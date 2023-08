9c6c1a3f37

Nacional Política Proceso Constituyente Domingo Lovera sobre el futuro del proceso constituyente: Los partidos políticos “tienen una responsabilidad de no desligarse” El experto designado por Revolución Democrática, aseguró que esos colectivos son los responsables de subsanar el desinterés de la población. Además, planteó que al interior del Consejo existen "distintas visiones sobre cómo se construye un diálogo". Diario UChile Jueves 31 de agosto 2023 10:25 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, Domingo Lovera, abogado y representante de Revolución Democrática en la Comisión Experta, se refirió al futuro del proceso constituyente y a la conformación de grupos negociadores entre oficialismo y oposición. En primer lugar, Lovera realizó una evaluación del trabajo del Consejo Constitucional, en el que ha advertido una actitud dialogante desde los consejeros del Partido Comunista, el Partido Socialista y el Frente Amplio. “Lo que yo puedo ver de parte de los consejeros y consejeras del bloque Unidad para Chile, es que han estado constantemente tocando puertas y dispuestas y dispuestos a dialogar, conversar, tender puentes y lograr acuerdos en todos los temas que son sensibles para la ciudadanía (…), sin embargo, he sentido un letargo en la apertura de esas puertas”. En ese contexto, explicó Lovera, se están generando nuevas comisiones, integradas por consejeras y expertos de diferentes sectores, que “tratan de abrir esos espacios para ver si todavía tenemos margen de juego para entrar a los temas que son más preocupantes”. Justamente, respecto a los problemas que han habido al interior del Consejo para conversar, Lovera afirmó que existen “distintas visiones sobre cómo se construye un diálogo, hay quienes creen que el diálogo se construye cuando uno coloca los temas y la otra parte tiene que bailar al ritmo de la música de quién está colocando el disco; y hay otros que creemos, en cambio, que el diálogo se construye con la posibilidad de que pongamos ambos la música y que sobre esa base definamos cómo vamos a bailar”, dijo. Por otro parte, consultado respecto a los contenidos que se están discutiendo en la Comisión de Competencias Normativas, grupo negociador que él integra, Lovera indicó que para su sector es muy importante que se establezca una Constitución de carácter “habilitante”. “Esa habilitación de la Constitución se puede examinar desde dos puntos de vista: desde el punto de vista de los contenidos, que no se imponga en la Constitución un programa de Gobierno o una sola visión (..) y también habilitante en lo político, es decir, que sus procedimientos estén encaminados a hacer posible que la política pueda desarrollarse”. “¿Por qué digo esto? Porque los quórums de reforma, los quórums de aprobación de las leyes, el rol que cumple un Tribunal Constitucional, son todo parte de un andamiaje que si no queda bien logrado, o si queda logrado de forma demasiado tosca, puede terminar haciendo que la Constitución no sea lo suficientemente habilitante en lo democrático”, señaló. En cuanto a los problemas que han habido para que la ciudadanía se entusiasme con este segundo proceso constitucional, el experto del Frente Amplio, aseguró que “efectivamente es un momento complejo” y que ahora la responsabilidad está puesta en los partidos políticos. “Si los partidos políticos son las que estimularon esta nueva etapa del proceso constituyente, tienen una responsabilidad de no desligarse, de no desembarcarse y de no hacer un cálculo electoral del tipo: como está tan alta la desafección con el proceso, es mejor dedicarnos a las cuestiones de política contingente y dejamos que este barco navegue solo, a la deriva”. “Yo sé que los partidos van a estar involucrados finalmente, pero para eso y para que efectivamente esa comunicación con la ciudadanía exista, hay un trabajo que tienen que hacer de cara a la ciudadanía”, aseveró.

