Consejero Alejandro Köhler (PS): “La derecha está tratando de imponer un traje a la medida para facilitar la impunidad de violadores de derechos humanos”

dbd31b86f9

8690757edc

Ya con el inicio de la discusión de las enmiendas al anteproyecto de la Comisión Experta, los consejeros se encuentran sopesando las evaluaciones que han hecho diversas autoridades y académicos respecto de los alcances de algunas de las normas que buscan establecerse en la propuesta de la nueva constitución. Así, por ejemplo, la comisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos ha recibido las exposiciones de representantes de la Fiscalía Nacional, de la Contraloría General de la República y de la Corte Suprema, quienes han abordado los alcances de ciertas modificaciones en materia de libertades individuales y tratados internacionales sobre derechos humanos. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el consejero por la Región de Los Ríos y delegado de la bancada socialista, Alejandro Köhler, también miembro de la instancia, efectuó un resumen de lo que se ha avanzado estos últimos días, destacando las advertencias efectuadas por el presidente y ministros del máximo tribunal sobre las enmiendas propuestas por la oposición, particularmente del Partido Republicano, que buscaría que los tratados de derechos humanos, no tengan rango constitucional, quedando debajo de las normas internas. A juicio del también exalcalde de Panguipulli este tipo de disposiciones “transformarían a nuestro país en un paria internacional, porque someter los tratados internacionales vigentes y que en futuro se suscriban a una norma no constitucional, es decir, a que pierdan su carácter de obligatoriedad del Estado de Chile de respetarlos, evidentemente sería una muy mala noticia para el país, lo mismo con el aspecto relacionado con las migraciones que también está contemplado en el derecho internacional”. Asimismo, planteó como “inaceptable” para el bloque Unidad para Chile, en especial para el Partido Socialista, “que se pretenda constitucionalizar esta suerte de impunidad a los genocidas, a los violadores de los derechos humanos. Quiero decir que, en cifras que entregara el ministro de Justicia (Luis Cordero), sabemos que en Chile hay cerca de 50 mil presos condenados por diversos delitos, de esos 256 son mayores de 75 años y 126 son personas condenadas por delitos de lesa humanidad, es decir, la derecha está tratando de imponer un traje a la medida para liberar, facilitar la impunidad de quienes han violado sistemáticamente los derechos humanos”. En ese sentido, enfatizó en sus cuestionamientos hacia los planteamientos levantados por republicanos, apuntando que “desde una base ideológica, dogmática y teórica, rompe con todas las tradiciones y con el sentido común chileno internacional respecto de esta materia. Lo digo porque resulta incomprensible que a 50 años del Golpe de Estado ellos no tengan conciencia de que desde el Estado, bajo el régimen dictatorial de Pinochet, se ejecutaron políticas públicas de genocidio, persecución, tortura, violaciones, exilios forzados, prisión para miles de personas”. “No reconocer esa verdad a mí me parece sorprendente, especialmente cuando uno ve tantos jóvenes que son militantes del Partido Republicano, que forman parte del Consejo, que no tengan conciencia de la gravedad de los hechos. Estás frente a una situación en que se pretende poco menos que normalizar la acción de este Estado terrorista conducido por Pinochet, de tal manera que para quienes fuimos víctimas directas -yo perdí mi audición en los procesos de tortura en el 73- están solos muriéndose en sus casas sin ninguna protección del Estado. Me parece una actitud inhumana”, criticó. Por ello, Köhler remarco que, pese a que la izquierda es minoría en el Consejo Constitucional, “vamos a hacer todos los esfuerzos porque estas cosas no prosperen, porque sería un tremendo retroceso histórico para el país”. Del mismo modo, el consejero manifestó su preocupación por los reportes de las encuestas de opinión, que apuntan a un nuevo Rechazo de la propuesta constitucional. “Probablemente la discusión de por qué ocurre tenga muchos factores que haya que analizar, pero hay dos elementos que quiero mencionar: Uno es el fracaso de la Convención. Ahí claramente hay una explicación en parte de esta situación de desafección. También creo que juega en contra estos hechos que, como no existen procesos políticos, constitucionales ‘químicamente puros’, se contaminan de la contingencia”, explicó. En ese sentido, apuntó a la crisis económica y de seguridad que vive el país como factores “que han ido afectando la credibilidad de la institucionalidad del Estado y allí claramente el Partido Republicano supo conectarse muy bien, de manera muy populista con esta situación. Entonces, hay ahí una cuestión de análisis que probablemente haya que hacerlo en otro momento, pero que en alguna medida explica esta desafección”. Por lo mismo, aseguró que “la actitud que tengamos, y me refiero a nuestro bloque, de apertura al diálogo, de búsqueda de mínimos comunes razonables para incorporarlos al texto constitucional van a generar un cambio de tendencia, esa es mi esperanza. Si el texto que finalmente se someta a plebiscito es un texto moderno, que identifique, que haga partícipe a la ciudadanía de su contenido, probablemente podamos cambiar esa tendencia”. “De lo contrario, si la derecha y particularmente republicanos finalmente se imponen por su supremacía numérica y establece una constitución mucho más regresiva que la del 80, obviamente el Rechazo va a ser generalizado. Entonces, aquí estamos diría frente a una encrucijada en que la única posibilidad de éxito que tiene este proceso es que el texto mantenga esa centralidad que ha marcado el anteproyecto logrado por la Comisión Experta, no veo otra posibilidad de que Chile pueda tener éxito si no es de esta manera”, aseveró.

