Nacional Política Parlamentarios evalúan fórmulas para superar tensiones y continuar con debate por reformas post 11/09 A juicio del diputado PS, Jaime Naranjo, "el clima que se ha generado no ha sido un lugar y un espacio para poder dialogar". En cambio, el jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum aseguró que las discusiones van "por carriles separados". Fernanda Araneda Domingo 10 de septiembre 2023 19:18 hrs.

Tenso ha sido el ambiente al interior del Congreso en el contexto de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Lo anterior, aseguran algunos parlamentarios, incluso ha afectado y distraído la atención de otros temas, como lo son la reforma de pensiones y el pacto fiscal, que por estos días se está discutiendo en una mesa extra legislativa entre el ministro de Hacienda, Mario Marcel y los partidos políticos. Consultado al respecto, el diputado del Partido Socialista (PS) e integrante de la Comisión Hacienda, Jaime Naranjo, señaló que “indudablemente que el clima que se ha generado, de tensión, fruto de la conmemoración de los 50 años del golpe militar, no ha sido un lugar y un espacio para poder dialogar y conversar tranquilamente”. En ese contexto, Naranjo expresó sus deseos de que “los ánimos se apaciguen”, porque se trataría de un problema “que no solamente se va a abordar en este Gobierno, sino que obligatoriamente va a ser un tema que lo van a tener que ver los gobiernos que sigan”. “Mientras más rápido resolvamos este tema, el pacto fiscal y la reforma de pensiones, mejor, porque esta situación de injusticia social que vive el país, no resiste más”, agregó. De todas maneras, el diputado del PS indicó que ve poca disposición de parte de la oposición, que insistiría en mantenerse “en una postura muy dura, muy firme y no querer ceder en nada. Yo espero que en ambas iniciativas, pacto fiscal y reforma de pensiones, nos sentemos a conversar cada uno cediendo algo, porque si mantenemos posiciones extremas, no vamos a avanzar nada”. Desde Chile Vamos, el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, manifestó que “evidentemente el clima de tensión existe”, pero que “más que la polarización, lo que se ha producido es que el Gobierno no renuncia a una agenda que los chilenos han rechazado”. “De hecho, presentó una reforma tributaria que nosotros le advertimos hace mucho tiempo, antes de que se votara, que no tenía ningún incentivo ni ninguna directriz para resolver el principal problema que tiene la economía chilena hoy día, que es el crecimiento”. Tras ser consultado por la última propuesta de pacto fiscal del Gobierno, que incluye medidas sobre crecimiento, evasión y elusión y aumento de impuestos, Sauerbaum aseguró que Renovación Nacional se encontró con una nueva piedra de tope. “El Gobierno argumentó que tenía una proyección de la evasión y la elusión tributaria y resulta que nos hemos enterado esta semana que esos números no existen. Esos números no están confirmados por el Servicio de Impuestos Internos y no tiene ni siquiera un análisis de cuánto es lo que se elude en Chile, entonces, resulta difícil conversar con el Gobierno cuando ni siquiera tiene los números que se están pidiendo” En todo caso, el jefe de la bancada RN afirmó que su partido mantiene la disponibilidad para avanzar en las medidas contra la evasión y elusión y en hacer “una agenda pro crecimiento, inversión y generación de empleo. En ese sentido también vamos a colaborar, no tenemos ningún problema en hacer modificaciones y propuestas. A lo que no estamos disponibles es a subir impuestos”, dijo. Por su parte, el diputado del Partido Radical (PR) y miembro de la Comisión de Hacienda, Alexis Sepúlveda, se sumó al llamado de Jaime Naranjo, “para que una vez pasado el 11 de septiembre, se pueda retomar el trabajo, porque sería un tremendo error para toda la clase política”. “Si no tenemos una reforma de pensiones que mejore sustancialmente las pensiones, la verdad es que toda la clase política va a ser responsable de lo que en el futuro nos puedan reclamar las nuevas generaciones”, complementó. Sin perjuicio de lo anterior, Sepúlveda también expresó su molestia con el Gobierno, ya que “con la bancada radical o al menos con este diputado, que integra la Comisión de Hacienda, el ministro no ha conversado”. “Hemos visto muy animoso al ministro conversando con los grandes empresarios y nosotros queremos decirle que no estamos por sostener una reforma tributaria que libere a los más ricos de Chile, para cargar a la clase media. En eso, nosotros no vamos a estar de acuerdo, porque aquí los que tienen más son los que tienen que aportar”, concluyó.

