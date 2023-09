84b8086b1e

2ecf2ac015

Isapres Nacional Política Por retrasos en la tramitación de la ley corta de isapres: Superintendencia confirma que pedirá nueva prórroga a la Corte Suprema Atendiendo el llamado de la Comisión de Salud del Senado, el Ejecutivo solicitará un nuevo plazo para aplicar el fallo sobre las isapres. De acuerdo al superintendente de Salud, Víctor Torres, aún no se define si se pedirán tres o seis meses más. Fernanda Araneda Martes 26 de septiembre 2023 14:03 hrs.

Compartir en

El superintendente de Salud, Víctor Torres, confirmó que le pedirá a la Corte Suprema un nuevo plazo para aplicar el fallo sobre las isapres, que hasta el momento, vence en noviembre. Luego de asistir a la Comisión de Salud del Senado, Torres explicó que solicitará la prórroga atendiendo al llamado de los propios legisladores, que se han demorado varios meses en tramitar la ley corta para el sector. “El Senado nos ha requerido poder solicitar una nueva prórroga a la Corte Suprema, en el sentido de la necesidad que tiene el Congreso de poder seguir avanzando en lo que significa la tramitación de este proyecto de ley. Frente a este requerimiento, nosotros dentro de los próximos días, antes del viernes de esta semana o el viernes a más tardar, vamos a ingresar dicha solicitud de prórroga”, dijo Torres. En todo caso, el superintendente aseguró que aún no se define si se pedirán tres o seis meses más. Por otra parte, consultado respecto a la posibilidad de que la Corte Suprema no acceda a la solicitud, señaló que habría que “avanzar en la emisión de una circular, si es que no hubiera ley de aquí a noviembre, porque claramente tenemos que cumplir con los mandatos de la Corte”. “No obstante eso, sabemos que la circular que pudiera salir sin un respaldo legal, tiene mucho menor efecto y podría tener un impacto mayor sobre la industria. Por esa razón, se está discutiendo este proyecto de ley, porque creemos que se requieren de más alternativas para que el fallo se pueda cumplir”, indicó. Por su parte, el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro, detalló el itinerario que tendrá la tramitación de esta ley corta de isapres. El próximo martes, la Comisión votará en general, con miras a que a finales de octubre, la iniciativa sea despachada por el pleno del Senado. Respecto al contenido que tendrá esta legislación, que por estos días está siendo discutida por una Comisión Técnica Asesora, el senador afirmó que permitirá la devolución de dinero desde las aseguradoras a los usuarios. “Nadie puede adivinar lo que todavía no sucede, pero yo lo que les puedo decir es que aquí van a haber devoluciones, es que aquí hay dinero que va a significar rebaja en los precios de los planes y que eso va a tener plena aplicación en el muy corto plazo. Aquí las personas abusadas son los afiliados de las isapres, que judicializaron, que les fue bien, que tienen dos sentencias en sus manos y ahora se trata de aplicarlas correctamente con sistemas que estén vivos”, expresó Castro. En tanto, la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Ana María Gazmuri, aseguró que está de acuerdo con esta nueva prórroga. Esto, porque aún está pendiente la discusión de la ley corta en la Cámara Baja. “Nosotros como Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, creemos que es fundamental esta extensión del plazo, porque evidentemente un proyecto de esta importancia no podemos tramitarlo en un mes, necesitamos al menos el mismo plazo que ha tenido el Senado para tratarlo con seriedad”. En esa misma línea, Gazmuri señaló que “no conocemos el contenido del informe que va a emanar de la Comisión Experta, tampoco participamos en su composición, entonces, la Cámara tendrá su propio proceso en relación a este proyecto”, concluyó.

El superintendente de Salud, Víctor Torres, confirmó que le pedirá a la Corte Suprema un nuevo plazo para aplicar el fallo sobre las isapres, que hasta el momento, vence en noviembre. Luego de asistir a la Comisión de Salud del Senado, Torres explicó que solicitará la prórroga atendiendo al llamado de los propios legisladores, que se han demorado varios meses en tramitar la ley corta para el sector. “El Senado nos ha requerido poder solicitar una nueva prórroga a la Corte Suprema, en el sentido de la necesidad que tiene el Congreso de poder seguir avanzando en lo que significa la tramitación de este proyecto de ley. Frente a este requerimiento, nosotros dentro de los próximos días, antes del viernes de esta semana o el viernes a más tardar, vamos a ingresar dicha solicitud de prórroga”, dijo Torres. En todo caso, el superintendente aseguró que aún no se define si se pedirán tres o seis meses más. Por otra parte, consultado respecto a la posibilidad de que la Corte Suprema no acceda a la solicitud, señaló que habría que “avanzar en la emisión de una circular, si es que no hubiera ley de aquí a noviembre, porque claramente tenemos que cumplir con los mandatos de la Corte”. “No obstante eso, sabemos que la circular que pudiera salir sin un respaldo legal, tiene mucho menor efecto y podría tener un impacto mayor sobre la industria. Por esa razón, se está discutiendo este proyecto de ley, porque creemos que se requieren de más alternativas para que el fallo se pueda cumplir”, indicó. Por su parte, el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro, detalló el itinerario que tendrá la tramitación de esta ley corta de isapres. El próximo martes, la Comisión votará en general, con miras a que a finales de octubre, la iniciativa sea despachada por el pleno del Senado. Respecto al contenido que tendrá esta legislación, que por estos días está siendo discutida por una Comisión Técnica Asesora, el senador afirmó que permitirá la devolución de dinero desde las aseguradoras a los usuarios. “Nadie puede adivinar lo que todavía no sucede, pero yo lo que les puedo decir es que aquí van a haber devoluciones, es que aquí hay dinero que va a significar rebaja en los precios de los planes y que eso va a tener plena aplicación en el muy corto plazo. Aquí las personas abusadas son los afiliados de las isapres, que judicializaron, que les fue bien, que tienen dos sentencias en sus manos y ahora se trata de aplicarlas correctamente con sistemas que estén vivos”, expresó Castro. En tanto, la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Ana María Gazmuri, aseguró que está de acuerdo con esta nueva prórroga. Esto, porque aún está pendiente la discusión de la ley corta en la Cámara Baja. “Nosotros como Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, creemos que es fundamental esta extensión del plazo, porque evidentemente un proyecto de esta importancia no podemos tramitarlo en un mes, necesitamos al menos el mismo plazo que ha tenido el Senado para tratarlo con seriedad”. En esa misma línea, Gazmuri señaló que “no conocemos el contenido del informe que va a emanar de la Comisión Experta, tampoco participamos en su composición, entonces, la Cámara tendrá su propio proceso en relación a este proyecto”, concluyó.