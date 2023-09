dbc5454585

50 años del Golpe Nacional Política Acuerdo por la Democracia: UDI descarta firmar compromiso y oficialismo dice que no basta con decir “nunca más” A una semana del 11 de septiembre, el líder del gremialismo Javier Macaya señaló que "nosotros no vamos a participar en actos o hitos que puedan establecer homenaje a Salvador Allende, que puedan establecer hitos de desunión, de polarización". Bárbara Paillal Lunes 4 de septiembre 2023 15:36 hrs.

Pese al llamado realizado por el propio Presidente Gabriel Boric, el senador y líder de la UDI, Javier Macaya, anunció que su partido no participará de la convocatoria transversal a suscribir un acuerdo por la democracia en los 50 años del Golpe de Estado civil – militar. La coalición de Chile Vamos había dejado en suspenso su postura final señalando que bajos ciertos “mínimos comunes” podrían sumarse al compromiso. Sin embargo, esta mañana el líder gremialista anunció en radio Agricultura que “no estamos dispuestos a participar en hitos que generen más división y que de alguna manera nos pongan al “servicio” de hechos que no tienen una sola mirada. Nosotros no nos vamos a poner al servicio de una verdad oficial en esta materia”. Más tarde, el senador recordó que la UDI ya acordó un compromiso por la democracia al firmar “La Paz Ahora”, una propuesta por los derechos humanos del partido presentado hace 20 años. “Es por eso que para gestos que procuren establecer una verdad fundamental, apología a héroes que no son tales, no estamos disponibles, pero los principios fundantes, el valor de la democracia, la condena a la violencia, el respeto irrestricto a los derechos humanos, nosotros lo tenemos como compromisos hace muchos años”, aseguró el timonel de la UDI. “Nosotros no vamos a participar en actos o hitos que puedan establecer homenaje a Salvador Allende, que puedan establecer hitos de desunión, de polarización“, recalcó Macaya. La decisión de la UDI no cuenta, hasta ahora, con el apoyo de toda la coalición de Chile Vamos. Evópoli y Renovación Nacional no han tomado aún una postura final al respecto, aún así han sido sumamente duros con la convocatoria. De hecho, esta mañana el secretario general de Renovación Nacional, el diputado Diego Schalper, señaló que “la derecha no tiene por qué rendirle cuentas a nadie en su vocación democrática y en su compromiso con los derechos humanos, por lo menos mi generación en esa materia no tiene que rendirle examen a nadie y, por lo tanto, aquí lo que se pretende es hacer una puesta en escena de alguna manera cosmética para asumir compromisos que nosotros al menos tenemos clarísimos”. Para el partido, el acuerdo solo “empieza a tener sentido en la medida en que, por ejemplo, estamos dispuestos a condenar la violencia como medio acción política siempre y en todo lugar“. “Exigimos de parte del Gobierno un tono distinto, un piso de conversación distinto y un espacio que realmente permita la sensatez y no la polarización”, solicitó el diputado Schalper. En tanto, desde el oficialismo criticaron la postura de la derecha que pone obstáculos a la idea del Ejecutivo de materializar un compromiso transversal a 50 años. El diputado socialista Daniel Manouchehri llamó a la derecha a “recapacitar” y salir del negacionismo. “Decir que no se justifica un golpe de Estado que dio paso a la barbarie y los horrores es un mínimo compromiso civilizatorio con la democracia y con los derechos humanos. Nosotros esperamos que de aquí al 11 de septiembre surjan voces democráticas y civilizadas dentro de la derecha, que tengan la capacidad de hacer estas dos condenas básicas”, declaró el parlamentario. En esa línea, Manouchehri afirmó que “aquí hablamos de un problema, no solo respecto de un análisis del pasado, sino un problema respecto del análisis del presente. Cuando no tienen la capacidad de condenar un golpe de Estado y condenar las violaciones a los derechos humanos, lo que nos están diciendo es que lo volverían a hacer“. Por su parte, el senador Iván Flores (DC) señaló que “no se entendería que algún sector se negara o decidiera excluirse de un llamado a suscribir un acuerdo histórico -del Estado de Chile- en materia de defensa de derechos humanos y la democracia”. Flores agregó que “no basta decir nunca más, hay que tener una actitud, con firmeza y tranquilidad hay que avanzar en verdad, justicia y reconciliación; precisamente lo que está impulsando el ministro de Justicia con el Plan Nacional de Búsqueda. La memoria debe mantenerse viva, con la mirada hacia adelante, pero siempre viva “.

