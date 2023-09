1701bc04b4

4c3a0acf22

Justicia Nacional Política Caso Convenios: Chile Vamos insiste al Gobierno a presentar querellas Mientras, el ministro Montes dijo que su cartera "está llevando adelante todos los cambios y ajustes necesarios que permitan impedir que los recursos destinados a las chilenas y chilenos más necesitados se transformen en el botín de inescrupulosos". Joana Carvalho Viernes 1 de septiembre 2023 15:35 hrs.

Compartir en

Durante esta jornada se conoció el informe final que la Contraloría General de la República (CGR) emitió sobre las transferencias efectuadas en el marco del Programa de Asentamientos Precarios entre la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Antofagasta, el Serviu (Servicio de Vivienda y Urbanización) de la misma región y la fundación Democracia Viva. A su vez, las directivas de los partidos de Chile Vamos (RN, Evópoli, UDI) se reunieron con el fiscal nacional Ángel Valencia, para abordar los avances investigativos respecto al Caso Convenios. El presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, declaró que para Chile Vamos “estamos frente a un mecanismo para los efectos de defraudar al fisco o desviar fondos de recursos públicos”. Por tanto, la coalición intentará acreditar esa tesis a través de querellas criminales. “Nos parece gravísimo que el Gobierno del Presidente Boric se limite a declaraciones y no a acciones judiciales, no ha entregar antecedentes. Acá el Gobierno y cada uno de los ministerios sabe perfectamente cuál es la trazabilidad de cada uno de sus convenios”, afirmó Chahúan. “¿Quién los elaboró? ¿Quién pidió las disponibilidades presupuestaria ante la Dirección de Presupuestos? ¿Quién autorizó en la Dirección de Presupuestos y quién pago?”, agregó el timonel de Renovación Nacional. El senador señaló que incluso las acciones judiciales que estaban comprometidas por parte del Consejo de Defensa del Estado se han retrasado. Así, aseveró que “Chile Vamos, con las acciones que ha presentado, no va a permitir que aquí haya impunidad”. Chahuán sostuvo que según lo conversado con el fiscal nacional, Ángel Valencia, habrán nuevas formalizaciones en los próximos días que se basan en el informe realizado por la Contraloría General de la República. En ese sentido, destacó la importancia de que también se ejerzan las responsabilidades políticas, tanto como las civiles y penales. “Lo que uno espera es que acá hayan cambios de procedimiento inmediatos para establecer una agenda de probidad”, dijo el parlamentario. Por su parte, la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, declaró que la oposición ha mantenido un seguimiento de las investigaciones relacionadas con el Caso Convenios y los aportes que realiza el Estado a las fundaciones. Además, informó que a la fecha siguen abiertos casos relacionados con esta materia en 11 regiones y no existe claridad del avance de las indagaciones. La dirigenta reiteró que la Contraloría calificó como corrupción el caso de Democracia Viva, así como también declaró que no existen posibilidades de que dicha fundación restituya los recursos. “Nos parece que este tema es de la mayor importancia para el país. No puede haber otros temas que estén oscureciendo la gravedad de lo que ocurrió con el caso fundaciones y que no se ha aclarado en ninguno de los campos. Solamente declaraciones, pero no tenemos a nadie que esté con algún proceso o condena derivado de esta situación”, expresó Hutt. En tanto, el informe emitido por la Controlaría instruye un conjunto de medidas que deben adoptarse por la Seremi de Vivienda de Antofagasta en coordinación con el nivel central, entre otras, implementar procedimientos de selección, contratación, seguimiento de la ejecución de los contratos y revisión de rendiciones. A eso sumó la incorporación de la entidad al Sistema de Rendición de Cuentas de la CGR, lo que garantizará transparencia al proceso. El titular del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, aseguró que estas medidas están en línea con lo que su cartera ha venido trabajando y que forman parte de la Agenda de Modernización, Probidad y Transparencia, que él mismo presentó el pasado 2 de agosto. “En el Minvu hemos desarrollado un trabajo serio para que cualquier tipo de irregularidad sea perseguida y castigada. Junto con ello, hemos trabajado para evitar que este tipo de situaciones se repitan, por eso presentamos las 19 medidas en la agenda de Modernización, probidad y transparencia del MINVU. Todas las medidas a las que apunta la Contraloría ya están en marcha de manera proactiva. De hecho, hemos estado trabajando en el rediseño completo del Programa de Asentamientos, estamos implementando un Sistema de Integridad, Transparencia y Seguridad de la Información del MINVU y fortaleciendo a nuestra institución”, aseguró el ministro Montes. El secretario de Estado agregó que “el ministerio está llevando adelante todos los cambios y ajustes necesarios que permitan impedir que los recursos destinados a las chilenas y chilenos más necesitados se transformen en el botín de inescrupulosos”.

