso no cambia cuando se es parte del círculo cercano, en eso no puede haber dobles discursos”. De esta forma, la legisladora recalcó que “aquí hubo un error de juicio y criterio político grave y los responsables políticos que son los firmantes del convenio, don Carlos Contreras, don Daniel Andrade tendrán que responder políticamente como corresponde”. “Yo no tengo absolutamente ninguna injerencia, participación o interés en los convenios que aquí se han suscrito”, expresó. Respecto a una eventual renuncia, Pérez indicó que “uno renuncia cuando ha cometido un error, cuando no ha obrado bien y creo que en este caso no ocurre ninguna de las dos cosas”. “Yo no he cometido ningún error aquí ni tengo ninguna responsabilidad que asumir sobre mis hombros. Esta es una responsabilidad que deben asumir terceros”, puntualizó. En cuanto a la moción de censura, la parlamentaria lo calificó como “un aprovechamiento político, porque no podría comprenderlo de otra manera“. “Cuando se busca endosarme a mí responsabilidades por actos de terceros, y no solamente hacerme responsable a mí sino que a toda la mesa por actos que no nos involucran en ningún caso al tener ninguna injerencia, participación o interés me parece que la única explicación posible es que aquí hay un aprovechamiento político”, complementó. Fuente y foto: Agencia Aton.

