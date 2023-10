ac94e7f05f

Nacional Política Proceso Constituyente Comisión mixta revisará propuestas que aún no logran consenso en el proceso constituyente La jornada estuvo marcada por la última votación del Consejo Constitucional que dejó para una nueva instancia junto a representantes del Comité de Expertos, la conclusión de iniciativas que no lograron ser aprobadas. Diario UChile Martes 17 de octubre 2023 18:25 hrs.

El Consejo Constitucional concluyó esta jornada la revisión de las observaciones que realizó el Comité de Expertos a las enmiendas que plantearon los consejeros a la propuesta de nueva constitución que deberá ser plebiscitada el próximo 17 de diciembre. Fueron 210 indicaciones las que fueron votadas por la instancia, mientras que otras 32 quedaron pendientes para que sea una comisión mixta que integrarán representantes de ambas entidades, la que defina la redacción final con las que se incluirán en el documento. Karen Araya, representante del Partido Comunista, insistió en que esta ha sido “un proceso que ha caminado un camino equivocado, de la división, de la censura, de la imposición de una sola mirada”. Esto porque “el texto como está no va a disminuir la crisis desigualdad que viven los chilenos y chilenas, no mejorará la vida de ellos y ellas”. Sin embargo, reiteró que “tenemos el mandato de escribir una constitución y trabajaremos hasta el último momento, hasta el último minuto para que esa constitución vaya a garantizar mejor calidad de vida para los chilenos y chilenas”. De todas formas, planteó que “hoy las condiciones son más adversas, lamentablemente se van agotando las posibilidades de lograr los acuerdos que los chilenos y chilenas nos requieren”. El consejero del Frente Amplio Yerko Ljubetic, coincidió con su par comunista, al comentar que “la llama de un posible acuerdo pensando en Chile y no en un solo sector, se extingue”. “Somos realistas en las expectativas respecto a lo que queda. Los grandes temas respecto a lo que ellos llaman ‘el corazón del proyecto’ que la mayoría circunstancial impuso en el proceso, se mantuvieron incólumes, están listos para ser despachados”, agregó. Ljubetic enumero que en el documento quedaron fuera temas como “estado de derecho, derecho a la vida, ausencia total y efectiva de un Estado social de derecho y por lo tanto somos muy realistas acerca del espacio que nos queda y en el que vamos a seguir trabajando”. A eso se suma que “cuestiones relevantes como la objeción de conciencia institucional, el tema de migrantes y otros que fueron observados incluso por expertos de la derecha, en el consejo la mayoría se impuso y nos lleva a una comisión mixta”. Sin embargo, los consejeros de Chile Vamos valoraron las modificaciones que se le han hecho a la iniciativa y se mostraron satisfechos con el trabajo realizado hasta ahora por el Consejo Constituyente y los expertos. La presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, dijo que “vemos cómo evoluciona el texto y hoy hubo acuerdo transversal en gran parte de la institucionalidad del país. Hay temas que son menos controversiales, pero tremendamente importantes como por ejemplo ratificar el rol de la Contraloría, el Tribunal Constitucional, el Servel”. La dirigenta subrayó que “gran parte de aquellas cosas que partieron siendo sesgos identitarios se han ido mitigando. A mí me parece una buena demostración”. Por eso consideró que “estamos avanzando hacia un texto que va a tener los equilibrios que necesitamos, va a mejorar sustantivamente el sistema político que es donde está un eje principal de inestabilidad que Chile tiene y de gobernabilidad”. Luis Silva: “No hay nada que me disguste; todo sirve” Desde el pesimismo de los consejeros oficialistas a la conformidad de Chile Vamos se suma la alegría de los representantes republicanos, que como ya es costumbre, expresaron su opinión a través de su vocero, Luis Silva. El portavoz comentó que “el texto se ha ido puliendo, está quedando un buen texto y eso nos tiene satisfechos”. Silva precisó que “cuando se lo lee, no se puede si no reconocer que hay ahí un reconocimiento amplio que hay en Chile respecto de muchas materias. Y eso es lo que creo que se está manifestando en la paulatina toma de posición también de personas del acontecer nacional tan relevante como el expresidente Sebastián Piñera”. Para el consejero “mirándolo en perspectiva, eso significa imaginar este texto proyectado en décadas a lo largo del país, con circunstancias muy cambiantes sociales, culturales y políticas, el texto me parece razonable y no hay nada en el texto que me haga hoy día ruido”. Y si bien dijo que “por supuesto que no todo es de mi agrado”, sí destacó que “esto no significa que me disguste. No hay nada que me disguste; todo sirve”. Entre los temas que deberá revisar la comisión mixta es la exención de pago de contribuciones a la primera vivienda, la expulsión inmediata de extranjeros que ingresen al país de manera irregular, la objeción de conciencia institucional y personal y la enmienda que propone la eliminación de la “grave amenaza terrorista”. Imagen de portada: Agencia ATON

