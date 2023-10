e92dde8df0

Patricio Fernández y Comité para la Reforma de Salud: "Lo que se busca es plantear una propuesta que sea realista y viable políticamente" El exsuperintendente de Salud indicó que nada puede garantizar que el trabajo de la comisión derive en un proyecto de ley, sin embargo, afirmó que la diversidad en las veredas políticas de sus integrantes favorecen consensos con bases más sólidas. Bárbara Paillal Viernes 27 de octubre 2023 4:12 hrs.

Replicando la fórmula que se adoptó para elaborar observaciones en el marco de la Ley Corta de Isapres, la Comisión de Salud del Senado convocó a exautoridades de diferentes gobiernos, salubristas y economistas a formar un Comité Técnico para avanzar en la reforma a la Salud. Sus miembros pertenecen a distintas veredas políticas, por lo que el mayor desafío que enfrentan es poder entregar una propuesta -en 60 días- que logre consensos transversales. Con todo, en la interna del Comité Técnico confían que la instancia derive en resultados favorables. En conversación con Radio Universidad de Chile, el exsuperintendente de Salud en el segundo gobierno de Sebastián Piñera y miembro de esta instancia, Patricio Fernández, señaló que “lo que se busca es plantear una propuesta que sea realista y viable políticamente que es relevante porque los comités de expertos pueden hacer múltiples propuestas que después, en el fondo, la viabilidad política no permite que se transforme en definitiva una ley”. Las reuniones del comité están aún en su etapa preliminar ya que comenzaron recién esta semana. No obstante a que sus contenidos aún no han sido definidos expresamente, el abogado sostuvo que “hay varias cosas que están evidentemente con la necesidad de ser reformadas como, por ejemplo, la situación que está pasando con las Isapres, actualmente su sostenibilidad financiera está muy cuestionada, es muy débil, la judicialización, la discriminación que existe en el sistema privado de salud, son todos elementos que se pueden revisar”. “En el caso de la institucionalidad del sistema público obviamente hay que fortalecer Fonasa, también ver la posibilidad de estudiar el tema de la gobernanza, es decir, ver qué está pasando también en la gestión de los prestadores públicos, hay una serie de situaciones y de análisis que hoy día están claros“, afirmó. Respecto al modelo de sistema que se inclinaría a respaldar dentro del comité, recogiendo la experiencia internacional, Fernández declaró que “para nuestra realidad y considerando nuestras especiales características, el esquema de multiseguros es un esquema aceptable, pero en otras condiciones, es decir, permanecer y hacer coexistir este sistema mixto entre el seguro público y aseguradoras privadas, pero no como están hoy día funcionando, sino que con un plan de salud garantizado, un fondo de compensación de riesgo, con elementos que eliminen la discriminación”. Eso sí, el exsuperintendente de Salud recalcó que “ningún sistema de salud funciona en forma perfecta en el mundo, pero sí hay algunos elementos que uno puede considerar de estos países”. Cabe destacar que la instalación del Comité Técnico se realiza en paralelo a la tramitación de la Ley Corta de Isapres, cuyo informe se encuentra en manos del Gobierno a la espera de la presentación de indicaciones. En ese sentido, Fernández señaló que “obviamente estamos atentos a lo que pase ahí, pero es una comisión distinta, son labores distintas y fines distintos, pero que -en algún minuto- pueden tener interrelación o relacionarse directamente dependiendo de lo que se resuelva en la tramitación legislativa”. Sobre cómo asegurar que el trabajo del comité pueda traducirse en una propuesta que efectivamente avance, el exsuperintendente declaró que “esta comisión tiene la particularidad de que es creada al alero de la Comisión de Salud del Senado que es el poder legislativo”. “En el fondo hay consenso hoy día para hacerlo y creemos que el escenario podría estar favorable a cambios o reformas de este tipo, la necesidad también exige que eso sea así y todos quienes estamos me imagino que tenemos la esperanza de llegar a un consenso y que se pueda transformar en algún proyecto de ley en el futuro. Nada lo puede garantizar lamentablemente porque son varios pasos más adelante los que tienen que seguir para que eso se materialice pero estamos con las ganas al menos de que eso ocurra”, señaló. Respecto a las distintas representaciones políticas que conforman a este comité con nombres como los exministros de Salud, Enrique Paris, Begoña Yarza, Helia Molina y Emilio Santelices, Fernández aseguró que “mientras más diverso el espectro de personas más favorable es porque si se logra un consenso cuenta con más de un respaldo”. “No tiene mucho sentido impulsar una reforma con solo personas que piensan de una misma o de una manera similar, entonces los consensos van probablemente a tener una mayor base, más sólida para que después los proyectos tengan viabilidad política”, subrayó. “La gestión sanitaria de este Gobierno no ha sido buena” Consultado, en su rol como exsuperintendente de Salud, respecto a la evaluación que tiene sobre la dirección de la actual administración sopesando los compromisos realizados durante la campaña presidencial, el abogado respondió que “hay propuestas que están en el programa de gobierno que no se han implementado, quizás también influenciado por la realidad política, la realidad también en el sistema de salud privado”. Cabe destacar que el Ministerio de Salud implementó el piloto de Atención Primaria Universal (APU) en siete comunas del país, cuyo fin es evalúar un sistema donde todas las personas independiente de su previsión social puedan atenderse en consultorios a nivel país. Sin embargo, incluso senadores del oficialismo han criticado lo lento de su implementación y le han pedido más “osadía” al Gobierno para avanzar en una reforma a la Salud. En ese sentido, Fernández cuestionó que “no hemos tenido grandes noticias de cambios o modernización al sistema, no hemos tenido buenas noticias también de parte del Gobierno en relación a la gestión de la salud, vemos a un superintendente atrapado en el tema de Isapres, prácticamente no ha habido avances del punto de vista regulatorio o fiscalizaciones importantes, hay muchos reclamos por resolver que llevan más de un año”. “Tenemos listas de espera importantes, desfinanciamiento en varios hospitales, es decir, efectivamente la gestión sanitaria de este gobierno no ha sido buena, pero creo que hay que ayudarle y ésta es una instancia (comité) para poder aportar”, agregó. Para el exsuperintendente, “todos los gobiernos quieren hacer lo mejor posible, pero hay veces que la estrategia utilizada no es la mejor o probablemente las personas encargadas de ejecutar eso no son las correctas, pero me parece que aún está a tiempo el Gobierno de poder avanzar en algunos temas y que no pasen los cuatro años sin que haya ningún cambio, quizás no todo lo que quisieran ellos, pero sí mostrar a las personas que se hace algo en materia de salud”. Imagen de Portada: Agencia ATON

