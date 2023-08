947857fe25

Internacional Política Pablo Lacoste por resultados en las primarias de Argentina: “No inspira confianza Milei, pero sí te da el instrumento para repudiar la gestión de un mal gobierno” El analista internacional explicó que el triunfo del libertario plasmó el desprecio social al modelo peronista. Sin embargo, advirtió que de ganar también en octubre tendrá que aliarse con Juntos por el Cambio para obtener gobernabilidad. Diario UChile Lunes 14 de agosto 2023 10:31 hrs.

Como una “bomba atómica” calificó el analista internacional y académico de la Universidad de Santiago, Pablo Lacoste, los resultados de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en Argentina. El triunfo aplastante del aspirante presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, vino a destruir el “aparato político peronista, centrado en la expansión del gasto fiscal, como método de construir poder electoral” que el expresidente Juan Domingo Perón instaló tras su golpe de Estado en el año 1943, aseguró Lacoste. “Ochenta años después esta bomba atómica ha destruído ese modelo, la sociedad se puso de pie y planteó que esa manipulación ha llevado al país a la ruina y la ha repudiado masivamente. Ayer el peronismo por primera vez en 80 años salió tercero en una elección presidencial con solo 27 por ciento, esto no había ocurrido nunca”, añadió el analista internacional. Para el académico de la Usach, este repudio se erigió -paulatinamente- tras los resultados de la política del peronismo, es decir, “40 por ciento de pobres, 140 por ciento de inflación y eso son los resultados macroeconómicos que el pueblo argentino está rechazando, socialmente esto es como se vivía en Chile en la época de Pinochet”. Consultado de por qué entonces se mantuvo el peronismo durante ochenta años en el poder, Lacoste explicó que “el planteo ideológico del peronismo fue comprado por todos los demás actores políticos, entonces ellos instalaron la política del gasto fiscal expansivo, el déficit fiscal financiado con inflación como un estilo que se ha mantenido, que nadie pudo reparar. En ochenta años, Argentina tuvo un promedio anual de 80 por ciento de inflación porque todos se sumaron, no hubo un sector que se planteara a decir ‘no, esto nos va a llevar a la ruina’”. En esa línea, el analista afirmó que “lo que se vio ayer es un voto bronca, Milei es muy bueno como para expresar el mal humor social, la frustración, el enojo, pero no sabemos si exhibe un perfil de estadista, de eso yo tengo dudas porque muchas de sus afirmaciones son muy delirantes, son muy exageradas, son extremas, por eso, están más hechas para captar el enojo que para construir“. “No inspira confianza Milei, pero sí te da el instrumento para repudiar la gestión de un mal gobierno, el problema es que ahora hay una sensación de incertidumbre que no sabemos para donde va a ir esto. Si se repite esta elección en octubre, Milei va a tener ocho senadores ¿qué hace con ocho senadores? No le alcanza, va a tener que aliarse, entonces acá podrá venir un pacto de garantía”, aseguró Lacoste. Para ejemplificar, el académico de la Usach explicó que esto “es más o menos la situación de Chile en el año 70′, pero al revés. Hay un grupo con posiciones muy radicalizadas, en el caso de Chile era hacia la izquierda, ahora es hacia la derecha. Así como Salvador Allende tuvo que pedir el apoyo de la DC para poder ganar y poder gobernar, Milei va a tener que pedir el apoyo de Juntos por el Cambio“. Respecto a si en un eventual escenario de segunda vuelta entre Javier Milei y Patricia Bullrich de la lista de derecha Juntos por el Cambio, sería descartable que está última fuerza política realizara una alianza con el peronismo, el analista señaló que esta posibilidad no es viable porque “el peronismo de los Kirchner lleva 20 años construyendo su identidad con un discurso de odio a Macri y al macrismo, entonces para ellos va a ser más fácil pasarse a Milei porque aparte sería una especie de menemismo recargado”. Esto último en referencia a que el peronismo ya tuvo en Argentina un gobierno con orientación económica a la derecha con el expresidente Carlos Menem, “así que para el peronismo que ya estuvo con Menem pasarse ahora a Milei sería bastante fácil“. Situando ese contexto, Lacoste declaró “el populismo kirchnerista construyó su poder con el odio, el odio era demonizar al otro y ¿quién era el otro? Macri. El macrismo durante 20 años era el enemigo indestructible, el cáncer, la fuente de todos los males, lo enseñaban en las escuelas públicas, en los medios de comunicación adictos al gobierno, construyeron ese discurso constante de demonización del macrismo y ahora se encuentran con que Macri pasó de largo y aparece un nuevo referente”. “Yo no creo para nada viable la posibilidad de una alianza entre los kirchneristas y el macrismo de Juntos por el Cambio, en cambio si veo que Milei capte cada vez más gente desencantada del peronismo”, concluyó. Revisa acá la entrevista completa: Imagen de Portada: Agencia ATON

