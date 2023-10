c93594bff1

Nacional Política Proceso Constituyente Máximo Pavez sobre el proceso constituyente: “La gente va ir tomando conciencia de lo importante que es cerrar este tema” Pese a que considera que hay aspectos que deben ser cambiados durante el trabajo de la Comisión Mixta, el comisionado experto de la UDI, se mostró confiado en que la ciudadanía se entusiasmará con el nuevo texto. Diario UChile Jueves 19 de octubre 2023 10:20 hrs.

“Es un texto razonable, que se hace cargo de los dolores del Chile actual”, así calificó el comisionado experto y representante de la UDI, Máximo Pavez, la propuesta que está preparando el Consejo Constitucional, en conjunto con la Comisión Experta. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el abogado se refirió a la actual etapa del proceso constituyente, que por estos días tiene a representantes de la Comisión Experta y a consejeros constitucionales, discutiendo 32 temas en donde hubo acuerdo. A juicio de Pavez, esta Comisión Mixta “no es el espacio para poder revisar todo el texto constitucional”, pero reconoció que allí “se podrán buscar los acuerdos necesarios para poder avanzar en destrabar cosas, algunas más pequeñas, otras más importantes”. En cuanto a las materias que deberían cambiar a través de la intervención de la Comisión Mixta, el representante de la UDI, mencionó la norma que establece la expulsión “en el menor tiempo posible” de las personas que ingresen a nuestro país de manera irregular. “Yo creo que eso es algo que tiene que hacer la ley, no la Constitución y espero que se reponga en términos más convenientes, siendo más deferente con el legislador. A mi no me gustan las sanciones constitucionales directas, y creo que es importante que el legislador intermedie en cuanto a procedimientos causales”, opinó Pavez. El comisionado experto además cuestionó la objeción de conciencia institucional establecida en el texto, como también el artículo que exime a las primeras viviendas del pago de contribuciones. “El tema de las contribuciones a mí me llamó la atención todo lo que generó, cuando todo eso está regulado en la ley. Hoy día hay gente que paga contribuciones, gente que no paga y aquí había una cosa constitucional que parecía un poco radical y en su tono a mí no me gustaba”, dijo. En tanto, consultado respecto al poco entusiasmo que este segundo proceso constituyente ha despertado en la ciudadanía y a las encuestas que indican que en el plebiscito ganaría la opción “En contra”, Pavez señaló que le gusta “que el Consejo Constitucional y la Comisión Experta hayan podido trabajar en un escenario de no ebullición respecto a lo que se estaba haciendo allí”. “Eso da cuenta de la madurez con la que la opinión pública en Chile se ha ido tomando la discusión constitucional, donde se ha ido ponderando y aceptando, cuál es el rol de una Constitución para solucionar problemas institucionales”. Asimismo, planteó que cuando se acerquen las elecciones “la gente por distintas razones va ir tomando conciencia de lo importante que es cerrar este tema”. “El texto es un texto razonable, que se hace cargo de los dolores del Chile actual, de la inseguridad, del fenómeno de la migración, de la capacidad que tienen las personas de poder elegir y yo creo que esa sintonía ciudadana, en la medida en que haya más ambiente, va a ser mejor”, concluyó. Revisa la entrevista completa aquí:

