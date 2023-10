8c57000068

Internacional Política Mladen Yopo y conflicto de Medio Oriente: “Israel no respeta las resoluciones de Naciones Unidas” El analista internacional sostuvo que hay "un gobierno de extrema derecha con sectores muy enlazados a un judaísmo muy extremo. Entonces, de alguna forma lo que están preponderando es llegar incluso a la anexión de la Franja de Gaza". Diario UChile Martes 17 de octubre 2023 10:23 hrs.

El Doctor en Ciencia Política, analista internacional e investigador del Programa de Política Global e Innovación de la Universidad SEK-Chile, Mladen Yopo, señaló que en el conflicto que derivó en una ofensiva entre Hamás e Israel influyen elementos del “juego geopolítico global”. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el académico atribuyó inicialmente al enfrentamiento una arista colonial “fundamentalmente por la ocupación británica de la zona y lo que fueron ciertas promesas incumplidas de dos estados”. “Tiene que ver con diásporas y con ciertos elementos de persecuciones religiosas, el tema de que muchos inmigrantes judíos empiezan a volver a la tierra prometida desde 1881 pero fundamentalmente en 1930, sobre todo cuando hay una persecución semita muy fuerte en Europa”, añadió el investigador como un segundo punto. Adicionalmente, Yopo sostuvo que influyó la guerra que permitió la creación del Estado judío, tal como lo conocemos hoy en día, “y la diáspora y la migración forzada de palestinos, más de 800 mil palestinos que se ven obligados a dejar sus casas después de esta confrontación sangrienta que ocurre para la formación del Estado de Israel“. En la arista geopolítica, el académico señaló que se relaciona a ciertas concepciones en juego donde “inicialmente fue la confrontación este y oeste, donde habían aliados estratégicos fundamentalmente de Estados Unidos y países europeos, OTAN por un lado y la ex Unión Soviética por el otro“. Sin guerra fría, en la actualidad la conformación geopolítica cuenta con “una confrontación global donde hay disputa hegemónica y donde hay aliados estratégicos, donde Rusia -por un lado- trata de tener una presencia mayor en la zona con un gran apoyo a Siria, por ejemplo, en el conflicto sirio, donde países regionales como el caso de Irán se levanta como potencia nuclear y una Arabia Saudita, que ha sido un aliado tradicional de Estados Unidos, disputan lo que son ciertas hegemonías o ciertas influencias en la zona, e Israel también como contrapunto nuclear por otro lado”. Como conclusión general, Yopo declaró que “estamos frente a un conflicto que tiene aparte del tema religioso de por medio, donde de alguna forma hay ciertas percepciones de una forma de ver el Islam, que no es todo el Islam, un poco más radicalizados, tenemos elementos de nacionalismos, religiosos, históricos, y elementos también de alguna forma de un juego geopolítico global“. Respecto al movimiento islámico Hamás, el académico señaló que es un grupo formado en la resistencia palestina, luego de las tres oleadas que se generó en el espacio de la Franja de Gaza, que cuenta con tres características: “una concepción islamista muy fuerte, nacionalistas y yihadistas. Conforman un elemento poco propicio a ciertos diálogos, sumado a la intransigencia de lo que ha sido Israel”. En relación al Estado judío, Yopo señaló que ha tenido pocos espacios y períodos propicios para un mayor diálogo y para avanzar a su vez en una forma más civilizatoria de resolución de conflictos. “Hoy nos encontramos un gobierno de extrema derecha, extremista en su forma de ser, con sectores muy enlazados a un judaísmo muy extremo. Entonces, de alguna forma lo que están preponderando muchos de ellos es llegar incluso a la anexión de la Franja de Gaza, en lo que llaman el ‘Gran Israel’”, afirmó. En esa línea, el investigador destacó las resoluciones de Naciones Unidas sobre el Estado judío. “Han habido más de mil resoluciones en contra de ciertas actuaciones de Israel, o con ciertas prescripciones que generan dos estados para poder generar un espacio de paz. Por ejemplo, la 181 que separaba el Estado en dos y dejaba Jerusalén como cuerpo internacional, pasando por resoluciones del 67′ que exigían la retirada de las fuerzas israelíes de territorio ocupado, la 252 que consideraba nula todas las medidas de carácter legislativo-administrativo tomadas por Israel en Jerusalén y así sucesivamente”, declaró. De esta forma, Yopo sostuvo que “está lleno de resoluciones que no han sido acatadas por Israel. Israel no respeta las resoluciones de Naciones Unidas”. “En el caso palestino no hay justicia, y eso es un tema que no se puede obviar, más allá de que Israel tenga el derecho a tener fronteras seguras, fronteras de alguna forma que le permitan un desarrollo en su día normal, en el fondo no ha respetado lo que son los derechos del pueblo palestino”, declaró. Sobre la situación de los palestinos, el especialista aseguró que “hoy está en una postura casi de inanición, la Franja de Gaza es casi un guetto, un apartheid. Hoy día, desde que de alguna forma se genera el triunfo de Hamás, ha tenido un bloqueo constante la Franja de Gaza, y ha tenido muertes constantes si uno empieza a mirar desde el ascenso, desde el 2008, cuando Hamás gana el Parlamento -no gana el Gobierno- las muertes se han multiplicado”. Revisa acá la entrevista completa:

