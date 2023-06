52f3aea70e

Análisis Medios de comunicación Nacional Política Carlos del Valle sobre Comisión contra la Desinformación: “Quienes se oponen quieren que en Chile se siga desinformando impunemente” El periodista y co-autor del informe "Más amplitud, más voces, más democracia", enfatizó que no se puede acusar a una comisión como esta de un sesgo ideológico cuando aun no se sabe quiénes la van a integrar y cuáles serán sus alcances y límites. Joana Carvalho Martes 27 de junio 2023 20:57 hrs.

Diversas críticas por parte de la oposición recibió el decreto que permite la creación de la Comisión Asesora contra la Desinformación, publicado en el Diario Oficial. A su vez, la Sociedad Interamericana de Prensa hizo pública su preocupación sobre esta iniciativa. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile el periodista y uno de los autores del informe elaborado por tres universidades “Más amplitud, más voces, más democracia”, Carlos del Valle Rojas, planteó que quienes se oponen a una instancia en que se debatirá y se discutirá respecto a la desinformación en Chile “lo que realmente quieren es que en el país se pueda seguir desinformando impunemente”. “Lo que pasa hoy en Chile es que si yo quiero generar desinformación porque me interesa políticamente que la gente piense ‘A’ o ‘B’, lo hago y no pasa nada. Es absoluta la impunidad”, dijo. En ese sentido, el también académico de la Universidad de la Frontera señaló que aquello es muy favorable para distintos sectores, por lo que destacó que las personas que han expresado rechazo “a debatir el tema de la desinformación es porque tienen mucho que perder respecto a cómo hoy se están abordando las cosas”. “¿Cómo se están abordando las cosas hoy día? Básicamente con un sistema en el que la desinformación y la información fluyen de manera casi similar”, sostuvo. Para el académico, la iniciativa de la Comisión Asesora contra la Desinformación es una buena idea que busca enfrentar “uno de los problemas más serios que tiene el ecosistema de medios en Chile, que es justamente el uso indiscriminado de desinformación como una estrategia de generar resultados políticos para los distintos sectores”. No obstante, el periodista es escéptico del resultado que genere la comisión. Por ello, consideró que una vez se constituya debería informar públicamente cuál va a ser su agenda, cuáles van hacer sus objetivos y cuáles van a ser sus alances y recomendaciones. Además, relevó la importancia de que el grupo informe constantemente sobre tu trabajo. “Que no sea un trabajo a puertas cerradas. Debería ser un trabajo muy abierto e incluso las sesiones deberían poder transmitirse para que la gente pueda saber qué esta sucediendo. Se está generando toda una retórica del miedo respecto a que la comisión va a vulnerar derechos cuando en realidad, a mi juicio, lo que tiene que hacer es garantizar el derecho a la información de calidad”, manifestó. El Gobierno informó que la Comisión Asesora Contra la Desinformación estará liderada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y que será integrada por representantes de universidades públicas y privadas, de la sociedad civil y expertos en fact-checking que asesorarán para enfrentar la desinformación. Del Valle opinó que una buena contribución para esta comisión sería que figuras como el director del diario El Mercurio -Carlos Schaerer- o el de La Tercera -José Luis Santa María-, sean parte de la instancia. “Sería ideal que estuvieran, pero soy realista y creo que no van a aceptar. Sería un gesto absolutamente transparente y abierto que se invite a alguien que represente ese sector, debe hacerse. Otra cosa es que acepten o no, pero eso es una cuestión que tendrían que decidir ellos abiertamente”, expresó. En esa misma línea, expuso que si aquellas figuras rechazaran la invitación a integrar la comisión, la población merece enterarse si aceptan o no una invitación de esas características y las razones por las cuáles lo hicieron. “Que las razones no sean una acusación de ideología de una comisión a priori, porque me parece que eso sería absolutamente cuestionable y discutible”, dijo. Así, enfatizó que no se puede acusar a una comisión como esta de un sesgo ideológico cuando no se sabe todavía quiénes la van a integrar y cuáles serán sus alcances y límites.

