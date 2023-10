cddb4bf9b6

369eaa2cb7

Educación Nacional Política Fin a la doble Evaluación Docente: Gobierno promulga nueva ley para profesores La ceremonia de promulgación se llevó a cabo como parte de las actividades desarrolladas en el marco de la conmemoración del Día de la Profesora y el Profesor. Diario UChile Lunes 16 de octubre 2023 20:58 hrs.

Compartir en

Este lunes se promulgó la ley que consolida el Sistema Único de Evaluación Docente, proyecto impulsado por el Ministerio de Educación que fue aprobado recientemente en la Cámara de Diputadas y Diputados, y que pone fin a la doble evaluación de los profesores y profesoras. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo y la ministra del Interior, Carolina Tohá participaron de la instancia que se desarrolló en el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda. Con los cambios instaurados en la nueva ley, los profesores de establecimientos públicos dejarán de ser evaluados por dos sistemas distintos, que eran la Evaluación Docente y el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, y pasarán a ser evaluados por este último, así como se aplica en el sector particular subvencionado. De esta manera, se busca generar un proceso más eficiente y transparente, que irá en beneficio de 116 mil profesores. Asimismo, se creará un mecanismo para asegurar la formación continua de aquellos docentes que se encuentren avanzados en su carrera, de los tramos Experto I y Experto II, para quienes actualmente no era una obligación evaluarse, y se establecerá la obligación de que los instrumentos de evaluación se ajusten a los niveles y modalidades en que trabajen los docentes. En el anterior sistema, para los profesores de establecimientos particulares subvencionados que se encontraran en el tramo de Acceso de la Carrera Docente, la evaluación era opcional, pero a partir de esta ley su evaluación será obligatoria. Esta medida será aplicada de forma progresiva entre 2025 y 2027. Además, la ley establece el acompañamiento del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP), para aquellos docentes principiantes que no han logrado avanzar de tramo en su carrera, permitiendo así que las y los profesores que tienen contratos de 44 horas semanales puedan hacer sus procesos de inducción dentro del marco de su jornada laboral, en las horas no lectivas, lo cual hasta ahora no era posible. El titular de Educación aseguró que “es importante dar cuenta que la aprobación de esta ley es parte de una estrategia mayor de desarrollo de capacidades de los centros educativos, que estamos llevando adelante como Ministerio de Educación y que poseen otras etapas, como la urgencia de tener una ley de carrera directiva, y un proyecto que se haga cargo de importantes desafíos asociados a la convivencia escolar y el bienestar de las comunidades educativas”. Además, señaló que “es nuestra responsabilidad como Ministerio de Educación seguir trabajando en base al diálogo sistemático con todos los sectores políticos, porque lo aprobado hoy, puede marcar un camino de mejoras al sistema, que deben verse reflejados en los próximos proyectos de ley que iremos presentando en el Congreso”. Por su parte, la vicepresidenta Tohá explicó que con esta ley “al final lo que queremos es que cuando a un profesor le vaya mal en la evaluación, tenga el apoyo para resolver sus problemas, y si le va bien, que tenga mayor responsabilidad y que tenga también la posibilidad de influir de mayor manera sobre sus pares. Ese es el sentido de tener un sistema de evaluación, es una brújula que nos ayuda a tomar decisiones. Entonces, el pasar de dos evaluaciones a una, no es menos evaluación, es mejor evaluación, es una evaluación más coherente con la idea de escuela, con la idea de educación que tenemos que ir buscando”. Imagen de portada: Ministerio de Educación

Este lunes se promulgó la ley que consolida el Sistema Único de Evaluación Docente, proyecto impulsado por el Ministerio de Educación que fue aprobado recientemente en la Cámara de Diputadas y Diputados, y que pone fin a la doble evaluación de los profesores y profesoras. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo y la ministra del Interior, Carolina Tohá participaron de la instancia que se desarrolló en el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda. Con los cambios instaurados en la nueva ley, los profesores de establecimientos públicos dejarán de ser evaluados por dos sistemas distintos, que eran la Evaluación Docente y el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, y pasarán a ser evaluados por este último, así como se aplica en el sector particular subvencionado. De esta manera, se busca generar un proceso más eficiente y transparente, que irá en beneficio de 116 mil profesores. Asimismo, se creará un mecanismo para asegurar la formación continua de aquellos docentes que se encuentren avanzados en su carrera, de los tramos Experto I y Experto II, para quienes actualmente no era una obligación evaluarse, y se establecerá la obligación de que los instrumentos de evaluación se ajusten a los niveles y modalidades en que trabajen los docentes. En el anterior sistema, para los profesores de establecimientos particulares subvencionados que se encontraran en el tramo de Acceso de la Carrera Docente, la evaluación era opcional, pero a partir de esta ley su evaluación será obligatoria. Esta medida será aplicada de forma progresiva entre 2025 y 2027. Además, la ley establece el acompañamiento del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP), para aquellos docentes principiantes que no han logrado avanzar de tramo en su carrera, permitiendo así que las y los profesores que tienen contratos de 44 horas semanales puedan hacer sus procesos de inducción dentro del marco de su jornada laboral, en las horas no lectivas, lo cual hasta ahora no era posible. El titular de Educación aseguró que “es importante dar cuenta que la aprobación de esta ley es parte de una estrategia mayor de desarrollo de capacidades de los centros educativos, que estamos llevando adelante como Ministerio de Educación y que poseen otras etapas, como la urgencia de tener una ley de carrera directiva, y un proyecto que se haga cargo de importantes desafíos asociados a la convivencia escolar y el bienestar de las comunidades educativas”. Además, señaló que “es nuestra responsabilidad como Ministerio de Educación seguir trabajando en base al diálogo sistemático con todos los sectores políticos, porque lo aprobado hoy, puede marcar un camino de mejoras al sistema, que deben verse reflejados en los próximos proyectos de ley que iremos presentando en el Congreso”. Por su parte, la vicepresidenta Tohá explicó que con esta ley “al final lo que queremos es que cuando a un profesor le vaya mal en la evaluación, tenga el apoyo para resolver sus problemas, y si le va bien, que tenga mayor responsabilidad y que tenga también la posibilidad de influir de mayor manera sobre sus pares. Ese es el sentido de tener un sistema de evaluación, es una brújula que nos ayuda a tomar decisiones. Entonces, el pasar de dos evaluaciones a una, no es menos evaluación, es mejor evaluación, es una evaluación más coherente con la idea de escuela, con la idea de educación que tenemos que ir buscando”. Imagen de portada: Ministerio de Educación