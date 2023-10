bbe85eb0ee

Nacional Política Proceso Constituyente Francisco Soto sobre futuro del proceso constituyente: “Los chilenos son bastante razonables en estos temas” El representante del PPD en la Comisión Experta cuestionó el texto redactado por el Consejo Constitucional, especialmente en lo referido a derechos sociales. De todas maneras, se mostró confiado en que la ciudadanía pondrá atención a este aspecto. Diario UChile Miércoles 18 de octubre 2023 10:27 hrs.

Este miércoles, en el marco del proceso constituyente, se conformará una Comisión Mixta para discutir las enmiendas presentadas por la Comisión Experta, que no generaron consenso en el pleno del Consejo Constitucional. Consultado respecto a este nuevo etapa y a lo acontecido en los días previos, el representante del PPD en la Comisión Experta, Francisco Soto, señaló que los expertos se enfrentaron a un texto que “estaba plagado de muchos errores técnicos, que terminó siendo muy programático y hoy día volvemos a la discusión en la Comisión Mixta de temas como la excepción de contribuciones, que en realidad complican el ejercicio fiscal y además complejizan de alguna manera el funcionamiento del Estado”. En esa misma línea, el también académico de la Universidad de Chile dividió el texto constitucional en dos partes, “la parte más política y orgánica y la parte de derechos fundamentales”. Respecto a la estructura política, el comisionado aseguró que se logró llegar a “un acuerdo razonable, salvo en el tema del número de parlamentarios”. “Ellos quisieron disminuirlo y para nosotros eso había sido una defensa de 20 años, el sacar el número de parlamentarios de la Constitución. Fue algo que se introdujo y que es muy particular en Chile, no es muy propio del derecho comparado”, advirtió. En cuanto a los derechos fundamentales, el académico afirmó en conversación con Radioanálisis de Radio Universidad de Chile, que “en la Comisión Experta primó una lógica más transaccional. O sea, se acordó mantener el orden público en la medida que los derechos sociales fueran habilitantes, que la regulación permitiera que el legislador pudiera ir desarrollando una política estructurada, desde la lógica del Estado social y democrático de derecho”. Sin embargo, dijo Soto, “eso se alteró rudamente en el Consejo y terminó siendo una validación de un modelo económico que a mi juicio está muy desgastado. Esto, básicamente porque se cambiaron las presencias de las fuerzas políticas, y ya no existía, como en la Comisión Experta, una equiparidad entre gente de oposición y de Gobierno” apuntó. Por otra parte, consultado respecto a las posibilidades de que el texto sea aprobado por la ciudadanía, el comisionado indicó que: “Desde el 2016, prácticamente, los chilenos vienen demandando mejoras, un cambio, o lo que podemos plantear como una agotamiento del sistema social que implementa el Estado chileno. Demandan mejor educación, mejor salud, mejor seguridad social y mientras ese tema no se resuelva, no a un lado u a otro, sino más bien con una fórmula que renueve el sistema institucional que tenemos, no vamos a tener una nueva Constitución. Esa demanda sigue pendiente”. Asimismo, Soto planteó “que los chilenos son bastante razonables en estos temas y se van a ir directo a los derechos sociales. Esta parte como más orgánica no creo que tenga mucha atención y se van a ir derecho a los derechos sociales y van a ver que se ha institucionalizado las isapres y las AFP. Yo creo que eso es un gran error, que va a pesar a la economía y a la democracia chilena, pero tengo esperanza, porque los chilenos han resultado durante todo este período, los más razonables y racionales en poder juzgar los textos constitucionales”, concluyó. Revisa la entrevista completa aquí:

