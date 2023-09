9e34cb22b0

ebeb96ec13

Nacional Política seguridad Con plazo de 24 horas y restricción de aforo: Presidente Gabriel Boric presenta proyecto que limita los “narcofunerales” El mandatario señaló que "por grande que sea la legítima tristeza que causa la pérdida de un ser querido no es aceptable que un funeral obligue a paralizar un barrio entero". La ceremonia también contó con la presencia del alcalde Rodolfo Carter. Bárbara Paillal Miércoles 27 de septiembre 2023 11:20 hrs.

Tal como fue anunciado durante la Cuenta Pública 2023, el Presidente Gabriel Boric junto a la ministra del Interior, Carolina Tohá, firmó esta mañana el Proyecto de Ley que establece límites a los funerales de alto riesgo o “narcofunerales” para su pronta discusión en el Congreso Nacional. Desde el palacio de La Moneda, el mandatario señaló que “no es aceptable que una ceremonia fúnebre se traduzca en balazos, en fuegos artificiales, en desorden o incivilidades. Por grande que sea la legítima tristeza que causa la pérdida de un ser querido no es aceptable que un funeral obligue a paralizar un barrio entero, a suspender clases, a cerrar calles al tránsito de vehículos o de personas”. “No queremos más colegios cerrados por el temor que generan este tipo de actos, no lo podemos permitir, es algo que ante los más de mil 736 funerales entre mayo de 2019 y este año han causado, se ha ido naturalizando y como Presidente de la República no estoy dispuesto a que esto naturalice“, afirmó. La propuesta restringe a 24 horas el plazo para realizar los funerales de alto riesgo y solo se permitirán dentro de instalaciones como cementerios y crematorios para “liberar al espacio publico de este tipo de ceremonias”. Estas disposiciones serán decididas por el delegado presidencial a partir de un informe entregado por Carabineros. También el proyecto impone penas más gravosas a quiénes cometan determinados delitos, dado que en los últimos años se ha detenido a mil 302 personas en contexto de un narcofuneral. Al proyecto le espera una rápida tramitación en el Congreso Nacional pues cuenta con apoyo transversal, de hecho, incluso el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, asistió a la ceremonia y señaló que es un proyecto que “va por buen camino“. “Yo no he cambiado de opinión respecto a la evaluación que tengo de la gestión del Gobierno. Si soy el único alcalde de oposición que ha estado presente en esta actividad es justamente porque no me pierdo de que este tema en particular y la seguridad en general tiene una mirada nacional, nos requiere a todos“, afirmó Carter. En esa línea, el edil de La Florida señaló que “por muy opositor que uno puede ser a un gobierno, nunca se justifica votar en contra de una legislación que va en favor de la seguridad de los chilenos. Los que antes votaron todo en contra y hoy día nos piden sus votos, van a contar con nosotros para aprobar una norma que va en favor de la seguridad de los chilenos”. Eso sí, Carter pidió que se especifique “la letra chica” del proyecto. “También es relevante cómo se van a producir los desplazamientos hacia el funeral y cuánta gente puede acompañar a esta persona que va a verse sepultada en está condición tan extrema“, declaró. La propuesta se suma al paquete de legislaciones del Ejecutivo en materia de narcotráfico y crimen organizado como el proyecto de ciberseguridad que se encuentra en trámite, el que crea el Sistema de Inteligencia del Estado y también el proyecto de infraestructura crítica que busca dar mayor protección en la frontera. A lo anterior se suma el reciente ingreso de la propuesta que crea la Fiscalía Supraterrritorial y que le otorgará al Ministerio público la facultad de investigar delitos que se producen más allá de la circunscripción de un territorio. Esto se regulará por medio de una reforma constitucional y luego a través de una ley. Paralelo a eso, la ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló que “estamos entregando herramientas de recursos y de gestión para que las instituciones puedan actuar contra este tipo de criminalidad que es sofisticada, que maneja información y que requiere un Estado más organizado”. Además, Tohá recalcó que el Presupuesto 2024 tendrá especial prioridad en seguridad pública, con una ejecución presupuestaria que “no tiene precedentes en los últimos años”. “El programa presupuestario de crimen organizado que nos permitió integrar a distintas instituciones es un esfuerzo común y en la que vamos a profundizar este año porque la mayoría de los esfuerzos adicionales que se van a poner este año en materia de seguridad van a ampliar el espectro de esfuerzo que hacemos, con un énfasis muy grande en cárceles, en Fiscalía, en prevención especialmente en jóvenes que suelen ser las principales víctimas del narcotráfico”, concluyó. Imagen de Portada: Agencia ATON

