Nacional Política seguridad Veto a la ley de usurpaciones: Comisión de Seguridad del Senado inicia debate en tenso clima entre Gobierno y oposición La sesión, a la que asistió la ministra del Interior, Carolina Tohá, estuvo marcada por las críticas de senadores de oposición. A juicio de los parlamentarios, incluso las usurpaciones no violentas deben ser penadas con cárcel. Fernanda Araneda Miércoles 4 de octubre 2023 22:16 hrs.

Con una sesión en la que estuvo presente la ministra del Interior, Carolina Tohá, la Comisión de Seguridad del Senado comenzó el debate del veto presidencial en contra de la ley de usurpaciones. El veto, presentado por el Gobierno la noche del viernes, contempla fundamentalmente cambios en tres materias: la legítima defensa privilegiada establecida en beneficio de las víctimas de la usurpación, la restitución de los bienes en los casos en que exista una causa judicial en curso y la baja de las penas para las usurpaciones no violentas. Este último punto fue el más rebatido por los parlamentarios no alineados con el Gobierno, quienes alegaron que no pueden ser los jueces los que decidan si esos casos son penalizados con una multa o con cárcel. Así lo expresó la senadora independiente y autora del proyecto de ley, Carmen Gloria Aravena. “Es una señal compleja para quienes no somos abogados y no somos expertos, pero que sí estamos muy vinculados a las personas en terreno, que el juez determine si va a ser multa o cárcel, porque la práctica nos dice que normalmente va a ser multa y una multa que normalmente no se paga”, argumentó la parlamentaria. En esa misma línea, el senador de Evópoli y presidente de la Comisión de Seguridad, Felipe Kast señaló que su principal pregunta es “¿por qué el Gobierno cree que robar una mochila o un celular tiene que tener una pena mayor que usurpar una parcela o un terreno? Si hablamos de seriedad al legislar y de proporcionalidad en las penas, que alguien me explique por qué un hurto de una mochila de 30 mil pesos tiene presidio menor en su grado mínimo? (…) Honestamente, es una pregunta de diseño que no entiendo”, dijo. Desde el oficialismo, en tanto, el senador del PPD, Jaime Quintana se mostró conforme con lo propuesto por el Gobierno y destacó especialmente las observaciones relacionadas a la restitución de bienes. “Esta ley surge en La Araucanía a propósito del fallo del año 2018, sobre una ocupación de un predio en Collipulli, que por un tema de flagrancia, finalmente no se pudo detener. Hoy día, con lo que está planteando en el veto, se puede detener, se puede desalojar y algo que no se puede hacer sin el veto es restituir tempranamente el bien. Yo creo que eso, si lo explicamos bien, debe ser una señal muy tranquilizadora para las personas que han sido víctimas de este delito”, planteó. Carolina Tohá: “La usurpación con multa va a ser delito” Luego de escuchar a los senadores, la ministra Tohá respondió, principalmente, a las críticas en contra de la rebaja de penas para usurpaciones no violentas. De acuerdo a la titular del Interior, “la usurpación con multa va a ser delito, va a habilitar desalojo en cualquier momento, las personas van a quedar con antecedentes penales, se va a poder pedir prisión preventiva, incluso con multa”. “Entonces, no estamos diciendo que está bien, va a ser un delito, la persona que usurpa por necesidad, una madre que tiene hijos, que no tiene donde dormir y usurpa: delito, detención, antecedentes penales, posibilidad de cárcel, pero queremos darle una posibilidad al juez para que diga ‘en este caso no voy a aplicar cárcel’”. Tohá además argumentó que es necesario aprobar el veto del Gobierno, para evitar las posibles afectaciones a personas que viven en campamentos. “Con esta ley, si no la cambiamos, mañana cualquiera puede pedir cárcel para ellos. Efectivamente, los campamentos no los van a poder ir a detener, no les van a poder aplicar restitución anticipada, pero estarían cometiendo un delito y como es permanente, se sigue cometiendo y se puede aplicar la pena nueva”. “Entonces, de verdad nosotros no nos hemos dado gustos con esto. Lo hemos planteado en términos de corregir los temas que consideramos peligrosos, dañinos, que no se pensaron bien. No se ponderaron todos los elementos”, acusó. Finalmente, la ministra aclaró que el veto de la ley de usurpaciones tendrá suma urgencia y no discusión inmediata, como lo había planteado el Gobierno en un principio.

