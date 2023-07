8f80b99ea1

Medio Ambiente Nacional Parlamentarios y organizaciones sociales exigen aprobar la creación del Área Marina Costera Protegida en el límite de Atacama y Coquimbo En el lugar se emplaza la Reserva Pingüino de Humboldt y es una zona de avistamiento de ballenas por lo que emplazaron al Ejecutivo a no aplazar más la iniciativa para evitar que se impulsen proyectos que afecten el ecosistema. Diario UChile Lunes 10 de julio 2023 13:52 hrs.

Parlamentarios de las regiones de Atacama y Coquimbo llegaron al Palacio de La Moneda a entregar una carta al Presidente Gabriel Boric donde piden que se vote el proyecto que crea el Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos birregional que el Comité de Ministros debía votar el viernes recién pasado, pero que se postergó para la sesión de fines de julio. El establecimiento de esta área permitirá que las zonas de la Reserva de Pingüino de Humboldt y de Chañaral de Aceituno donde ocurren importantes avistamientos de ballenas en diferentes periodos del año, queden bajo un estatus especial evitando así que se emplacen proyectos extractivistas como el que pretendía Andes Iron con minera Dominga. Para la diputada por Atacama, Daniela Cicardini, la decisión del Comité de Ministros de dejar para fin de mes este tema genera preocupación “y por qué no decirlo, suspicacia de la postergación de esta votación”. “Lo que nosotros le pedimos al Gobierno y es por eso que estamos acompañando los parlamentarios de las dos regiones con las organizaciones el ingreso de una carta donde le solicita al Presidente de la República decir fuerte y claro no a Dominga ni tampoco a cualquier proyecto que a futuro amenace con el poder del dinero y la corrupción un ecosistema único en el mundo”, explicó la legisladora socialista. La parlamentaria pidió que “el Consejo de Ministros pueda dar una rápida señal en ese sentido. Espero yo que a fines de mes, como ha quedado el compromiso en la sesión del día viernes, sea votado esta nueva figura de protección y conservación”. Por su parte, el jefe de la bancada de diputados socialistas, Daniel Manouchehri, indicó que “el Archipiélago de Humboldt está siendo amenazado por la corrupción y por la muerte. Nosotros el llamado que hacemos al Gobierno es a cumplir su palabra y proteger este espacio”. El representante por la Región de Coquimbo agregó que “tenemos la confianza de que no va a primar ni la corrupción ni el poder del dinero van a influir en el Gobierno para poder tomar la decisión que todos esperamos que es por fin poder proteger un lugar que no nos pertenece a nosotros, que no le pertenece al Gobierno, sino que le pertenece a todas las futuras generaciones”. A la entrega de la misiva en La Moneda acudieron además organizaciones sociales de ambas regiones, entre ellas de pescadores artesanales, juntas de vecinos y culturales, para pedir al Ejecutivo que avance con la medida que entregará protección particular a una de las zonas con una gran diversidad de flora y fauna endémica a nivel global.

