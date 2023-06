4dc7374cdb

Nacional Pensiones Política Ministra Jara: “Dilatar reforma previsional es dejarla morir por muerte natural” La ministra del Trabajo llamó a la oposición a dar un paso y presentar su propuesta alternativa sobre el tema. "Recibimos una lista de deseos, pero con eso no hacemos una reforma de pensiones", comentó la secretaria de Estado. Diario UChile Jueves 29 de junio 2023 12:48 hrs.

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, emplazó a la oposición a agilizar los plazos para tramitar la reforma de pensiones del Gobierno, argumentando que “seguir dilatando el tema es dejarlo morir casi por muerte natural”. En entrevista con el Canal 24 Horas, dijo que pese a ver un ambiente “bastante optimista y buen diálogo en particular con Renovación Nacional”, desde la oposición no han presentado una contrapropuesta a la idea de La Moneda. “Recibimos una lista de deseos, pero con eso no hacemos una reforma de pensiones”, añadió. Jara reclamó que “los diputados (de derecha) nos piden seguir esperando. Pero la duda es hasta cuándo logran ponerse de acuerdo y entregarnos una propuesta”. “A esta altura ha pasado tiempo suficiente, tenemos toda la voluntad, sin acuerdos esto no avanzará. Pero los tiempos son importantes, porque la gente lleva 10 años esperando. Para nadie es secreto que en unos meses más hay un plebiscito y cuando hay elecciones las posiciones suelen polarizarse”, manifestó. Igualmente, enfatizó que, “reconociendo la voluntad de diálogo, pedimos que hagan un esfuerzo para que los plazos se acorten. Seguir dilatando es parte dejar morir esto por muerte natural, la gente no se merece eso”. La autoridad subrayó que “lo más valiente de todos quienes están en política es sumarse al acuerdo. Lo más fácil es que esto no funcione y lo mas difícil es buscar el camino para el acuerdo. Eso requiere convicción y audacia”. Además, reiteró que el Gobierno está abierto a modificar los mecanismos para recaudar más dinero que permitan subir las pensiones. Sin embargo, aclaró que “si el nuevo 6% de cotización va completo a las AFP, lo que pasará es que no se subirán las pensiones hasta 30 o 40 años más”. “Si esa es la idea, estaría bueno decirlo, pero creo que hay harta sensibilidad de cumplir los objetivos de la reforma”, indicó. Jara también sostuvo que “si hay una nueva cotización, esta no puede ir en su totalidad a cuentas individuales, porque no vamos a poder subir pensiones a millones de personas, eso hay que decirlo súper claro”. “Me preocupa que, si el discurso se lleva más a lo individual y hacia las AFP, no se ve la magnitud del problema que tenemos”, acotó. Remarcó que “en enero no se quisieron sumar cuando hubo 40 audiencias, en marzo no integraron la comisión experta, no sé por qué razón, y ahora tampoco es tiempo. La pregunta entonces es cuándo lo es. Llevamos ocho meses y no hay propuesta alternativa”. Finalmente, respecto a las críticas por el uso de las cuentas nacionales para recaudar fondos, sentenció que “las razones de la oposición para su rechazo no han quedado claras, a nosotros nos parecía la mejor forma. Sin embargo, estamos disponibles para cambiar”.

