18-O Carabineros Derechos Humanos Justicia Nacional Tribunal ordena a Carabineros dar disculpas públicas a víctima de trauma ocular La medida del tribunal establece que se debe reconocer el daño que provocó la acción de la policía durante las manifestaciones el 20 de octubre de 2019 en el sector de Rodelillo en la ciudad de Valparaíso. Diario UChile Martes 29 de agosto 2023 14:12 hrs.

El Cuarto Juzgado Civil de Valparaíso condenó al fisco a pagar una indemnización de $40.000.000 por concepto de daño moral a Pedro Esteban Guerrero Olmedo y le ordenó, a través del general director de Carabineros, dar disculpas públicas al demandante. Guerrero Olmedo perdió la visión del ojo izquierdo al recibir el impacto de un perdigón disparado por efectivos que tomaron parte en el procedimiento de control de manifestaciones que se registraron en el sector de Rodelillo, el 20 de octubre de 2019, al inicio del estallido social. En la sentencia, la magistrada Carmen Gloria Vargas Morales acogió la acción tras establecer que el demandante fue víctima de la falta de servicio de la policía uniformada, por lo cual, además del pago de la indemnización, ordenó que las disculpas públicas deben publicarse en dos diarios de circulación nacional, en el plazo de 15 días hábiles, a contar de la fecha que el fallo se encuentre firme y ejecutoriado. El tribunal, tras analizar los medios de prueba y antecedentes allegados a la causa, dio por acreditado que “el 20 de octubre de 2019, a las 22:50 horas, Pedro Guerrero Olmedo fue atendido en la Unidad de Emergencia Adultos del Hospital Carlos van Buren. El diagnóstico presuntivo es trauma ocular grave. Posteriormente, se ordena su hospitalización en el mismo recinto de salud”. Al día siguiente, 21 de octubre de 2019, el demandante fue operado del ojo izquierdo en el centro asistencial, retirándose un perdigón metálico y que “producto del trauma ocular Pedro Guerrero perdió la visión de su ojo izquierdo, usando en la actualidad una prótesis ocular”. “A consecuencia de los hechos ya consignados el demandante sufrió daño moral. Hecho que se prueba con la testimonial de la actora, antecedentes médicos incorporados por la parte demandante, así como el Informe del SML y sicológico agregado al juicio”, añade el fallo. “En este sentido, se puede presumir el sufrimiento que ha experimentado el actor así como la afectación de su estado emocional por las consecuencias de la lesión, por lo que considerando que el objeto de la indemnización es la reparación o satisfacción de la víctima, debe considerarse una cifra que satisfaga a modo compensatorio la pérdida definitiva de la visión en el ojo izquierdo”, agrega. “Para resolver la solicitud –señala– el Tribunal tiene en consideración que atendido el daño, la reparación necesariamente debe ser en equivalente, el que generalmente consiste en una suma de dinero; no obstante, la reparación también puede consistir en un equivalente no pecuniario, como ocurre en la especie. Es más, la víctima puede solicitar la reparación que necesite, pudiendo además pedir uno o más equivalentes, siempre y cuando no sean superior al daño causado”. “Por consiguiente, atendido el daño moral causado al actor, y estimando este Tribunal que este además debe ser indemnizado mediante disculpas públicas efectuadas en dos diarios de circulación nacional, se acogerá la demanda en este punto, tal como se dirá en lo resolutivo del presente fallo”, concluye. Imagen de portada: referencial

