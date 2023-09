536df2e74a

Deportes Justicia Nacional Política Jaime Mulet pide revocar personalidad jurídica de la ANFP El parlamentario criticó la decisión del ente rector del balompié nacional de no acatar la decisión del Ministerio de Justicia que lo emplazó a terminar su contrato con casas de apuestas. Diario UChile Viernes 8 de septiembre 2023 17:31 hrs.

El diputado Jaime Mulet solicitó revocar la personalidad jurídica de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional luego que el ente rector se negara a acatar la orden del Ministerio de Justicia de concluir su contrato con la casa de apuestas on line Betson. Durante la jornada, a través de un comunicado la ANFP planteó que “el Ministerio de Justicia y DD.HH. carece de las atribuciones legales para dictar el Oficio Ordinario Nº593, en especial, en lo referido a contratos vigentes”. En virtud de aquello, desde Quilín 5635 advirtieron que “se impugnará ese acto administrativo a fin de que la Corte de Apelaciones restablezca el imperio del derecho y asegure a la ANFP, como a toda persona jurídica, los derechos básicos que la Constitución le garantiza”. Ante lo señalado por el organismo dirigido por Pablo Millad, el parlamentario de la Federación Regionalista Verde y Social señaló que “se está poniendo sobre la ley”. “Es muy grave lo que está pasando. Ha quedado en evidencia que la ANFP no quiere cumplir con lo que le obliga la ley y le ha instruido el Ministerio de Justicia”, comentó Mulet. El legislador agregó que “lo que corresponde sino pone término a esos contratos ilícitos, civil y penalmente, es, sino lo hace, que el Ministerio de Justicia pida de inmediato su disolución de su personalidad jurídica a través del procedimiento que señala la ley que es oficiar al Consejo de Defensa del Estado, que defiende los intereses del Estado de Chile, haga esa petición en los tribunales de justicia. Ese es el camino”. Asimismo, advirtió que la “ANFP está desafiando no sólo al Ministerio de Justicia, está desafiando una vez más la institucionalidad, lo que es extremadamente grave. Yo no había visto nunca un organismo de esta naturaleza que tenga tal actitud de desafiar al Estado de Chile: No cumple la ley, y ahora no quiere cumplir la instrucción que le da el único ente que la puede fiscalizar”. “Por eso es que llevamos muchos años ¿para qué? para limpiar el fútbol chileno, para que no haya amaños en los partidos de fútbol. Piensen que Bolivia ha tenido que, hace poquitos días atrás, anular el campeonato completo por el amaño, porque las casas de apuesta no solamente son una situación compleja por la ludopatía, sino que en definitiva terminan arreglándose los partidos y dañando severamente el fútbol profesional”, concluyó.