Ya con el inicio de la discusión de las enmiendas al anteproyecto de la Comisión Experta, los consejeros se encuentran sopesando las evaluaciones que han hecho diversas autoridades y académicos respecto de los alcances de algunas de las normas que buscan establecerse en la propuesta de la nueva constitución. Así, por ejemplo, la comisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos ha recibido las exposiciones de representantes de la Fiscalía Nacional, de la Contraloría General de la República y de la Corte Suprema, quienes han abordado los alcances de ciertas modificaciones en materia de libertades individuales y tratados internacionales sobre derechos humanos. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el consejero por la Región de Los Ríos y delegado de la bancada socialista, Alejandro Köhler, también miembro de la instancia, efectuó un resumen de lo que se ha avanzado estos últimos días, destacando las advertencias efectuadas por el presidente y ministros del máximo tribunal sobre las enmiendas propuestas por la oposición, particularmente del Partido Republicano, que buscaría que los tratados de derechos humanos, no tengan rango constitucional, quedando debajo de las normas internas. A juicio del también exalcalde de Panguipulli este tipo de disposiciones “transformarían a nuestro país en un paria internacional, porque someter los tratados internacionales vigentes y que en futuro se suscriban a una norma no constitucional, es decir, a que pierdan su carácter de obligatoriedad del Estado de Chile de respetarlos, evidentemente sería una muy mala noticia para el país, lo mismo con el aspecto relacionado con las migraciones que también está contemplado en el derecho internacional”. Asimismo, planteó como “inaceptable” para el bloque Unidad para Chile, en especial para el Partido Socialista, “que se pretenda constitucionalizar esta suerte de impunidad a los genocidas, a los violadores de los derechos humanos. Quiero decir que, en cifras que entregara el ministro de Justicia (Luis Cordero), sabemos que en Chile hay cerca de 50 mil presos condenados por diversos delitos, de esos 256 son mayores de 75 años y 126 son personas condenadas por delitos de lesa humanidad, es decir, la derecha está tratando de imponer un traje a la medida para liberar, facilitar la impunidad de quienes han violado sistemáticamente los derechos humanos”. En ese sentido, enfatizó en sus cuestionamientos hacia los planteamientos levantados por republicanos, apuntando que “desde una base ideológica, dogmática y teórica, rompe con todas las tradiciones y con el sentido común chileno internacional respecto de esta materia. Lo digo porque resulta incomprensible que a 50 años del Golpe de Estado ellos no tengan conciencia de que desde el Estado, bajo el régimen dictatorial de Pinochet, se ejecutaron políticas públicas de genocidio, persecución, tortura, violaciones, exilios forzados, prisión para miles de personas”. “No reconocer esa verdad a mí me parece sorprendente, especialmente cuando uno ve tantos jóvenes que son militantes del Partido Republicano, que forman parte del Consejo, que no tengan conciencia de la gravedad de los hechos. Estás frente a una situación en que se pretende poco menos que normalizar la acción de este Estado terrorista conducido por Pinochet, de tal manera que para quienes fuimos víctimas directas -yo perdí mi audición en los procesos de tortura en el 73- están solos muriéndose en sus casas sin ninguna protección del Estado. Me parece una actitud inhumana”, criticó. Por ello, Köhler remarco que, pese a que la izquierda es minoría en el Consejo Constitucional, “vamos a hacer todos los esfuerzos porque estas cosas no prosperen, porque sería un tremendo retroceso histórico para el país”. Del mismo modo, el consejero manifestó su preocupación por los reportes de las encuestas de opinión, que apuntan a un nuevo Rechazo de la propuesta constitucional. “Probablemente la discusión de por qué ocurre tenga muchos factores que haya que analizar, pero hay dos elementos que quiero mencionar: Uno es el fracaso de la Convención. Ahí claramente hay una explicación en parte de esta situación de desafección. También creo que juega en contra estos hechos que, como no existen procesos políticos, constitucionales ‘químicamente puros’, se contaminan de la contingencia”, explicó. En ese sentido, apuntó a la crisis económica y de seguridad que vive el país como factores “que han ido afectando la credibilidad de la institucionalidad del Estado y allí claramente el Partido Republicano supo conectarse muy bien, de manera muy populista con esta situación. Entonces, hay ahí una cuestión de análisis que probablemente haya que hacerlo en otro momento, pero que en alguna medida explica esta desafección”. Por lo mismo, aseguró que “la actitud que tengamos, y me refiero a nuestro bloque, de apertura al diálogo, de búsqueda de mínimos comunes razonables para incorporarlos al texto constitucional van a generar un cambio de tendencia, esa es mi esperanza. Si el texto que finalmente se someta a plebiscito es un texto moderno, que identifique, que haga partícipe a la ciudadanía de su contenido, probablemente podamos cambiar esa tendencia”. “De lo contrario, si la derecha y particularmente republicanos finalmente se imponen por su supremacía numérica y establece una constitución mucho más regresiva que la del 80, obviamente el Rechazo va a ser generalizado. Entonces, aquí estamos diría frente a una encrucijada en que la única posibilidad de éxito que tiene este proceso es que el texto mantenga esa centralidad que ha marcado el anteproyecto logrado por la Comisión Experta, no veo otra posibilidad de que Chile pueda tener éxito si no es de esta manera”, aseveró.