Educación Nacional Política Carlos Díaz: “Marcel tiene que buscar los mecanismos para cumplir con lo prometido” El presidente del Colegio de Profesores afirmó que no niegan la disposición de diálogo del Gobierno, pero "estamos en una etapa en la que queremos respuestas concretas, con fechas específicas que demuestren la voluntad de cumplir lo que prometieron". Joana Carvalho Lunes 31 de julio 2023 16:15 hrs.

El Directorio Nacional del Colegio de Profesoras y Profesores le pidió al ministro de Hacienda, Mario Marcel, asumir un rol como facilitador para que el Gobierno cumpla sus compromisos con el mundo educativo y no actúe como impedimento del avance de medidas, como la reparación de la deuda histórica y el pago de mención a docentes diferenciales. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el presidente del gremio, Carlos Díaz, señaló que dos de las demandas de la organización -reparo de la deuda histórica y pago de la mención a los profesores diferenciales y a las educadoras de párvulo- se han visto frenadas por el Ministerio de Hacienda. “Creemos que ya no es solo del Ministerio de Educación el problema que tenemos que enfrentar (…). Aquí tiene que haber respuesta satisfactoria para terminar con el conflicto que hoy tiene el Gobierno con los profesores”, declaró. En ese sentido, Díaz expuso que la respuesta mínima que esperan es “que se cumpla lo prometido a los profesores y al país entero”. “La deuda histórica ha sido expresada en dos cuentas públicas, ha salido el tema por parte del Presidente de la República. Por tanto, creemos que Marcel tiene que buscar los mecanismos para cumplir con lo prometido, cumplir con la reparación que nosotros estamos buscando, porque no estamos pidiendo el pago de la deuda total. Nos parece fundamental que se exprese esta reparación, se señale con fecha concretas y éstas se cumplan”, aseveró. El dirigente destacó que desde la organización jamás han negado la disposición a diálogo que ha manifestado el Gobierno, pero el momento de los análisis ya pasó y ahora es el momento de entregar soluciones concretas. “Desde el ministro de Educación hacia abajo hemos tenido puertas abiertas para expresar nuestros puntos de vista y tener diálogos francos frente a las demandas, ese no es el problema. Nos parece positivo, pero no es suficiente si se queda solo en recibirnos, conversar y decir que estamos de acuerdo y no resolver los problemas con el sentido de urgencia que hemos venido planteando”, dijo. “Estamos en una etapa en la que queremos respuestas concretas, ya no queremos sentarnos a analizar y buscar respuestas sobre cómo se podría solucionar esto, queremos plazos perentorios, fechas específicas que efectivamente demuestren la voluntad del Gobierno de cumplir lo que manifestaron en su propio programa”, enfatizó. En esa misma línea, el presidente del gremio de los docentes reiteró que “no sirve de mucho seguir dándonos cuenta que compartimos incluso las demandas, que es lo que ha dicho el ministro (de Educación Marco Ávila)”. “Nos encuentran razón en muchos temas que planteamos, pero no basta con que estén en la misma línea con lo que estamos diciendo, necesitamos que los temas se resuelvan, esa es la lógica y el arte de gobernar”, indicó. Por otro lado, Díaz argumentó que las demandas que ha presentado el Colegio de Profesoras y Profesores van en la lógica de “cambiar el modelo educativo que tenemos hoy en Chile”. “Esa es una de las propuestas del Presidente Boric, con quien marchamos en varias ocasiones por estos mismo temas, para poder cambiar el modelo de educación mercantil que tenemos, este modelo que tiene una lógica competitiva y avanzar hacia un modelo distinto”, afirmó. En tanto, desde el magisterio indicaron que seguirían con el cronograma de paralización y tienen anunciado un paro de 48 horas para este 2 y 3 de agosto si no obtienen respuestas concretas por parte de las autoridades referente a su petitorio.

