Nacional Pensiones Política Alberto Undurraga sobre la reforma de pensiones: “Aquí no se trata de facilitarle la vida al Gobierno, se trata de facilitarle la vida a las personas” El diputado y presidente de la Democracia Cristiana aseguró que la postura de su partido es dividir el 6% de cotización adicional entre un 3% dirigido a cuentas individuales y un 3% destinado a un seguro social. Diario UChile Miércoles 20 de septiembre 2023 11:00 hrs.

“Uno no puede pedirle al Gobierno que partió con 6-0 a favor de solidaridad, que se cambie a 6-0 a favor de cuentas individuales”, dijo respecto a la reforma de pensiones el diputado y presidente de la Democracia Cristiana (DC), Alberto Undurraga, a pocos días de que el Gobierno presente las indicaciones a su proyecto. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, Undurraga aseguró que espera estas indicaciones, porque permitirán “trabajar sobre algo concreto”. “Hasta ahora han sido especulaciones en las dos materias fundamentales, una de ellas es este 6% adicional, cuánto a solidaridad, cuánto a cuentas individuales; y la otra, respecto al actual rol que tienen las AFPs, cómo eso se separa de manera de fortalecer el sistema de pensiones y mejorar las pensiones. En esas dos materias es sumamente importante que el Gobierno pueda hacer las indicaciones, porque a partir de ello podemos discutir sobre cosas concretas y construir un acuerdo en la Cámara”, insistió Undurraga. En esa misma línea, el diputado recordó que una eventual reforma de pensiones lleva siendo discutida hace varios gobiernos: “Gobierno de la Presidenta Bachelet, ingresa el proyecto de pensiones, no tiene los votos en el Parlamento, hasta ahí llega; Gobierno del Presidente Piñera, ingresa el proyecto no tiene los votos en el Senado, hasta ahí llega; y esta es la tercera vez en que como país tenemos esta discusión. Ha costado mucho, pero el desafío es encontrar un acuerdo. Aquí no se trata de facilitarle la vida al Gobierno, se trata de facilitarle la vida a las personas”, indicó. En cuanto a la postura de la DC frente al destino que debería tener el 6% de cotización adicional Undurraga señaló que su partido está por una fórmula 3 y 3, en el que “vaya 3% a solidaridad para mejorar las pensiones de los actuales jubilados y 3% a las cuentas individuales para mejorar las pensiones de los futuros jubilados. Ese fue el acuerdo hace ya varios años. En la Cámara de Diputados se llegó a un acuerdo de 3 y 3, la derecha estuvo disponible a ese acuerdo, entonces nosotros no vemos qué razón puede haber ahora para que se nieguen a ese acuerdo”. Asimismo, Undurraga planteó que la idea de parlamentarios de derecha de aumentar las pensiones de los actuales jubilados a través de la Pensión Garantizada Universal (PGU), “no se sostiene por una razón económica y por una razón política. Uno no puede pedirle al Gobierno que partió con 6-0 a favor de solidaridad, que se cambie a 6-0 a favor de cuentas individuales. Eso es no querer un acuerdo”, acusó. Por otra parte, respecto al ámbito económico, el parlamentario afirmó que la PGU, por sí sola “es necesaria, es bienvenida, pero no alcanza (…) por eso nosotros señalamos este 3 y 3, como una fórmula que ya fue aprobada en el pasado, que permite ambas soluciones y es lo que le hemos planteado al Gobierno, a otros parlamentarios no alineados y también algunos de derecha que lo ven con buenos ojos, pero todavía están en la conversación interna en sus propios partidos”. Por último, Undurraga aseguró que es posible cumplir con el plazo autoimpuesto por el Gobierno, de despachar al Senado a finales de octubre, porque el proyecto se simplificó. “Sigue estando con los dos temas más complejos desde el punto de vista del acuerdo, pero del punto de vista de la cantidad de artículos, sería muchísimo más corto y eso permite que tengamos, a finales de octubre o principios de noviembre, esto aprobado en la Cámara de Diputados. Ese es el propósito y yo lo comparto porque no podemos seguir esperando”, concluyó.

