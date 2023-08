cec88c0d7c

Nacional Política Marcel por críticas de la CPC a Jackson: “Es un tema que no corresponde a un liderazgo gremial” El oficialismo respondió a las críticas del líder de la CPC, Ricardo Mewes, quien se sumó a la campaña de la oposición contra el ministro Jackson. En tanto, el diputado Jaime Naranjo afirmó que “es una insolencia inaceptable”. Diario UChile Jueves 3 de agosto 2023 19:05 hrs.

“Vivimos en un país con régimen presidencial donde es el Presidente quien define a sus equipos de colaboradores. Por lo tanto, me parece que es un tema que no corresponde a un liderazgo gremial”. De esta manera respondió el ministro de Hacienda, Mario Marcel, a las declaraciones del presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, quien se sumó a la campaña de la oposición que pide la renuncia del titular de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Mewes señaló a Radio Universo que “creo que aquí tenemos un Presidente que tiene que tomar esto con la mayor firmeza”, tras el proyecto de acuerdo presentado por la derecha para que el Presidente Gabriel Boric pida la renuncia de Jackson. “Respecto de las referencias a la situación del ministro Jackson, la verdad es que yo no recuerdo en mis años que llevo en la política a un dirigente empresarial que se pronuncie respecto de la decisión de mantener o no a un ministro en un gabinete“, dijo Marcel. En tanto, el diputado integrante de la Comisión de Hacienda de Cámara, Jaime Narajo (PS), señaló que “encuentro extraordinariamente grave y delicado que el mundo empresarial se haya sumado a esta campaña orquestada donde están solicitando la renuncia al ministro Jackson. Creo que aquello demuestra una actitud insolente que no corresponde a una organización empresarial. Sería lo mismo que mañana algún ministro comience a señalar que él debe renunciar a su cargo si no el Gobierno no conversa con ellos”. Naranjo agregó que “es una insolencia inaceptable y espero que el Gobierno rechace enérgicamente esta declaración porque basta ya de creerse los dueños del país, que sienten que pueden decir y hacer lo que quieran en Chile”. “Señores empresarios, respeto con la institucionalidad chilena, respeto a nuestro sistema democrático porque ustedes a lo largo de la historia no han mostrado ninguna fidelidad con la democracia y siempre han estado dispuestos a torcer las manos de las urnas. Basta ya de groserías y de abuso con este Gobierno”, puntualizó Naranjo.

