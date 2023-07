51c66c01ea

Deportes Nacional Diputados anuncian Comisión Especial Investigadora para fiscalizar a la ANFP: “Sobre el Congreso no va a estar” Santibáñez, Mulet y Giordano impulsarán la instancia que busca revisar la relación de organismos estatales con el ente rector del fútbol nacional, conmocionado por irregularidades y la integración vertical entre clubes y agentes de jugadores. Diario UChile Miércoles 26 de julio 2023 18:22 hrs.

Los diputados Marisela Santibáñez, Jaime Mulet y Andrés Giordano anunciaron que impulsarán la creación de una comisión que fiscalice a las entidades del Estado que tienen relación con la cuestionada Asociación Nacional de Fútbol Profesional que se ha visto duramente cuestionada por la relación de agentes de jugadores y equipos del balompié criollo. El objetivo según dieron a conocer los legisladores, es además evaluar la suscripción de contratos con plataformas de apuestas en línea que están fuera de la legalidad, además de establecer si se adoptaron las medidas de fiscalización correspondientes por contratos dobles, irregularidades en arbitrajes, despidos de réferis, entre otros hechos. El diputado Andrés Giordano, impulsor de la propuesta, sostuvo que “hoy día no existe un ente que pueda fiscalizar como corresponde a una entidad privada como es la ANFP”, razón por la que explicó que “queremos presentar una Comisión Especial Investigadora, entendiendo las limitancias que tiene la Cámara de Diputados y Diputadas para fiscalizar a los organismos del Estado, en este caso el Ministerio del Deporte, el Ministerio de Justicia, que puedan de una u otra manera también tener cierto grado de responsabilidad, acción, actuar u omisión también respecto a los actos que conocemos de la ANFP”. Mientras, Mulet indicó que “hoy día a la ANFP no la controla nadie. Y creo que una de las cosas que hay que tener claras es que no es la primera vez que esta Cámara de Diputados puede constatar aquello. Por ejemplo, el año 2018 hubo una comisión investigadora que tuvo una serie de conclusiones. Importantes conclusiones respecto de las cuales se le hicieron una serie de propuestas a la propia ANFP, para que se modernice, se transparente, para que vaya terminando con la opacidad y no se ha avanzado en nada”. Mulet precisó además que “hay tres proyectos y, curiosamente, en el Senado no se avanza. Uno de ellos, el que modifica la ley de sociedades anónimas, otro el que establece la incompatibilidad entre dirigente de la Federación de Fútbol de Chile y la Asociación Nacional de fútbol Profesional. También, aprobado por esta Cámara hace más de tres o cuatro años”. A eso sumó “otro proyecto, el que establece algún otro tipo de restricciones y ordena a la comisión del mercado financiero analizar a la ANFP para introducirle mayores niveles de fiscalización; fue aprobado por la Cámara de Diputados y ahí está durmiendo en el Senado”. Por su parte, la diputada Marisela Santibáñez indicó que la convocatoria de la comisión será a la brevedad, ya que hoy la actividad “ha tenido un giro negativo”. “Hoy día no tenemos la formación en los cadetes, no tenemos todo eso que hacía del fútbol una parte de la pasión de multitudes, es un lugar de desarrollo para un niño o para un joven. Hoy día tenemos problemáticas que van más allá de la formación”, precisó. Santibáñez subrayó que esta es “una realidad que efectivamente también perjudica a los proyectos que hemos aprobado como el fútbol femenino, aquí tenemos una realidad que viene desde Argentina, además una realidad que tiene que ver y que le pega muy fuerte también a los representantes que hacen muy bien su trabajo”.

