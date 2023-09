f84af4fe2c

Crece presión sobre el Minsal por despido de funcionarios: Organizaciones gremiales y parlamentarios piden que se revierta la decisión Este jueves, la Fenpruss se tomó el frontis del Ministerio, para protestar por la desvinculación de seis mil trabajadores contratados durante la pandemia. Dicha demanda, ha resonado en el Congreso y también en el Colegio Médico. Fernanda Araneda Jueves 7 de septiembre 2023 16:55 hrs.

La mañana de este jueves, miembros de la Fenpruss se tomaron el frontis del Ministerio de Salud para manifestarse por el despido de un grupo importante de funcionarios contratados durante la pandemia a través de los llamados “honorarios Covid”. Para finales de año, se espera la desvinculación de seis mil 500 trabajadores, situación que se debería a problemas presupuestarios y que viene siendo advertida desde hace varias semanas tanto por asociaciones gremiales como por parlamentarios de las Comisiones de Salud de la Cámara de Diputados y del Senado. Justamente, en conversación con nuestro medio, el senador de la Democracia Cristiana Iván Flores, relevó la importancia de contar de manera permanente con estos funcionarios, en un contexto de crisis en el sistema de salud. “Cuando tenemos esa situación tan grave del punto de vista sanitario y en donde la oferta privada se tambalea por las deudas que hay entre las clínicas, la isapres, el sector público con el privado y todo este enredo, la verdad es que la única esperanza que la mayoría de las familias chilenas tienen, es con una salud pública fortalecida; y lejos de eso, hoy día se anuncia un despido, que ya comenzó, de la mitad de los funcionarios que fueron contratados por alerta sanitaria”. Asimismo, el senador Flores planteó que se trata de una cuestión “patética y grave, porque al final, cuando la ciudadanía identifica la salud como el segundo problema, en términos de necesidad de apoyo del Estado, todo lo que hace es despedir a los equipos que están conteniendo esta situación que es muy crítica en la salud pública”. El parlamentario de la DC además cuestionó el que falten recursos para mantener en el sistema a estos trabajadores, señalando que el Minsal tiene “720 mil millones para inversión, de los cuales el Ministerio de Hacienda le quitó y reingresó al tesoro, 80 mil millones”. “Sin eso, le quedan 620 millones para inversión y de esos 620, a la fecha, han gastado 27%, o sea, solamente, un cuarto”, acusó. Desde el Colegio Médico, su presidente, el doctor Patricio Meza, coincidió en que para enfrentar problemas como el de las listas de espera, se necesita “un número importante de recursos y de recursos humanos y para eso, entonces, debemos contar con estos funcionarios”. “Luego de la pandemia, el índice de funcionarios de la salud que están con licencias médicas es muy alto y necesitamos a todos estos funcionarios, incluyendo a los que quieren desvincular, para que sigan trabajando. Sin contar con ellos es imposible cumplir las metas sanitarias que se están planteando en este momento”, afirmó. En esa misma línea, instó al Ejecutivo a sincerar su situación presupuestaria: “Si el Gobierno cree que no tiene los recursos, entonces que nos diga a los trabajadores de la salud qué es lo que debemos dejar de atender, pero que asuma la responsabilidad y el costo político de aquello (…) O tiene presupuesto o nos dice qué es lo que debemos hacer y no hacer para asumir esta falta de presupuesto, pero el costo no lo deben pagar ni los funcionarios ni los usuarios”. Meza también advirtió que la reducción de personal en centros médicos, repercute en los propios trabajadores de la salud. “Si tú tienes poco personal en un servicio de urgencia, el tiempo de espera va a ser aún mayor y eso se traduce en agresiones al personal, malestar y menoscabo de las condiciones laborales de los funcionarios”, precisó. Reunión con el subsecretario Salgado Luego de tomarse el frontis del Minsal, los miembros de la Fenpruss que participaron de la acción se reunieron con el subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado. De acuerdo al presidente de la Fenpruss, Aldo Santibáñez, en la cita Salgado les señaló que conversará el tema con el Ministerio de Hacienda. “Quisimos conversar con el subsecretario para saber cuál es la posición del Ministerio. Entendemos que el Minsal está en la línea de intentar mantener a estos trabajadores, pero la decisión se toma desde un nivel presupuestario, es decir, Hacienda”, dijo Santibáñez. De todas maneras, la Fenpruss seguirá realizando distintas acciones de protesta, que, según el dirigente “tienen que ver con las definiciones de la coyuntura que tomemos como sindicato”. “Nosotros hacemos un llamado al Presidente Boric a cumplir con sus compromisos de campaña, de fortalecer la salud pública y mantener a estos trabajadores. Una de las líneas de acción tenía que ver con los tiempos de las listas de espera y eso se hace, justamente, con los trabajadores que están reforzando la red asistencial”, planteó. Por otra parte, Santibáñez instó a “los y las parlamentarios para que se busque un acuerdo en el pacto fiscal”, con el objetivo de que este y los futuros Gobiernos, “puedan tener la holgura de mantener los refuerzos de trabajadores y trabajadoras de la salud”.

