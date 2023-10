Flavio Quezada: “El momento para haber llegado a acuerdos transversales era antes”

11ae680f30

Este miércoles a las 14 horas se cumple el plazo para que los integrantes de la Comisión Experta entreguen sus observaciones al texto aprobado la semana pasada por el pleno del Consejo Constitucional. Justamente, para abordar las negociaciones que se han sostenido durante las últimas horas, nuestro medio conversó con el abogado y representante del Partido Socialista en la Comisión Experta, Flavio Quezada, quien describió parte de las dificultades a las que se han enfrentado los expertos. A juicio de Quezada, “el momento para haber llegado a acuerdos transversales era en el Consejo, era antes, porque cuando ya tienes un texto, como el que tenemos ahora que es un texto que yo calificaría no solo muy de derecha, a ratos más allá que eso, un texto muy de derecha, iniciar una conversación es complejo”. El comisionado también hizo hincapié en que “quienes toman la decisión final sobre lo que nosotros vayamos a proponer, son precisamente aquellos que lo redactaron, por eso es tan difícil alcanzar acuerdos. Yo lo veo lejano a lo imposible, más aún con las pocas horas que quedan, llegar a acuerdos en los cuales se logre una redacción que incluya a todos los mundos”, dijo. Por otra parte, consultado respecto a los puntos que a su parecer son los más conflictivos del texto aprobado por el Consejo Constitucional, Quezada mencionó “el marcado fortalecimiento de la provisión privada de educación y la constitucionalización del modelo actual que tenemos en salud, lo mismo en pensiones, que tiene como contracara la prohibición de pensar modelos solidarios”. A eso, el abogado agregó los artículos en materia de derechos laborales, donde habría “un manifiesto desacople con los estándares mínimos que impone el derecho internacional de los derechos humanos”. “Esos temas, que son a mi juicio claves, fundamentales en un Estado social, son algo que a nosotros, el mundo de la izquierda y centro izquierda, nos hacen sentir expulsados”, planteó. Quezada además se refirió a la posición adoptada por los comisionados expertos de derecha, que pese a haber llegado a un acuerdo en el proceso de elaboración del anteproyecto constitucional, no habrían defendido dicho texto en el Consejo. “Yo habría esperado cierta deferencia al menos con el trabajo que nosotros hicimos durante tres meses, que no fue solo técnico, sino que tuvo un acuerdo político transversal bastante inédito no solo en los últimos años sino que en nuestra historia constitucional. Eso no se dio por parte de todos los comisionados y comisionadas de la derecha y yo lo veo bien lamentable, porque en parte quizá explica por qué estamos en esta posición. Tenemos un texto que tal y cómo está ahora es representativo de una sola mirada de la sociedad”, aseguró. Revisa la entrevista completa aquí:

