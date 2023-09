9fed19e797

Nacional Política Gobierno presentará este viernes la Ley de Presupuesto 2024 con foco en la reactivación económica y la seguridad social El proyecto de ley busca reforzar la "seguridad en lo social, lo político y lo económico". Desde la UDI advirtieron que "el Gobierno está al debe" en transparencia, por lo que anunciaron que reforzarán su labor fiscalizadora con un equipo de abogados Bárbara Paillal Lunes 25 de septiembre 2023 17:07 hrs.

Esta mañana el Presidente de la República, Gabriel Boric, encabezó un consejo de gabinete marcado por la presentación de la Ley de Presupuesto 2024. En la instancia, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la directora de Presupuestos (DIPRES), Javiera Martínez, definieron los ejes prioritarios del proyecto de ley que será presentado este viernes 29 de septiembre. Al iniciar el encuentro, el mandatario explicó a las y los ministros que el proyecto que se presentará esta semana “es un presupuesto pensado para la reactivación”. Además, dijo que “es un presupuesto, que desde nuestra perspectiva, impulsa y apuntala el crecimiento manteniendo la responsabilidad fiscal, cosa que es un equilibrio difícil”. Seguridad en lo social, en lo económico y en lo político además son parte de los énfasis del trámite presupuestario que fueron anunciados en la cita de esta mañana, según informó la vocera de gobierno, Camila Vallejo, tras el término del encuentro. “Va a ser una ley de presupuesto que va a seguir reforzando el dar seguridad a nuestros compatriotas en lo social, es decir, en los derechos sociales más fundamentales, va a ser una ley que va a seguir reforzando la entrega de seguridad en materia económica, en lo que hemos llamado la reactivación, y también va a ser una ley de presupuesto que va a seguir reforzando lo que es la seguridad pública”, afirmó Vallejo. Consultada por cómo enfrentará el Gobierno este trámite legislativo cuando hay voces que condicionan su apoyo a la renuncia de la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, la vocera señaló que el Ejecutivo cuenta con un “excelente equipo a nivel del Ministerio de Hacienda” y, por lo tanto “esperamos que eso esté en el centro de la discusión y no pasadas de cuentas personales o personalizar discusiones que en el fondo son políticas y que tienen que ver con el bienestar de nuestro país”. “Así que esperamos que eso esté en el centro y no peleas políticas pequeñas en torno a una u otra persona que además cuenta con todo el respaldo de nuestro Gobierno y la confianza del Presidente de la República“, aseveró la vocera. Cabe destacar que el encuentro de hoy en La Moneda con los ministros es la antesala al cónclave oficialista que se realizará este miércoles en el palacio presidencial de Cerro Castillo en la Región de Valparaíso, a la que llegarán los presidentes de los partidos de Gobierno, los jefes de bancada y los titulares de las comisiones de Hacienda del Congreso. Tenso escenario político previo a su tramitación Al Gobierno no le depara un panorama sencillo en el Congreso. Esta mañana la directiva de la UDI anunció que reforzarán a sus parlamentarios con un equipo de abogados para apoyar su labor fiscalizadora durante la tramitación del Presupuesto 2024, no solo para evaluar las prioridades de La Moneda sino también para controlar la ejecución del gasto. Esto en respuesta a la “desconfianza” que sienten desde el gremialismo sobre la Dipres tras el Caso Convenios. En esa línea, la secretaria general de la UDI, María José Hoffman, afirmó que “esta para nosotros es una oportunidad que tiene el Gobierno de poder transparentar y reivindicar el rol dado los errores y los casos gravísimos de corrupción que hemos visto“. La ex diputada declaró además que “el Gobierno está al debe hoy día en materia de transparencia y en materia de fiscalización. Sabemos que no se han hecho parte con fuerza de los casos de corrupción que hemos visto, más que buenas declaraciones, pero que en la práctica no se condice con acciones concretas”. Respecto a si pedirán la renuncia de Javiera Martínez, Hoffman afirmó que “más que las pedidas de cabeza, a nosotros nos parece que lo relevante es sacar una buena ley de presupuestos”, por lo que respondió que “por ahora lo descartamos”. Sin embargo, la diputada Marlene Pérez advirtió que “es complejo poder sentarnos a discutir una ley de presupuesto con una directora que está siendo cuestionada y quien le abrió la llave a los gobiernos regionales y que desde ahí partieron todas las irregularidades que hasta hoy hemos conocido”. Desde la otra vereda y tras el término de la reunión de partidos socialistas, el extimonel de Revolución Democrática, senador Juan Carlos Latorre, defendió la propuesta del Ejecutivo y señaló que “es una propuesta responsable que respeta los principios macroeconómicos, la responsabilidad fiscal, pero al mismo tiempo se hace cargo de las urgencias”. En esa línea, el senador advirtió que “nadie se puede negar a mejorar los estándares, en la ley de presupuestos nos damos cuenta que había claramente un espacio de arbitrariedad, criterios muy laxos que, ojo, venía desde el gobierno anterior y se tiene que corregir”. Por su parte, el líder de Acción Humanista, diputado Tomás Hirsch, dijo que “sería muy absurdo que se pretenda bloquear un presupuesto necesario para el país, fruto de una situación puntual que el Gobierno está enfrentando y corrigiendo”. Imagen de Portada: Agencia ATON