Durante esta jornada se conoció el informe final que la Contraloría General de la República (CGR) emitió sobre las transferencias efectuadas en el marco del Programa de Asentamientos Precarios entre la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Antofagasta, el Serviu (Servicio de Vivienda y Urbanización) de la misma región y la fundación Democracia Viva. A su vez, las directivas de los partidos de Chile Vamos (RN, Evópoli, UDI) se reunieron con el fiscal nacional Ángel Valencia, para abordar los avances investigativos respecto al Caso Convenios. El presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, declaró que para Chile Vamos “estamos frente a un mecanismo para los efectos de defraudar al fisco o desviar fondos de recursos públicos”. Por tanto, la coalición intentará acreditar esa tesis a través de querellas criminales. “Nos parece gravísimo que el Gobierno del Presidente Boric se limite a declaraciones y no a acciones judiciales, no ha entregar antecedentes. Acá el Gobierno y cada uno de los ministerios sabe perfectamente cuál es la trazabilidad de cada uno de sus convenios”, afirmó Chahúan. “¿Quién los elaboró? ¿Quién pidió las disponibilidades presupuestaria ante la Dirección de Presupuestos? ¿Quién autorizó en la Dirección de Presupuestos y quién pago?”, agregó el timonel de Renovación Nacional. El senador señaló que incluso las acciones judiciales que estaban comprometidas por parte del Consejo de Defensa del Estado se han retrasado. Así, aseveró que “Chile Vamos, con las acciones que ha presentado, no va a permitir que aquí haya impunidad”. Chahuán sostuvo que según lo conversado con el fiscal nacional, Ángel Valencia, habrán nuevas formalizaciones en los próximos días que se basan en el informe realizado por la Contraloría General de la República. En ese sentido, destacó la importancia de que también se ejerzan las responsabilidades políticas, tanto como las civiles y penales. “Lo que uno espera es que acá hayan cambios de procedimiento inmediatos para establecer una agenda de probidad”, dijo el parlamentario. Por su parte, la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, declaró que la oposición ha mantenido un seguimiento de las investigaciones relacionadas con el Caso Convenios y los aportes que realiza el Estado a las fundaciones. Además, informó que a la fecha siguen abiertos casos relacionados con esta materia en 11 regiones y no existe claridad del avance de las indagaciones. La dirigenta reiteró que la Contraloría calificó como corrupción el caso de Democracia Viva, así como también declaró que no existen posibilidades de que dicha fundación restituya los recursos. “Nos parece que este tema es de la mayor importancia para el país. No puede haber otros temas que estén oscureciendo la gravedad de lo que ocurrió con el caso fundaciones y que no se ha aclarado en ninguno de los campos. Solamente declaraciones, pero no tenemos a nadie que esté con algún proceso o condena derivado de esta situación”, expresó Hutt. En tanto, el informe emitido por la Controlaría instruye un conjunto de medidas que deben adoptarse por la Seremi de Vivienda de Antofagasta en coordinación con el nivel central, entre otras, implementar procedimientos de selección, contratación, seguimiento de la ejecución de los contratos y revisión de rendiciones. A eso sumó la incorporación de la entidad al Sistema de Rendición de Cuentas de la CGR, lo que garantizará transparencia al proceso. El titular del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, aseguró que estas medidas están en línea con lo que su cartera ha venido trabajando y que forman parte de la Agenda de Modernización, Probidad y Transparencia, que él mismo presentó el pasado 2 de agosto. “En el Minvu hemos desarrollado un trabajo serio para que cualquier tipo de irregularidad sea perseguida y castigada. Junto con ello, hemos trabajado para evitar que este tipo de situaciones se repitan, por eso presentamos las 19 medidas en la agenda de Modernización, probidad y transparencia del MINVU. Todas las medidas a las que apunta la Contraloría ya están en marcha de manera proactiva. De hecho, hemos estado trabajando en el rediseño completo del Programa de Asentamientos, estamos implementando un Sistema de Integridad, Transparencia y Seguridad de la Información del MINVU y fortaleciendo a nuestra institución”, aseguró el ministro Montes. El secretario de Estado agregó que “el ministerio está llevando adelante todos los cambios y ajustes necesarios que permitan impedir que los recursos destinados a las chilenas y chilenos más necesitados se transformen en el botín de inescrupulosos”.