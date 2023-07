6f64ecd2c8

Educación Nacional Política Carlos Díaz y paro de profesores: “Es para mejorar cuestiones concretas que hoy día están perjudicando a nuestros estudiantes” El presidente del gremio docente aseguró que ya han acudido a todas las instancias de conversación con el Gobierno y que la movilización tiene como principal motivo mejorar la educación en el país. “No es para que nos suban el sueldo”, puntualizó. Diario UChile Miércoles 26 de julio 2023 11:05 hrs.

Este miércoles, el Colegio de Profesores convocó a un paro nacional para demandar, entre otras cosas, el pago de la deuda histórica, un plan concreto para enfrentar la violencia escolar y una revisión a la jornada escolar completa. En ese contexto, el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, conversó con la primera edición de Radioanálisis y explicó, en primer término, cuál es el origen de la deuda histórica. “Esto tiene que ver con el traspaso de los colegios fiscales, que eran los que existían antes de que llegáramos a los municipales. Cuando se produce este proceso se dicta un decreto ley que aumenta el sueldo a todos los funcionarios del sector público, incluido los profesores y a todos se les pagó, menos a los docentes”, indicó Díaz. De acuerdo al presidente del Colegio de Profesores, el Estado tiene una deuda con “cerca de 75, 60 mil profesores vivos que están esperando esta ansiada reparación. Es una cifra estratosférica, son muchos recursos, son más de 17 mil millones de dólares y por eso que se habla de una reparación y no del pago total de la deuda”, precisó. Díaz además habló de un “doble incumplimiento” por parte del Gobierno, que habría comenzado en la primera cuenta pública del Presidente Boric. “En el mensaje a la nación, él se comprometió a enviar un proyecto de ley para reparar la deuda histórica en diciembre del año pasado. Eso no lo cumplió, nunca llegó ese proyecto de ley. Este año, primero de junio nuevamente, explica por qué no mandó el proyecto, pero se compromete a que a la brevedad va a gestionar para poder, sin necesidad de reforma tributaria, avanzar en reparar la deuda histórica de los casos más urgentes. De eso han pasado casi dos meses, y tampoco hemos tenido ninguna noticia respecto de ella, por eso hablamos de doble incumplimiento”, afirmó. Si bien, desde el Colegio de Profesores dicen entender las complejidades del Gobierno para conseguir recursos, Díaz planteó que el tema de fondo estaría en la falta de prioridad que se le da a las demandas de los profesores. “Nosotros decimos que no se le da sentido de urgencia, o se dan a conocer informaciones o anuncios que después en realidad con el tiempo, van pasando, van pasando y no se resuelven ni se actúa en base a lo que se señaló”, acusó Díaz. Consultado respecto a las críticas de diversos sectores a la movilización de los profesores, Díaz aseguró que la paralización se está utilizando como “última instancia”. “Nosotros hemos venido dialogando con el Gobierno, conversando, participando en todas las mesas, desde hace más de un año, pero la verdad es que ya no nos quedaba alternativa, y los problemas son tan graves y serios que hoy día están impidiendo el normal desarrollo de las labores escolares”. En esa misma línea, el presidente del Colegio de Profesores señaló que la mayoría de las ocho demandas de su petitorio “van en directa relación con las condiciones en las cuales nuestros niños, niñas y adolescentes están estudiando y lo que queremos es precisamente mejorar esas condiciones”. “Cuando usted tiene un profesor con 71 años de edad haciendo clase porque no se le ha pagado el bono de retiro que se le debió haber pagado en 2018, lo que usted está haciendo ahí es perjudicando la formación de los estudiantes. Por eso es el paro, para que eso no siga ocurriendo. No es para que nos suban el sueldo, es para mejorar cuestiones concretas que hoy día están perjudicando a nuestros estudiantes”.

