Nacional Política Proceso Constituyente Aldo Valle por recurso oficialista ante la Corte Suprema: “El proceso no puede tener ninguna sombra de falta de legitimidad” El vicepresidente del Consejo Constitucional se refirió a la resolución que declaró inadmisible el requerimiento de Unidad para Chile. En esa línea, señaló que las enmiendas de la derecha al anteproyecto los deja en una "posición disminuída". Diario UChile Miércoles 2 de agosto 2023 10:48 hrs.

“Un debate constitucional que se lleva a cabo por representantes de sistemas, de ideas, de tradiciones políticas, intelectuales, de creencias distintas, siempre tiene un grado de tensión“, señaló el vicepresidente del Consejo Constitucional, Aldo Valle, en conversación con la primera edición de Radioanálisis. Lo anterior en referencia al recurso interpuesto por consejeros oficialistas ante la Corte Suprema que busca impugnar enmiendas, presentadas por fuerzas de derecha, que incorporan capítulos adicionales a los ya acordados en el anteproyecto redactado por la Comisión Experta. El consejero independiente por el Partido Socialista explicó que “después de las enmiendas se produjo un cambio porque obviamente ahí quedó de manifiesto las pretensiones, los anhelos y los intereses que representan los y las consejeras. Entonces, una de esas enmiendas dio lugar a que se interpusiera este recurso por parte de la bancada de Unidad para Chile porque se ha estimado que no es parte del procedimiento el que se pueda alterar estructuralmente el anteproyecto, salvo que fuese por una vía de consenso”. “Esta reclamación tiene por objeto corregir un procedimiento, en el derecho público y obviamente tratándose del procedimiento para elaborar una nueva Constitución, las normas deben ser respetadas con un sentido muy estricto, entre otras cosas para evitar cuestionamientos. El proceso no puede tener ninguna sombra de falta de legitimidad“, precisó Valle. Sin embargo, este requerimiento fue declarado inadmisible por la Corte Suprema, organismo que alegó insuficiencias en la documentación presentada por la bancada de Unidad para Chile. Por su parte, Valle discrepó con estos fundamentos puesto que, a su juicio, sí “había antecedentes acompañados suficientes para acreditar la calidad de consejeros de las personas que concurrieron y también que representaban un quinto que la norma exige para poder ejercer esta acción judicial”. Además, el vicepresidente del Consejo afirmó que la propuesta de la derecha sobre adicionar a la Carta Magna capítulos de Fuerzas Armadas y seguridad, dejan al resto de los consejeros en una “posición disminuida”. Por esa razón, el requerimiento presentado “responde a que en la discusión ninguna parte pueda verse en una condición desventajosa y obviamente que quienes no tuvieron ninguna oportunidad de enterarse de ese capítulo no tuvieron ninguna oportunidad en definitiva de poder evaluar y de poder formular enmiendas“. “Aquí se produjo entonces una diferencia que se puede superar por la vía también del acuerdo. Aquí es bien importante hacer presente que no es que haya una decisión de oponerse a que se trate en un epígrafe separado ‘Fuerzas Armadas’, yo por lo menos creo que no debiera haber en eso ninguna oposición que haga imposible la incorporación o de un capítulo o de un epígrafe dedicado específicamente, obviamente habrá que ver el contenido, pero entiendo que en el contenido no hay mayores dificultades”, agregó Valle. Por último, respecto al cronograma de debate donde hay algunos cuestionamientos, dada la presentación de casi mil enmiendas al anteproyecto, el vicepresidente del Consejo señaló que “no hemos logrado todavía ese acuerdo de dejar el mayor tiempo disponible a la discusión y a la votación porque claro es muy difícil que usted pueda separar de una manera muy nítida la discusión de la votación”. “Yo creo que es riesgoso que no nos demos el tiempo y hemos estado con algunas diferencias en esta definición. Espero que la resolvamos muy pronto”, concluyó. Revisa la entrevista completa aquí: Imagen de Portada: Agencia ATON

