Nacional Política Ad portas de la presentación de la Ley de Presupuesto: Oficialismo adelanta enfoque en derechos sociales y pide disposición a opositores La iniciativa ingresará al Congreso el viernes y será dada a conocer en una cadena nacional esta noche. Luego de un cónclave en Cerro Castillo, parlamentarios de partidos de Gobierno destacaron, entre otras cosas, las medidas pro transparencia. Fernanda Araneda Jueves 28 de septiembre 2023 14:14 hrs.

Esta noche y en cadena nacional, el Presidente Gabriel Boric presentará los principales lineamientos de la ley de presupuestos 2024, para que luego sea ingresada al Congreso el día viernes. En la antesala del anuncio, el Gobierno organizó una reunión con parlamentarios oficialistas en el palacio de Cerro Castillo, instancia en que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, adelantó que se trata de un presupuesto pensado en apoyar el avance del país. “Es un presupuesto que va a profundizar sobre los énfasis que ya se pusieron este año en materia de seguridad pública, seguridad social y económica. Vamos a ver avances en cada uno de esos temas y por otro lado, es un presupuesto que también va a recoger los desafíos que han ido surgiendo en materia de transparencia”, dijo. “Vamos a ver muchos cambios a nivel del articulado y particularmente de las glosas de la ley de presupuestos, recogiendo las recomendaciones de la Comisión Asesora ministerial sobre transferencias a instituciones privadas sin fines de lucro”, añadió. Luego de la reunión con el Ejecutivo, el diputado y jefe de bancada del Partido Socialista, Daniel Manouchehri, aseguró que se presentará “un buen presupuesto para Chile, con los énfasis que hemos solicitado los parlamentarios en materias que son extremadamente relevantes para los chilenos como es la salud, la seguridad y la descentralización. Por eso, nosotros esperamos que cuando ingrese este proyecto, podamos contar con el respaldo amplio de todos los parlamentarios”. Desde el PPD, el senador y presidente de la Comisión de Hacienda, Ricardo Lagos Weber, destacó la atención puesta a la lucha en contra del cambio climático, como también las modificaciones que buscan aumentar la transparencia. Sumado a ello, Lagos Weber hizo un llamado a los sectores opositores al Gobierno, para que tengan disposición. “Lo único que pido es que sean coherentes. Cuando piden gastar más, que digan de dónde sacan los recursos, y si dicen que hay que ser responsables, ¿por qué no aprobaron la reforma tirbutaria? Es una u otra y el Gobierno va a hacer su pega, de usar mejor los recursos públicos. Para eso están todas las cortapisas que se van a hacer para que no se repitan los casos que no nos gustaron de corrupción”. Durante los últimos días, las críticas de los partidos de oposición han estado centradas en la figura de la directora de presupuestos y militante de Revolución Democrática (RD), Javiera Martínez. Consultado al respecto, el senador y expresidente de dicha colectividad, Juan Ignacio Latorre, enfatizó en que la directora de presupuestos cuenta con la confianza del Presidente Boric. “El rol de la directora de presupuestos en cualquier ley es muy relevante, es la que va llevando lo cotidiano de este proceso que es largo y complejo y ella cuenta con todo el respaldo, lo ha dicho públicamente el ministro Marcel y el Presidente Boric. Ella es una persona muy profesional que ha dado cuenta de aquello en las tramitaciones anteriores y por lo tanto espero que la oposición no haga un punto político de aquello”, apuntó el legislador.

