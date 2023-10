e92dde8df0

Educación Nacional Política Paro de profesores en Atacama: ¿Se debe repensar la desmunicipalización de la educación? La extensa paralización de los docentes ha abierto el debate respecto del proceso de traspaso de la educación pública a los SLEP. A juico de parlamentarios, es necesario legislar para corregir aspectos que no quedaron resueltos en la norma. Jocelyn Jara Miércoles 25 de octubre 2023 21:12 hrs.

Más de 50 días lleva el paro de profesores y profesoras en la Región de Atacama el que afecta a cerca de 30 mil niños y adolescentes. Tal situación ha generado críticas transversales, tanto al manejo de las autoridades en el conflicto, como al proceso de desmunicipalización, cuya implementación no ha estado exenta de dificultades. En ese escenario, parlamentarios como la diputada Daniella Cicardini (PS) han señalado que no se puede seguir traspasando la educación a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) sin que exista antes una mejora legislativa. En esa misma linea el diputado socialista (PS), Juan Santana se refirió al proyecto de ley impulsado por el Gobierno sobre esta materia, apuntando a la necesidad de avanzar en su tramitación. “El Gobierno ingresó el año pasado un proyecto de ley para modificar la ley que crea los nuevos Servicios Locales de Educación Pública, y naturalmente lo que nosotros esperamos es que la tramitación de ese proyecto pueda avanzar y podamos tramitarlo también, en la Cámara de Diputados, en donde, en mi opinión, debiésemos abordar varios aspectos relacionados con los Servicios Locales de Educación Pública, como por ejemplo, la rigidez con la que muchas veces actúan la planta de funcionarios, que yo creo que es completamente insuficiente”. A su vez apuntó a “bordar los temas técnico-pedagógicos también que han quedado sumamente al debe y postergados, desde el punto de vista del debate más administrativo, y por lo tanto, yo creo que es necesario poder resolver aspectos que tienen que ver con la implementación y que son responsabilidad de la Dirección de Educación Pública, pero al mismo tiempo, aspectos que tienen más bien relación con cómo modificamos la ley y hacemos que la provisión de insumos y soluciones a las comunidades educativas, sea rápida, y no sea tremendamente burocrática como lo acusan actualmente un sinnúmero de comunidades educativas, no solamente en Atacama, sino que en el resto de los territorios en donde los servicios locales han sido implementados como sostenedores”. Una mirada distinta tiene la diputada de Renovación Nacional, Sofia Cíd Versalovic quien apuntó las responsabilidades de la crisis educacional en la región de Atacama al Gobierno y al oficialismo. “El ministro Cataldo pide no transformar la crisis educacional que estamos viviendo en Atacama en un tema político, cuando fueron ellos, quienes, por razones ideológicas, transformaron la desmunicipalización en un tema político”, aseguró. “Recordemos que el mismo Presidente y sus ministros más cercanos eran los principales impulsores de este sistema, que ha demostrado en la práctica que ha fracasado. Tenemos 30 mil alumnos en Atacama en riesgo de perder el año escolar, y debemos hacer reformas urgentes al sistema de Servicios Locales de Educación Pública, y la famosa tómbola que ha sido un daño enorme para nuestra región”. En este sentido, afirmó que “no vamos a avanzar si el ministro no asume la gravedad del problema, y sigue intentando culpar a la oposición de algo que ellos mismos crearon. Aquí tenemos que tomar soluciones pronto, y tenemos que hacer también cambios desde el Congreso, pero necesitamos el compromiso del Ejecutivo que le coloque urgencia a los proyectos”. Desde la academia en tanto, el especialista en educación y académico de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago, Mario Sobarzo señaló que el problema de fondo es el sistema de financiamiento en los establecimientos educacionales públicos. “Lo realmente grave, no es tanto la creación de los Servicios Locales de Educación Pública, sino el hecho de cambiar el sistema de financiamiento, de forma tal de establecer un financiamiento basal que no tenga que ver con la cantidad de estudiantes, ni con la asistencia de ellos o ellas a la escuela, y que le permita a los colegios, a los liceos, y a las escuelas básicas, el poder contar con recursos seguros, y no recursos que tengan que depender como si fuera un sistema mercantil de la competencia con otros liceos. Además, en cuanto vienen las situaciones de que los estudiantes faltan, por motivos de salud, personales, o laborales, la verdad es que la solución es justamente financiarlos a estos y estas estudiantes que son los más vulnerables, con un financiamiento basal, un financiamiento preferencial, que no depende estrictamente de su asistencia, porque de ese modo lo que estamos haciendo es destruir mucho más la educación pública”. Asimismo, señaló que “los servicios locales de educación han venido a resolver un poco la crisis de la educación pública, pero como dicen los mismos docentes de los sistemas que están bajo la tuición de los servicios locales, desgraciadamente han traspasado muchos de los problemas que tienen en el sistema de educación municipal, a lo que son los sistemas de los servicios locales de educación y esto, por lo tanto, es una cuestión que va a seguir reventando a futuro”. Imagen de portada: Agencia ATON

