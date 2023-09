7d368258bd

50 años del Golpe Política Gabriel Boric: “Vamos a hacer el esfuerzo para que todos nos comprometamos a cuidar la democracia” El Presidente de la República se refirió al rechazo de Chile Vamos al llamado a todos los partidos políticos a suscribir un compromiso por la democracia, en el contexto de un acto que recibirá el nombre de “Por la democracia, hoy y siempre”. Diario UChile Martes 5 de septiembre 2023 8:34 hrs.

El Presidente de la República, Gabriel Boric, se refirió al rechazo de Chile Vamos al llamado a todos los partidos políticos a suscribir un compromiso por la democracia, en el marco de un acto que recibirá el nombre de “Por la democracia, hoy y siempre”. “Nosotros hasta el último momento vamos a hacer el esfuerzo para que todos, sin interpelaciones, sino por una convicción de futuro respecto del bienestar de nuestra patria, nos comprometamos en conjunto a valorar y cuidar la democracia y a respetar de manera irrestricta los DD.HH”, sostuvo Boric en la ceremonia de cambio de mando del PPD. “Eso es lo que hemos estado intentando, es la declaración a la que hemos invitado a los partidos, es lo que vamos a seguir insistiendo. Hemos manifestado nuestra voluntad de generar las condiciones para que el momento de la firma sea cómodo para todos, para que no haya ningún tipo de problemas por cosas de esas características y yo no me voy a cansar de insistir en que esto es bueno para Chile”, agregó. El Presidente de la República prosiguió con su discurso e indicó que “así que ojalá todos los partidos tengan la disposición de, como decía el senador Jaime Quintana hoy, que nos comprometamos a cuidar la democracia, de eso se trata. Tenemos diferentes versiones, visiones, de lo que pasó en el pasado y eso es legítimo”. “Hay una verdad histórica que ha sido establecida por los informes Rettig y Valech, pero del proceso político hay diferentes opiniones y acá nadie puede tratar de imponer una visión única, lo que queremos es pensar en el futuro, en cómo cuidamos la democracia y en cómo nos comprometemos al respecto irrestricto de los DD.HH., que nunca se van a volver a violar en Chile por pensar distinto, a eso estamos invitando a los partidos y en eso vamos a seguir insistiendo”, complementó. Esto, tras las declaraciones del presidente de la UDI, Javier Macaya, quien dijo que “no estamos dispuestos a participar en hitos que generen más división y que de alguna manera nos pongan al “servicio” de hechos que no tienen una sola mirada. Nosotros no nos vamos a poner al servicio de una verdad oficial en esta materia. No tenemos disposición para eso, lo hemos conversado con el resto de los partidos de Chile Vamos”. Fuente y foto: ATON Chile

