3360036013

a7d641910b

Nacional Política Daniel Jadue por eventual formalización de la Fiscalía: “Voy a esperar que la investigación avance” El alcalde de Recoleta recalcó que no conoce a los representantes de Best Quality SPA, empresa que pidió la liquidación forzosa de la Asociación Chilena de Farmacias Populares. “Nunca me han llamado a declarar”, puntualizó el edil. Diario UChile Sábado 15 de julio 2023 19:13 hrs.

Compartir en

Como un trascendido calificó el alcalde de Recoleta Daniel Jadue la noticia de una posible formalización que se conoció esta jornada por una nota del diario La Tercera donde se da cuenta de que la fiscal Centro Norte, Giovanna Herrera, presentará la solicitud para iniciar el procedimiento durante la próxima semana. En el artículo se señala además que el caso es seguido de cerca por el comité penal del Consejo de Defensa del Estado que analiza hacerse parte de este caso. “Nos llama mucho la atención que nos enteremos por un medio que acostumbra a hacer esto de una investigación que hoy día está caratulada como secreto de sumario”, sostuvo el alcalde de Recoleta. A eso sumó que “no entendemos cómo algunos medios se enteran de cosas que nadie sabe. Nosotros no hemos recibido ninguna información al respecto”. De hecho, sostuvo que “hasta el día de hoy nunca me han llamado ni siquiera a declarar en esta causa”, por lo que indicó que “no me voy a hacer cargo de ningún trascendido que no tenga un fundamento real”. Jadue puntualizó que “esta no es la primera vez que hay trascendidos que terminan en nada y yo voy a esperar que la investigación avance. Confío mucho en la justicia. Confío mucho además en que la investigación va a llegar a establecer mi absoluta inocencia”. Sobre el caso, precisó que “acá hay una denuncia en el marco de la quiebra, de la liquidación forzosa de Achifarp por aquellos que ya nos quisieron estafar, que son estafadores consumados, que están condenados además por estafa y que cuando no les pudimos pagar iniciaron esta denuncia absolutamente fuera de foco”. El edil precisó que el hecho se produjo por el sobre precio que cobró Best Quality SPA -de hasta 50 veces el valor de mercado- por mascarillas y otros insumos médicos para las farmacias populares durante la pandemia cuando estos elementos escaseaban. Consultado por una eventual reunión con los representantes de la compañía Jadue replicó tajante que “Es absolutamente falso. Es más, nunca me he reunido con ellos. No los conozco, nunca he tenido contacto. Solo dos veces entraron a mi oficina con esta cosa que en la municipalidad es habitual, a pedirme una foto. Es todo lo que sé con ellos. Nunca he tenido una conversación”. Jadue recordó el caso de un fraude cometido por la compañía que salpicó al entonces presidente de la CPC, Juan Sutil, en la exportación de frambuesas a Canadá y que eran promocionadas como productos orgánicos del sur de Chile, cuando en realidad eran traídos desde China para luego venderlos al país norteamericano. “Son estafadores profesionales. Hay que recordar el caso de las frambuesas en el sur de Chile ligado a un gran empresario de este país y que don César Ramírez fue condenado por estafa”, subrayó. Por ahora se espera conocer los pasos que eventualmente podría dar en este caso el Ministerio Público y la defensa que dijo va a ejercer el alcalde comunista ante los tribunales. “Si esto llegara a ser verdad en el futuro voy a ejercer mi defensa como lo he hecho, porque no es la primera vez que enfrento a la justicia”, sentenció.

Como un trascendido calificó el alcalde de Recoleta Daniel Jadue la noticia de una posible formalización que se conoció esta jornada por una nota del diario La Tercera donde se da cuenta de que la fiscal Centro Norte, Giovanna Herrera, presentará la solicitud para iniciar el procedimiento durante la próxima semana. En el artículo se señala además que el caso es seguido de cerca por el comité penal del Consejo de Defensa del Estado que analiza hacerse parte de este caso. “Nos llama mucho la atención que nos enteremos por un medio que acostumbra a hacer esto de una investigación que hoy día está caratulada como secreto de sumario”, sostuvo el alcalde de Recoleta. A eso sumó que “no entendemos cómo algunos medios se enteran de cosas que nadie sabe. Nosotros no hemos recibido ninguna información al respecto”. De hecho, sostuvo que “hasta el día de hoy nunca me han llamado ni siquiera a declarar en esta causa”, por lo que indicó que “no me voy a hacer cargo de ningún trascendido que no tenga un fundamento real”. Jadue puntualizó que “esta no es la primera vez que hay trascendidos que terminan en nada y yo voy a esperar que la investigación avance. Confío mucho en la justicia. Confío mucho además en que la investigación va a llegar a establecer mi absoluta inocencia”. Sobre el caso, precisó que “acá hay una denuncia en el marco de la quiebra, de la liquidación forzosa de Achifarp por aquellos que ya nos quisieron estafar, que son estafadores consumados, que están condenados además por estafa y que cuando no les pudimos pagar iniciaron esta denuncia absolutamente fuera de foco”. El edil precisó que el hecho se produjo por el sobre precio que cobró Best Quality SPA -de hasta 50 veces el valor de mercado- por mascarillas y otros insumos médicos para las farmacias populares durante la pandemia cuando estos elementos escaseaban. Consultado por una eventual reunión con los representantes de la compañía Jadue replicó tajante que “Es absolutamente falso. Es más, nunca me he reunido con ellos. No los conozco, nunca he tenido contacto. Solo dos veces entraron a mi oficina con esta cosa que en la municipalidad es habitual, a pedirme una foto. Es todo lo que sé con ellos. Nunca he tenido una conversación”. Jadue recordó el caso de un fraude cometido por la compañía que salpicó al entonces presidente de la CPC, Juan Sutil, en la exportación de frambuesas a Canadá y que eran promocionadas como productos orgánicos del sur de Chile, cuando en realidad eran traídos desde China para luego venderlos al país norteamericano. “Son estafadores profesionales. Hay que recordar el caso de las frambuesas en el sur de Chile ligado a un gran empresario de este país y que don César Ramírez fue condenado por estafa”, subrayó. Por ahora se espera conocer los pasos que eventualmente podría dar en este caso el Ministerio Público y la defensa que dijo va a ejercer el alcalde comunista ante los tribunales. “Si esto llegara a ser verdad en el futuro voy a ejercer mi defensa como lo he hecho, porque no es la primera vez que enfrento a la justicia”, sentenció.