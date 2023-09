e8f8245247

Nacional Política Salud Fenats emplaza al ministro Marcel y al mundo político: “No estamos pidiendo nada descabellado” De no tener una respuesta positiva de parte de las autoridades, desde la organización no descarta que al regreso de las Fiestas Patrias la movilización escale y se convierta en una paralización nacional de carácter indefinido. Joana Carvalho Martes 12 de septiembre 2023 15:30 hrs.

La Confederación Fenats Nacional inició esta mañana la paralización total de sus actividades por al menos 48 horas. Los funcionarios y funcionarias han tomado esta medida de presión dada la nula respuesta de parte del Gobierno, ante los reclamos de los gremios de salud luego de que se anunciara que con el fin de la emergencia sanitaria más de 7 mil trabajadores a honorarios contratados durante la pandemia por COVID-19 serían despedidos La Fenats, que reúne a más de 23 mil trabajadores y trabajadoras de la salud, anunció la paralización hace exactamente una semana como una forma de expresar su molestia, levantar sus demandas y para buscar que se revierta la medida contra los trabajadores en proceso de despido. Las manifestaciones en la Región Metropolitana tomaron lugar en las afueras del Ministerio de Salud en calle Mac Iver, así como también en los alrededores de hospitales y centros de salud como, por ejemplo, el Hospital Felix Bulnes. Desde la convocatoria en el centro de Santiago, la presidenta de la Fenats, Karen Palma, señaló que los funcionarios se han organizado y desplegado también en la Región de Valparaíso y la Región del Biobío, en Concepción. Palma acusó un abandono de parte del Ministerio de Hacienda con los trabajadores de la salud al no entregar los recursos necesarios para sus demandas, las cuales no solo se enmarcan en los más de 7 mil despidos, sino que también en una serie de compromisos no concretados por parte del Gobierno, donde destacan el incentivo al retiro, asignación técnica y carrera funcionaria. “Es impresentable que después de haber vivido una pandemia como lo fue la del Covid-19, en la que pusimos nuestra integridad física a disposición de la población, hoy no tengamos ningún tipo de retribución y reconocimiento”, declaró. En la misma línea, Palma hizo un llamado al Gobierno, pero “en particular a la cartera de Hacienda, a que pueda resolver este conflicto, revierta los despidos y pueda instalar una mesa (de diálogo) a la brevedad para destrabar las demandas del sector salud”. La Fenats no descarta que a la vuelta de las Fiestas Patrias, de no tener una respuesta positiva de parte de las autoridades, la movilización escale y se convierta en una paralización nacional de carácter indefinido. La dirigenta afirmó que desde La Moneda no ha existido ningún tipo de convocatoria o llamado para dialogar sobre el conflicto. Por lo mismo, señaló que “si el paro y la atención de los servicios de salud para la población son un preocupación”, el deber del Gobierno es precisamente atender la problemática y comprometerse a medidas concretas. “Nosotros no estamos pidiendo nada descabellado ni nada que atente contra la salud pública. Estamos pidiendo que se pueda reintegrar a estos trabajadores y que se pueda hacer caso a demandas históricas del movimiento de la salud, que además el Presidente Gabriel Boric comprometió dentro de su programa”, afirmó. La presidenta de la Fenats Nacional, declaró que ya han existido instancias de diálogo con la ministra de Salud, Ximena Aguilera, en las que quedó demostrado que las políticas publica del país están condicionadas por aspecto financieros. De esa manera, Palma reiteró el emplazamiento dirigido al ministro de Hacienda, Mario Marcel, y solicitó que el secretario de Estado “abra la billetera” para destrabar este conflicto. Llamado al sector político por pacto fiscal La dirigenta de la Confederación Fenats Nacional, Karen Palma, emplazó al mundo político a que “una vez por todas se pongan de acuerdo en un pacto fiscal que pueda contribuir a entregar recursos a la salud del país“. Lo pertinente al pacto fiscal es precisamente lo que ha mantenido ocupada la agenda del ministro Marcel, quien ha sostenido distintos encuentros con el empresariado y la oposición para consensuar pisos mínimos de cara a la discusión en el Congreso Nacional. Sin embargo, de parte de los parlamentarios han reclamado una falta de encuentros con el jefe de la billetera fiscal. En ese sentido, desde la Fenats han manifestado que la imposibilidad de lograr acuerdos en cuanto a las reformas sobre materia tributaria son parte de las causas por las que hoy se prescinden de más de 7 mil trabajadores y trabajadores de la salud. “Sabemos que necesitamos más recursos de los que hoy estamos pidiendo. La salud está en crisis. Tenemos una situación crítica con las listas de espera y por eso también resaltamos que creemos necesario el pacto fiscal”, aseveró, la presidenta de la organización sindical. Imágenes: Agencia ATON.

