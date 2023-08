Reacciones y especulaciones en torno a la muerte de Prigozhin

Uno de los primeros en hacer conocer su parecer fue el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, quien afirmó que lo sucedido es algo “bueno para su país” e hizo descargos: “nosotros no tenemos nada que ver con eso, pero sabemos quién fue”, afirmó, en declaraciones aplaudidas por su colega portugués, Rebelo de Sousa, de visita en Kiev con motivo del Día Nacional de ese país. Por su parte, el presidente estadounidense, Joe Biden, no se mostró sorprendido en absoluto y deslizó con mordacidad que “no ocurren muchas cosas en Rusia que no tengan a Putin detrás”.