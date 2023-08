1b442ad8d6

Nacional Política Proceso Constituyente Corte Suprema declara inadmisible recurso de consejeros constitucionales del oficialismo El tribunal desestimó la presentación, por considerar que su calidad de integrantes del Consejo Constitucional no fue certificada. En todo caso, los representantes de Unidad para Chile tendrán tiempo para corregir la documentación. Fernanda Araneda Martes 1 de agosto 2023 15:36 hrs.

En fallo dividido, la Corte Suprema declaró inadmisible el recurso presentado por un grupo de consejeros constitucionales oficialistas, que buscaba detener la incorporación de tres nuevos capítulos al anteproyecto constitucional. Los ministros Arturo Prado, María Cristina Gajardo y Mario Carroza (quienes se impusieron a los magistrados Andrea Muñoz y Jorge Dahm), argumentaron esta decisión en que, si bien se certificó ante ellos la calidad de los recurrentes como electos (a través de certificados del Tribunal de Calificación de Elecciones), lo mismo no ocurrió con su cargo de consejeros constitucionales. Durante los próximos días, los integrantes del pacto Unidad para Chile podrán corregir su presentación poniendo a disposición del tribunal los certificados de la Secretaría del Proceso Constitucional, que dan cuenta de su cargo. Luego de eso, la Corte Suprema, volverá a pronunciarse sobre la admisibilidad. Respecto al contenido del recurso, este se presentó para evitar la inclusión de tres capítulos referidos a las Fuerzas Armadas, Seguridad Pública y Defensoría de las Víctimas que no estaban contemplados en la propuesta que la Comisión Experta realizó al Consejo Constitucional. De acuerdo a los consejeros oficialistas, el reglamento del Consejo Constitucional permite generar enmiendas al anteproyecto redactado por los expertos, pero no así acápites completos. “Estamos conscientes de que a la ciudadanía le preocupan los temas de seguridad, pero aquello debe ser logrado mediante orden, certeza, respetando las reglas, como lo estamos haciendo nosotros en el bloque de Unidad”, dijo ayer el consejero de Revolución Democrática, Julio Ñanco. Desde la oposición, en tanto, el consejero de la UDI, Edmundo Eluchans, argumentó que lo señalado en el reglamento del Consejo Constitucional y en la Constitución actual es lo suficientemente laxo como para interpretar que sí se pueden agregar nuevos capítulos. “El artículo 152, inciso cuarto de la Constitución dice: “El Consejo Constitucional podrá aprobar, aprobar con modificaciones o incorporar nuevas normas al anteproyecto de Nueva Constitución” y la expresión norma es lo suficientemente amplia como para entender que un capítulo es una norma. Por eso, a mí me parece que no hay ningún impedimento para que se haga esto”, afirmó Eluchans en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile. Por otra parte, consultado respecto al sentido de incorporar un capítulo sobre las Fuerzas Armadas, el consejero aseguró que no deberían descartarse normas que son parte de la Constitución del 80. “¿Por qué no contemplar una norma que está en la Constitución hoy día? Nosotros estamos haciendo una nueva Constitución recogiendo la historia constitucional y es sabido y eso se lo dice cualquier experto, que cuando un país está abocado a la tarea de hacer una nueva constitución (…) se supone que esa nueva Constitución recoge de la anterior, no menos del 70 o el 80%”, planteó. A eso, el representante de la UDI agregó que se trata de “una cuestión estrictamente formal”. “En el texto de los expertos, las Fuerzas Armadas tienen lo que se llama un epígrafe. No es un capítulo, es un epígrafe, pero en contenido no tenemos problemas, no hay diferencias ahí. Entonces, no es nada más que una cuestión formal”, insistió.

