Política Miguel Mellado y debate por presupuesto: “Vemos que aquí hay una liviandad en ejecutar lo que nos piden” El integrante de la comisión de Hacienda criticó la gestión del Gobierno en materia presupuestaria y destacó la inversión privada como un elemento para enfrentar el déficit en el erario fiscal. Diario UChile Miércoles 27 de septiembre 2023 9:17 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado RN por la Región de La Araucanía y miembro de la comisión de Hacienda, Miguel Mellado, abordó la antesala de la presentación que hará esta semana el Gobierno de la Ley de Presupuesto 2024. El legislador confirmó una reunión con el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) para abordar los factores externos de incidencia en la economía chilena y recordó los dichos del ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien informó en agosto pasado un ajuste fiscal de 2 mil millones de dólares en el presupuesto actualmente en ejecución para enfrentar la disminución de los ingresos a las arcas públicas, del orden de 2 mil 500 millones de dólares. En esa línea, Mellado comentó que “el CFA nos decía ayer que necesitamos algo más detallado de estas rebajas fiscales, porque lo que aquí está pasando es que la gestión del Gobierno, en lo que se llama inversión en vialidad, en viviendas, en gobiernos regionales, todo lo que es subtítulo 31, es pésima”. Además, planteó que “si no se promueve que haya una inversión privada fuerte, el Estado no va a alcanzar a generar el empleo que se necesita, el Estado solo no puede”. “Vemos que aquí hay una liviandad en ejecutar lo que nos piden y lo que nosotros de buena fe evaluamos estos presupuestos, estos programas y decimos ‘perfecto, adelante’”, cuestionó. Por otra parte, Mellado advirtió que, por ejemplo, si el Banco Central determina seguir bajando las tasas de interés “claro, va a ser más barato, las grandes platas de inversión se van afuera en vez de estar acá, porque rinden más”. “Tenemos ahí una dicotomía porque entre la Política Monetaria que hace el Banco Central y la política fiscal que hace el Gobierno, la política fiscal tiene que ser un poquito más restrictiva para poder cuadrar la caja, porque o si no nos vamos a llenar de inflación y no va a servir de nada la rebaja que venido haciendo el Banco Central de las tasas de interés”, señaló. Según Mellado “una cosa es que bajen las tasas, pero ojalá lleguen a las personas que piden la plata, porque el problema es que la banca está tan cerrada, sobre todo en el tema de vivienda, de las constructoras, que ya no las atienden prácticamente. Ahí hay un nudo crítico”. Foto: ATON Chile.

