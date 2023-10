ae1b8f948f

Justicia Nacional Política seguridad En medio de fuerte tensión: Senado comienza hoy el debate por veto a Ley de Usurpaciones Se espera que sean 14 las indicaciones que ingresará el Gobierno. El senador DC Francisco Huenchumilla explicó que la idea es proteger el estado de derecho, mientras de RN adelantaron que evalúan presentar una nueva iniciativa. Diario UChile Martes 3 de octubre 2023 16:42 hrs.

En medio de la tensión entre los distintos sectores políticos, hoy en la Comisión de Seguridad del Senado se dará cuenta del veto a la Ley de Usurpaciones por parte del Gobierno. Recordemos que este proyecto de ley pretende establecer una sanción a las ocupaciones ilegales tanto de inmuebles, como de viviendas y terrenos. Esto se traduce en modificar el Código Penal para instaurar penas de privación de libertad. A su vez existe un punto del proyecto de ley de la legítima defensa privilegiada, donde se definen las causales que dejan sin responsabilidad penal a las personas que tomen la justicia por sus propias manos a la hora de recuperar sus viviendas tomadas. Además, se incluye la flagrancia permanente, lo cual señala que para los delitos de usurpación se extenderá la situación de flagrancia mientras el inmueble se mantenga ocupado. Reacciones de los sectores políticos El veto a Ley de Usurpaciones ha generado diversas reacciones por parte de la oposición. En ese sentido es que el diputado de RN, Frank Sauerbaum señaló esta mañana que “si finalmente el proyecto de usurpaciones se termina rechazando, vamos a tener que ver la alternativa real de presentar un proyecto nuevo, con características similares para poder avanzar realmente en el objetivo, que es darle tranquilidad a la gente que vive hoy día con temor, sobre todo los sectores de la Araucanía y otros sectores también que están viviendo sobre todo en el norte, usurpaciones permanentes”. Por su parte, el senador de la DC, Francisco Huenchumilla señaló a través de la red social X de senadores de la DC que, en el aspecto jurídico, “en ese plano estoy con el veto porque el veto tiene por objeto suprimir la autotutela, la legítima defensa privilegiada, porque a mi juicio eso es retroceder en el tiempo, en el sentido de que uno puede hacerse justicia por sí mismo”. El parlamentario por la Región de la Araucanía agregó que “el Estado de derecho es una gran conquista de la humanidad en el sentido de que son los tribunales los llamados a resolver los conflictos entre los seres humanos. Por lo tanto, eso de la justicia propia quedó en el pasado cuando instauramos el sistema democrático, ese es el estado de derecho, porque sino, volvemos y retrocedemos a un mundo que se fue”. Por otro lado, la ministra del interior, Carolina Tohá aclaró sus dichos con respecto a las ocupaciones ilegales en donde no se usa la fuerza física en la toma de terrenos o viviendas, esto luego de haber utilizado la frase “usurpación pacífica”. “El término correcto es (usurpación) no violenta. Yo nunca he querido acuñar el término pacífica, si alguna vez se me salió, fue porque se me salió no más, pero el término es no violenta y así es en la ley actual también”, afirmó a Radio Agricultura. En tanto, se espera que se desvelen las nuevas indicaciones del veto a la Ley de Usurpaciones durante esta tarde, que según adelantó la ministra Tohá, apuntan a tres ejes principales como la graduación de las penas, la autotutela o legítima defensa privilegiada, y los instrumentos para concretar la restitución de los bienes Imagen de portada: Agencia ATON

